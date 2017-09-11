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Скандал в матче «Динамо». Скажите, за что выгнали богатыря Артюхина? (видео)

Павел Лысенков
Павел Лысенков
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Момент стыка Артюхина и Терещенко. Удара в голову не было
Момент стыка Артюхина и Терещенко. Удара в голову не было

«Магнитка» в трудном матче одолела в гостях московское «Динамо». Так тренер Илья Воробьев обыграл тренера Владимира Воробьева.

НЕ ДЕНЬ ГРИГОРЕНКО

Если честно, я не ждал, что московское «Динамо» так рванет в этом сезоне. Говоря врачебным языком, команда побывала в состоянии клинической смерти. Потом воскресла чудом, прошла реабилитацию, потеряв в весе. Немало звезд ушло из состава. Другое дело, что не так много людей выстрелило в других клубах. Если не брать последний матч с «Северсталью» (1+2), тот же Максим Карпов не очень был заметен в СКА. Ну да ладно, это другая тема.

Но теперь «Динамо» идет третьим на Западе. Талант бомбардира в себе открыл Даниил Тарасов. Прекрасно играет Андрей Алексеев, набравший 6 (3+3) очков в восьми матчах. Вратарь-дебютант Иван Бочаров так уверен в себе, что его выпускают даже против ЦСКА.

Да, вот только два матча не удались динамовцам в этом сезоне – это с ЦСКА (1:3), когда армейцы почти не позволили бросать по своим воротам. И снова с ЦСКА – тот разгром со счетом 1:6 очень хочется выбросить из головы.

Матч против «Магнитки» - шанс для динамовцев, чтобы доказать – они могут побеждать и команды крупного калибра.

А за «Металлург» не играл Григоренко. Не тот Михаил Григоренко, кто не попал в переполненный состав ЦСКА. А тот Игорь Григоренко, кто не прошел предсезонку и не набрал хорошую физику, но на морально-волевых выступал в первом звене и заслужил полноценный контракт. Теперь Игорю дают возможность подтянуть кондиции. Главное, что травмы нет. А остальное – не беда.

ПОПАЛ ПОД АРТЮХИНА

Вот так в первое звено «Магнитки» к Сергею Мозякину и Яну Коваржу попал Ярослав Косов. Мощный, но не самый креативный форвард, который в прошлом сезоне набрал 5 (3+2) очков в 41 матче. Блондинка с «Матч ТВ» Дарья Миронова, прекрасно разбирающаяся в хоккее, спросила у тренера «Металлурга» Виктора Козлова: «Вы зачем ставите Косова в большинстве?» Козлов подумал и ответил с паузой: «Вы этого игрока очень недооцениваете».

Ну что ж, посмотрим, Тем более многие ждали гола Мозякина, который для суперфорварда стал бы 350-м в чемпионатах КХЛ. Еще было интересно, сможет ли Сергей броситься в погоню за Найджелом «Великолепным» Доусом, который забил 12 голов в последних шести матчах и выглядит сногсшибательно.

Первый период был омрачен скандалом. Ну или скандальчиком, называйте как хотите. В общем, под горячую руку попал Евгений Артюхин. Точнее, под руку попали ему. Дело ведь как было?


В конце первого периода гренадер «Динамо» Евгений Артюхин (195 см / 119 кг) применил чистый силовой прием против Терещенко – не того Алексея Терещенко, с кем никак не подпишет контракт московское «Динамо», а того защитника Сергея Терещенко (187 см / 96 кг) из третьей пятерки «Магнитки».

Разница в габаритах оказалась фатальной. Артюхин ударил Терещенко плечом в плечо. Но представьте, как 125 кг в амуниции влетают в вас на большой скорости, размазывая по стеклу. Сергей упал на лед и скорчился от боли, а судьи дали Артюхину «2+10» - за атаку в область головы и шеи, а также дисциплинарный штраф.

Но выглядело это так: Артюхина нужно наказать за то, что он – Артюхин.

ВЕРА В СВОИХ

Матч получался не слишком остросюжетным, но за 11 секунд до конца второго периода забил Дмитрий Вишневский. Очень повезло защитнику «Динамо» в большинстве, что шайба так ювелирно ввинтилась между щитком Василия Кошечкина и штангой. Это был первый гол Вишневского за 34 матча, а забивал он последний раз еще в прошлом году.

Кстати, в тот момент у «Магнитки» был удален Евгений Тимкин. Да, он реально стукнул соперника клюшкой по шлему. Что так возмущался тренер Илья Петрович Воробьев? Вот его визави Владимир Воробьев вел себя совершенно спокойно. Такая дуэль у них получалась, в споре кто тут Ваше Воробейшество.

И все-таки гости взяли свое. На 48-й минуте свое легионерское слово сказал Мэтт Эллисон, удачно завершив атаку. Кстати, первое очко в «Магнитке» набрал Никита Пивцакин, которого обменяли из ЦСКА.

А на 55-й минуте большинство реализовал с пасов Мозякина и защитника Ника Шауса кто бы вы думали?

Ярослав Косов!

Победный гол, получите и распишитесь. Вот как важно верить в своих.

СТАТИСТИКА

Динамо (Москва) – Металлург (Магнитогорск) – 1:2 (0:0, 1:0, 0:2). 6207 зрителей

Голы: 1:0 Вишневский 1 (Брюквин, Кутейкин, 39.49, б.), 1:1 Эллисон 5 (Осала, Пивцакин, 47.48), 1:2 Косов 1 (Мозякин, Шаус, 54.37, б.).

Вратари: Еременко – Кошечкин.

Штраф: 16 – 24.

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