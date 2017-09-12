Каррера, хватит русского Ваньку валять! Явите настоящего итальянца!

Обозреватель «Советского спорта» объясняет, в чем единственный, но реальный шанс «Спартака» в Лиге чемпионов.

Не видел бы чуда своими глазами – не поверил бы. И правда, это ли не чудо, если исходить из привычного глазу: в крайних двух матчах – с Хабаровском и Казанью – красно-белые тыловые службы не разрешили соперникам ни-че-го. Не предоставили не то что привычного оперативного пространства-простора, но даже просвета. Ни разу. Ни в одном эпизоде. Притом что против «Рубина» «Спартак» действовал ничуть не скорректированным прошлосезонным составом.

Ну да, Массимо Каррера обратился к схеме 3 – 5 – 2. Но только ли в этом дело? Игровую структуру с густонаселенным центром обороны итальянец применял и в чемпионском сезоне. Но таких вот матчей, когда «Спартак» методично не позволял атаке соперника дышать, за год все равно набралось раз, два и обчелся. А тут – два кряду.

По ходу прошлого сезона автору не раз приходилось предавать гласности соображение, над которым он, по правде говоря, и сам-то посмеивался: дескать, Каррера - тот еще фрукт, оригинал, этакий итальянец навыворот. Ибо элементарно не умеет организовать оборону. Писал сие – и не мог взять в толк: как такое возможно для человека, всю игровую карьеру трудившегося в обороне, да еще прошедшего школу классического итальянского футбола, где именно оборона – предмет первостепенного и самого скрупулезного внимания?

И только нынче, на заре нового сезона, когда «Ростов» Леонида Кучука - с перелатанным-перештопанным составом и с отставленными из того же «Спартака» оборонцами – за восемь туров не пропустил ни мяча с игры, меня наконец проняло: да не может такого быть, чтобы Кучук на развалинах прежнего «Ростова» сумел обеспечить надежность, а Каррера подобную задачу не осилил! И к какому выводу мы в таком случае приходим? А вот к какому: Каррера до сих пор просто, что называется, Ваньку валял. Играл, уж не знаю почему, в беспечную лихость. Гуляй, «Спартак» Москва, наяривай! Пропускай пачками, ничто не слишком.

Недавно Каррера завел щетинку на темпераментном лице. И по сему поводу хочется думать: взялся наконец за ум, помудрел. И история прежнего Карреры-тренера, бесстрашного авантюриста, завершена. Просто себя исчерпала. Ибо для этого залихватского жанра у «Спартака» больше нет былого ресурса, гиперэмоционального.

То, что «Спартак» показал против «Рубина» - а «Рубин», между прочим, ушел без гола впервые в сезоне, – должно стать для него мерой всех вещей. Надежность – перво-наперво. Обязательное выполнение оборонительных функций. Если Каррера начинает сейчас именного этого требовать и спрашивать за исполнение по всей тренерской строгости – так и будет.

Сильно подозреваю, что до недавней поры такой установки и такого спроса просто не было. Иначе бы игровые порядки «Спартака» не растекались бы в Гуляй-поле с пугающей регулярностью.

Последние игры красно-белых прояснили: не так даже важно, кто в воротах, Ребров или Селихов, и какая центровая троица прикрывает голкипера. Важнее – чего требует от команды тренер.

А тут и Лига чемпионов очень кстати подступила. Новый турнир, неизвестный «Спартаку», а значит, праздничный. Прямо-таки футбольный Бог велить начать с чистого листа. Тактически преображенным. Строгим.

И тогда проклюнутся шансы. Потому что таких живчиков атаки, как Промес и компания, способных своими силами изобрести что-то голевое, в России нынче нет ни у кого, даже у «Зенита», где Кокорина уже одолевает охотничье одиночество.