Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Ак Барс- : -Спартак
Футбол  Манчестер Юнайтед- : -Базель
Футбол  Селтик- : -ПСЖ
Футбол  Бенфика- : -ЦСКА
Футбол  Бавария- : -Андерлехт
Футбол  Челси- : -Карабах
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Каррера, хватит русского Ваньку валять! Явите настоящего итальянца!

Юрий Цыбанев
Юрий Цыбанев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Массимо Каррера
Массимо КаррераФото: Photo.sovsport.ru

Обозреватель «Советского спорта» объясняет, в чем единственный, но реальный шанс «Спартака» в Лиге чемпионов.

Не видел бы чуда своими глазами – не поверил бы. И правда, это ли не чудо, если исходить из привычного глазу: в крайних двух матчах – с Хабаровском и Казанью – красно-белые тыловые службы не разрешили соперникам ни-че-го. Не предоставили не то что привычного оперативного пространства-простора, но даже просвета. Ни разу. Ни в одном эпизоде. Притом что против «Рубина» «Спартак» действовал ничуть не скорректированным прошлосезонным составом.

Ну да, Массимо Каррера обратился к схеме 3 – 5 – 2. Но только ли в этом дело? Игровую структуру с густонаселенным центром обороны итальянец применял и в чемпионском сезоне. Но таких вот матчей, когда «Спартак» методично не позволял атаке соперника дышать, за год все равно набралось раз, два и обчелся. А тут – два кряду.

По ходу прошлого сезона автору не раз приходилось предавать гласности соображение, над которым он, по правде говоря, и сам-то посмеивался: дескать, Каррера - тот еще фрукт, оригинал, этакий итальянец навыворот. Ибо элементарно не умеет организовать оборону. Писал сие – и не мог взять в толк: как такое возможно для человека, всю игровую карьеру трудившегося в обороне, да еще прошедшего школу классического итальянского футбола, где именно оборона – предмет первостепенного и самого скрупулезного внимания?

И только нынче, на заре нового сезона, когда «Ростов» Леонида Кучука - с перелатанным-перештопанным составом и с отставленными из того же «Спартака» оборонцами – за восемь туров не пропустил ни мяча с игры, меня наконец проняло: да не может такого быть, чтобы Кучук на развалинах прежнего «Ростова» сумел обеспечить надежность, а Каррера подобную задачу не осилил! И к какому выводу мы в таком случае приходим? А вот к какому: Каррера до сих пор просто, что называется, Ваньку валял. Играл, уж не знаю почему, в беспечную лихость. Гуляй, «Спартак» Москва, наяривай! Пропускай пачками, ничто не слишком.

Недавно Каррера завел щетинку на темпераментном лице. И по сему поводу хочется думать: взялся наконец за ум, помудрел. И история прежнего Карреры-тренера, бесстрашного авантюриста, завершена. Просто себя исчерпала. Ибо для этого залихватского жанра у «Спартака» больше нет былого ресурса, гиперэмоционального.

То, что «Спартак» показал против «Рубина» - а «Рубин», между прочим, ушел без гола впервые в сезоне, – должно стать для него мерой всех вещей. Надежность – перво-наперво. Обязательное выполнение оборонительных функций. Если Каррера начинает сейчас именного этого требовать и спрашивать за исполнение по всей тренерской строгости – так и будет.

Сильно подозреваю, что до недавней поры такой установки и такого спроса просто не было. Иначе бы игровые порядки «Спартака» не растекались бы в Гуляй-поле с пугающей регулярностью.

Последние игры красно-белых прояснили: не так даже важно, кто в воротах, Ребров или Селихов, и какая центровая троица прикрывает голкипера. Важнее – чего требует от команды тренер.

А тут и Лига чемпионов очень кстати подступила. Новый турнир, неизвестный «Спартаку», а значит, праздничный. Прямо-таки футбольный Бог велить начать с чистого листа. Тактически преображенным. Строгим.

И тогда проклюнутся шансы. Потому что таких живчиков атаки, как Промес и компания, способных своими силами изобрести что-то голевое, в России нынче нет ни у кого, даже у «Зенита», где Кокорина уже одолевает охотничье одиночество.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Угроза для ЦСКА, разгром «Спартака» и новый российский клуб в списке ФорбсаУгроза для ЦСКА, разгром «Спартака» и новый российский клуб в списке ФорбсаВ рубрике «Пока вы спали» мы рассказываем о самых интересных событиях в российском футболе.Руй Витория: ЦСКА – сильный соперник, но мы готовы к игреГлавный тренер «Бенфики» Руй Витория поделился ожиданиями от предстоящего матча первого тура группового этапа Лиги чемпионов против ЦСКА.Марк-Андре тер Штеген: Буффон играет на невероятном уровне, будто ему все еще 30 летГолкипер «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген в преддверии матча Лиги чемпионов против «Ювентуса» поделился мнением о 39-летнем вратаре итальянцев Джанлуиджи Буффоне.Александр Бубнов: Глушаков - не просто рядовой игрок в «Спартаке»Футбольный эксперт Александр Бубнов считает, что полузащитник Денис Глушаков имеет особый статус для «Спартака».Александр Бубнов: Ничья с «Бенфикой» будет для ЦСКА за счастьеФутбольный эксперт Александр Бубнов поделился ожиданиями от предстоящего матча первого тура группового этапа Лиги чемпионов между ЦСКА и «Бенфикой».
Хоккей
Евгений Свечников: «Детройт» - лучший клуб, за который я мог играть
Футбол
Антонио Конте: Мы с нетерпением ждем матча «Карабахом»
Футбол
Гари Кэйхилл: Лига чемпионов всегда вызывает большие ожидания
Футбол
Рафаэль Вики: «Манчестер Юнайтед» силен во всех аспектах
все новости
Спартак
Спартаккалендарьстатистика
Массимо Каррера
Массимо Карреравсе новости
Лига чемпионов
Лига чемпионовтаблицакалендарьстатистикатексты/новости