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Проглотят ли «барсы» «мясо»? Превью игрового дня в КХЛ

Владислав Домрачев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Сегодня в КХЛ спокойный игровой день – всего четыре матча, вдвое меньше, чем накануне. Центральный состоится в Казани - «Ак Барс» против «Спартака».

«Салават Юлаев» еще раз проверит бывшего рижского вратаря Бена Скривенса, которого сватают в олимпийскую сборную Канады. А вдруг главный тренер уфимцев Эркка Вестерлунд сделает ставку на доморощенного Андрея Кареева. Испортив тем самым афишу матча.

Не станем обсуждать сибирское дерби «Югра» - «Авангард», а также противостояние самых колючих «Нефтехимика» и «Торпедо» с их тренерами-диктаторами Андреем Назаровым и Петерисом Скудрой.

«Спартак» приехал в Казань к «Ак Барсу». Вот гвоздь игрового дня. Жаль, что дома остался новый лидер красно-белых и единственный воспитанник клуба Александр Хохлачев. Его поместили в список травмированных. А ведь нападающий с блеском дебютировал в родной команде – 5 (3+2) очка в восьми матчах. В список, только отказов, поместили другого нападающего красно-белых – Сергея Шмелёва, некогда привлекавшегося в сборную на этап Евротура. Его отправили в команду с богатой историей, воскресенский «Химик».

Под большим вопросом участие в матче чешского нападающего Лукаша Радила.

Зато у «барсов» пополнение. Из Минска приехал форвард-бомбардир Роб Клинхаммер. Сегодня ждем его премьеры в форме «Ак Барса». Скорее всего, он выйдет во втором звене с Владимиром Ткачёвым, кандидатом в сборную России. Теперь все вакансии легионеров в команде Зинэтулы Билялетдинова заполнены.

Казань до сих пор в шоке от разгрома «барсов» сочинскими «леопардами» - 0:5. Потом – превращение 2:0 в 2:3 в Екатеринбурге. Вряд ли победа над «Югрой» (4:2) успокоила болельщиков «Ак Барса». Те жаждут реванша. Попадет ли «Спартак» под казанскую раздачу? В прошлом и позапрошлом сезонах красно-белые не давали «барсам» себя проглотить. «Мясо» застревало в горле хищников. Что-то будет теперь?

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