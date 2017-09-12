Угроза для ЦСКА, разгром «Спартака» и новый российский клуб в списке Форбса

В рубрике «Пока вы спали» мы рассказываем о самых интересных событиях в российском футболе.

Еврокубки, наконец!

Главное событие вторника не только в российском, но и в мировом футболе – старт группового этапа Лиги чемпионов. Первым из российских клубов на поле выйдет ЦСКА. Соперник – не из легких – португальская «Бенфика». Плюс ЦСКА в том, что при Гончаренко красно-синие на выезде не проигрывают. Новая модель – гостевая команда? Все возможно. Армейцы постараются удивить «орлов».

Загадка для «Бенфики». При Гончаренко ЦСКА в гостях не проигрывает

Вот только шансы будут не в их пользу. Если верить всезнающим букмекерам, ЦСКА в Португалии как минимум не выиграет, а скорее всего – проиграет. Зато у стартующего на день позже «Спартака» прогноз благоприятный, но и в соперниках – не «Бенфика», а скромный «Марибор». Главное, чтобы со словенцами не вышло недооценки. У нас с ними такое часто бывает.

ЦСКА не выиграет, «Спартак» возьмет очки. Обсуждаем шансы в Лиге чемпионов

В четверг свой путь в групповой стадии еврокубков начнут участники Лиги Европы от нашей страны – «Зенит» и «Локомотив». Выйти в плей-офф у этих команд шансов побольше, чем у «Спартака» или ЦСКА. Во всяком случае, в этом нас пытаются убедить все те же букмекерские конторы.

«Зенит» и «Локо» в плей-офф, ЦСКА и «Спартак» – не факт. Что ждет наших в Европе

Хорошая и плохая новости для «Спартака»

Начало недели принесло московскому «Спартаку» сразу несколько новостей. Среди них и хорошие и плохие. С каких начать?

Пожалуй – с хорошей. Капитан красно-белых Денис Глушаков вроде как согласился поставить подпись под новым трехлетним контрактом. Кто кого переупрямил в этом вопросе, клуб игрока, или игрок – клуб, неизвестно. Главное – болельщики после этого будут ждать прежнего Дениса, прошлогоднего.

Глушаков решил продлить контракт со «Спартаком»

На этом хорошие новости заканчиваются. Плохие вести прибыли в красно-белый клуб с футбольного поля его собственной академии. Там честолюбивые дублеры в рамках ФНЛ принимали «Крылья Советов». Красно-белых дома ждал форменный разгром – 0:3. «Спартак-2» продолжает тонуть в турнирной таблице, а крылышки выходят на лидирующие позиции.

«Спартак» разгромили экс-зенитовцы и армеец. Супергонка за лидерство в разгаре!

Еще одно не самое приятное известие для клуба, но ничего страшного… Один из футболистов в матче 9-го тура чемпионата страны играл в футболке с перевернутым «ромбиком» на груди. Мы вспомнили подобные случаи из прошлого. Постарались воздержаться от метафизики и мистицизма, а то и до «дьявольского проклятья» недалеко было бы.

В «Спартаке» переворот. Боккетти играл в бракованной форме (фото, видео)

Подводим итоги

Вечером в понедельник матчем между «Уралом» и «СКА-Хабаровск» завершился 9-й тур чемпионата России по футболу. Хабаровчане вырвали ничью на выезде.

Уральские качели. «СКА-Хабаровск» увез из Екатеринбурга историческую ничью

После этого пришло время подводить итоги. Сначала мы собрали самую интересную статистику из восьми прошедших матчей.

Сухари Лунева, «юбилей» Прудникова, очередные 1:0 Карреры. Вся статистика 9 тура

Потом эмоционально подвели итоги очередного игрового дня. В этом нам помог наш прославленный колумнист и обозреватель Евгений Ловчев.

Ловчев: На ЦСКА и «Зенит» смотреть тошно, только «Спартак» порадовал игрой

А под конец «Советский спорт» решил поинтересоваться и мнением болельщиков о том, как по их мнению играли их любимые команды на прошедших выходных.

«Спартак» воскрес. Воистину воскрес!» или «Манчини в отставку!» Обзор гостевых

Список Форбса

Вы не поверите. Уже 12 сентября, в трансферы все не прекращаются. Вот и тонущий «Амкар» сообщил о подписании контракта с новичком. Им стал костариканец Фелисио Браун Форбс. Интересно, что пермский клуб в послужном списке Форбса стал уже 13-й командой за последние 11 лет. Эх, и покидало же парня по миру.

Браун Форбс стал игроком «Амкара»

