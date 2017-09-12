Угроза для ЦСКА, разгром «Спартака» и новый российский клуб в списке Форбса
В рубрике «Пока вы спали» мы рассказываем о самых интересных
событиях в российском футболе.
Еврокубки, наконец!
Главное событие вторника не только в российском, но и в мировом футболе – старт группового этапа Лиги чемпионов. Первым из российских клубов на поле выйдет ЦСКА. Соперник – не из легких – португальская «Бенфика». Плюс ЦСКА в том, что при Гончаренко красно-синие на выезде не проигрывают. Новая модель – гостевая команда? Все возможно. Армейцы постараются удивить «орлов».
Загадка для «Бенфики». При Гончаренко ЦСКА в гостях не
проигрывает
Вот только шансы будут не в их пользу. Если верить всезнающим букмекерам, ЦСКА в Португалии как минимум не выиграет, а скорее всего – проиграет. Зато у стартующего на день позже «Спартака» прогноз благоприятный, но и в соперниках – не «Бенфика», а скромный «Марибор». Главное, чтобы со словенцами не вышло недооценки. У нас с ними такое часто бывает.
ЦСКА не выиграет, «Спартак» возьмет очки. Обсуждаем шансы в
Лиге чемпионов
В четверг свой путь в групповой стадии еврокубков начнут участники Лиги Европы от нашей страны – «Зенит» и «Локомотив». Выйти в плей-офф у этих команд шансов побольше, чем у «Спартака» или ЦСКА. Во всяком случае, в этом нас пытаются убедить все те же букмекерские конторы.
«Зенит» и «Локо» в плей-офф, ЦСКА и «Спартак» – не факт. Что
ждет наших в Европе
Хорошая и плохая новости для «Спартака»
Начало недели принесло московскому «Спартаку» сразу
несколько новостей. Среди них и хорошие и плохие. С каких начать?
Пожалуй – с хорошей. Капитан красно-белых Денис Глушаков вроде как согласился поставить подпись под новым трехлетним контрактом. Кто кого переупрямил в этом вопросе, клуб игрока, или игрок – клуб, неизвестно. Главное – болельщики после этого будут ждать прежнего Дениса, прошлогоднего.
Глушаков решил продлить контракт со «Спартаком»
На этом хорошие новости заканчиваются. Плохие вести прибыли в красно-белый клуб с футбольного поля его собственной академии. Там честолюбивые дублеры в рамках ФНЛ принимали «Крылья Советов». Красно-белых дома ждал форменный разгром – 0:3. «Спартак-2» продолжает тонуть в турнирной таблице, а крылышки выходят на лидирующие позиции.
«Спартак» разгромили экс-зенитовцы и армеец. Супергонка за
лидерство в разгаре!
Еще одно не самое приятное известие для клуба, но ничего страшного… Один из футболистов в матче 9-го тура чемпионата страны играл в футболке с перевернутым «ромбиком» на груди. Мы вспомнили подобные случаи из прошлого. Постарались воздержаться от метафизики и мистицизма, а то и до «дьявольского проклятья» недалеко было бы.
В «Спартаке» переворот. Боккетти играл в бракованной форме
(фото, видео)
Подводим итоги
Вечером в понедельник матчем между «Уралом» и «СКА-Хабаровск» завершился 9-й тур чемпионата России по футболу. Хабаровчане вырвали ничью на выезде.
Уральские качели. «СКА-Хабаровск» увез из Екатеринбурга
историческую ничью
После этого пришло время подводить итоги. Сначала мы собрали самую интересную статистику из восьми прошедших матчей.
Сухари Лунева, «юбилей» Прудникова, очередные 1:0 Карреры.
Вся статистика 9 тура
Потом эмоционально подвели итоги очередного игрового дня. В этом нам помог наш прославленный колумнист и обозреватель Евгений Ловчев.
Ловчев: На ЦСКА и «Зенит» смотреть тошно, только «Спартак»
порадовал игрой
А под конец «Советский спорт» решил поинтересоваться и мнением болельщиков о том, как по их мнению играли их любимые команды на прошедших выходных.
«Спартак» воскрес. Воистину воскрес!» или «Манчини в
отставку!» Обзор гостевых
Список Форбса
Вы не поверите. Уже 12 сентября, в трансферы все не прекращаются. Вот и тонущий «Амкар» сообщил о подписании контракта с новичком. Им стал костариканец Фелисио Браун Форбс. Интересно, что пермский клуб в послужном списке Форбса стал уже 13-й командой за последние 11 лет. Эх, и покидало же парня по миру.