Кошмар Акинфеева и шанс Витиньо. Чем сильна и в чем слаба «Бенфика»

Атака мечты, проблемы обороны, интрига на вратарской позиции и реванш Луизао - что нужно знать о «Бенфике» перед матчем с ЦСКА.

В ЧЕМ СИЛА: ЖОНАС И К

Жонас, Харис Сеферович, Габигол и Рауль Хименес, — такой четвёрке нападения (при условии, что все находятся в оптимальных кондициях) не станет завидовать только «ПСЖ».

Лидер огненной атаки — 33-летний бразилец Жонас. В этом сезоне он забил уже семь голов в шести матчах. Место Жонаса в составе неоспоримо, хотя в Лиге чемпионов бразилец традиционно отличается редко. С нового сезона в паре с Жонасом играет швейцарец Сеферович. Форвард, забивший за весь прошлый сезон в «Айнтрахте» четыре мяча, наколотил столько же в шести матчах за «Бенфику».

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МНЕНИЕ

Витиньо, нападающий ЦСКА

– Знаете ли вы, кто такой Жонас?

– Да, отличный нападающий! В последние годы он постоянно претендует на звание лучшего бомбардира всей Европы. Я видел его не раз, читал о нем новости. Недавно он забил три гола в одном матче. Жонас довольно знаменитый футболист в Бразилии.

– Можно вас с ним сравнить: вы – бомбардир ЦСКА, он – «Бенфики».

– У нас разные функции на поле. Жонас играет ближе в чужим воротам. Я же стараюсь обыгрывать соперника, бью с дальней дистанции. Жонас – игрок штрафной с невероятным голевым чутьем.

ХАРИС «ОФСАЙД» СЕФЕРОВИЧ

Швейцарец не только забивает мячи, но и является обладателем уникального рекорда по количеству попаданий вне игры. За пять матчей он 13 раз залезал в офсайд, больше, чем набралось у любой другой команды в чемпионате. Есть ощущение, что Сеферовичу просто лень смотреть, где находятся защитники. Если повезет, побежит забивать, нет – не страшно.

В ЧЕМ СЛАБОСТЬ: ОБОРОНА

За летнее трансферное окно «Бенфика» приобрела огромное количество игроков, но так и не усилила самую проблемную позицию — центр защиты. Ушел молодой Линделоф, травмирован надежный и опытный Жардел. И с ЦСКА сыграет пара Луизау-Лисандро. Для понимания - это как Березуцкий-Васин у армейцев: один опытный, но уже не столь скоростной, а второй и не скоростной, и не всегда надежный. Впрочем, «португальский» дуэт — все-таки улучшенная версия российского.

Вторая серьезная потеря — сербский полузащитник Любомир Фейса, который накануне матча продлил контракт с клубом до 2021 года. Этот опорник цементирует оборону, разгружает творца Пицци и незаменим так же, как Вернблум в ЦСКА. Пока что Фейсу подменяют Самарис и Филипе Аугусто и подменяют не всегда удачно.

ПРОБЛЕМЫ САМАРИСА И ЭЛИЗЕУ

Полузащитник Андреас Самарис и защитник Элизеу — два самых грубых футболиста «Бенфики». Оба играют жестко, часто за пределами дозволенного. Но от красных карточек спасает «домашнее» судейство. Впрочем, Самарису в концовке прошлого сезона не помог и «слепой» арбитр. Грек втихаря ударил в живот игрока «Морейренсе». Дисциплинарный комитет все-таки рассмотрел нарушение на повторе и дисквалифицировал полузащитника на четыре игры. Поэтому матч с ЦСКА (если Самарис выйдет в стартовом составе) станет для него всего вторым в сезоне. Альтернатива неуравновешенному греку — бразилец Филипе Аугусто, который умеет диктовать темп и начинать атаку. То есть действует не так топорно, как Самарис.





Что же до Элизеу, он часто играет не в мяч, а в ногу. И по идее уже как целый сезон должен был быть запасным. Беда в том, что первым номером для главного тренера Руя Витории на позиции левого защитника является талантливый, но хрустальный Алехандро Гримальдо. В общей сложности из-за различных травм испанец пропустил почти год. Гримальдо попал в заявку на игру с ЦСКА. Но до сих пор непонятно, сможет ли отыграть 90 минут.

Mayweather ou McGregor? Eu aposto no Eliseu pic.twitter.com/dGzg4PU07P — Francisco J. Marques (@FranciscoMarkes) 26 августа 2017 г.

ВЕРНЕТСЯ ЛИ В ВОРОТА СЕЗАР?

В трансферное окно создавалось впечатление, что «Бенфика» была готова приобрести сразу трех-четырех вратарей на замену Эдерсону, ушедшему в «Манчестер Сити». В итоге ограничилась двумя. На данный момент место в стартовом составе отвоевал молодой и перспективный португалец Бруну Варела. Ему уже прочат место в сборной Португалии после Руя Патрисиу. Прошлый сезон Варела провёл в «Витории Сетубал», где сыграл несколько выдающихся матчей. Если этот парень ловит кураж, пробить его очень трудно.

В запасе у «Бенфики» томится легендарный Жулио Сезар. И пока неизвестно, сделает ли Руй Витория ставку на опытного вратаря в Лиге чемпионов, или же оставит первым номером Варелу.

КАК БУДЕТ ИГРАТЬ «БЕНФИКА»?

В прошлом сезоне Лиги чемпионов Витория часто использовал схему 4-3-3 (в чемпионате это обычно 4-4-2). При такой тактике в атакующую тройку может вписаться звездный новичок Габигол. Вообще-то именно под него Витории и приходится менять тактику. Ведь бразильцу обещали много игрового времени, да и денег на него не пожалели. Так что выход бразильца в матче с ЦСКА очень даже вероятен.





ВИТОРИЯ И «СИНДРОМ ДЕРЕВА»

Нет, главный тренер «Бенфики» не имел в виду футболистов, если вы подумали об этом. Так специалист объяснил нападки конкурентов – «Порту и «Спортинга» – на защитника Элизеу. Еще раз повторим, что португалец прославился своими жестокими подкатами прямо в ногу.

Недавно один из таких эпизодов остался без внимания судьи, за что португальские клубы всю неделю прессовали дисциплинарный комитет, но дисквалификации игрока так и не добились.

Вот какие мысли по этому поводу высказал Витория на одной из пресс-конференций: «У португальского футбола «синдром дерева»: есть те, кто копает яму, те, кто сеет семена, и те, кто их поливает. Затем кто-то забывает посеять семена, а мы копаем и поливаем, но ничего не вырастает, мы не видим проблемы в целом». Кто из клубов копал, кто сеял, и кто поливал, так и осталось загадкой.

РЕВАНШ ЛУИЗАО

«Бенфика» и ЦСКА играли между собой всего дважды. Оба раза в 2005 году, когда армейцы стали обладателями Кубка УЕФА. С тех пор в «Бенфике» остался лишь один Луизао. Зато за ЦСКА по-прежнему играют братья Березуцкие, Игнашевич и Акинфеев. На этот раз бразилец попробует взять реванш, тем более «Бенфика» видится фаворитом в домашнем матче. Отметим также, что в той игре в 2005 году за «Бенфику» выступал полузащитник «Локомотива» Мануэл Фернандеш.

Состав по версии «Советского спорта»: Варела, Элизеу, Луизао, Лисандро, Алмейда, Самарис, Пицци, Живкович, Сальвио, Жонас, Сеферович.