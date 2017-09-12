«Да отстаньте вы от Овечкина! Он никого не предал». О сборной России и Олимпиаде

Александр Овечкин. Фото: Russian Machine Never Breaks

О самых интересных событиях в российском хоккее – в рубрике «Три хита КХЛ» от обозревателя «Советского спорта».

1. СЛУХИ О ПАСТРНЯКЕ

Вчерашний день удивил тем, что «Куньлунь» оказал яростное сопротивление ЦСКА и отобрал очко у армейцев, которые отскочили лишь на последней секунде овертайма. При этом на матч в Шанхае собралось неприлично мало зрителей – 2145.

Да еще тем, что минское «Динамо» четко победило «Трактор» (3:0), поднявшись с последнего места на Западе. Теперь главный аутсайдер лиги – рижское «Динамо» с тренером Сандисом Озолиньшем, а белорусы понемногу приходят в себя. У них еще три матча на этой неделе – посмотрим, сколько очков наберет Минск.

Я вот на что хотел обратить внимание. Снова поступила информация, что Давид Пастрняк имеет предложения от клубов КХЛ. Причем об этом говорят его российские представители.

Если вы не очень плотно следите за НХЛ и «Бостоном», то я расскажу, что Пастернак знаменит тем, что написал «Доктора Живаго» и получил Нобелевскую премию по литературе. А если серьезно, это очень классный чешский форвард. Легконогий, результативный, талантливый. Думаю, он впишется в тот же «Ак Барс», например. Но вот СКА и ЦСКА он не нужен, там и своих игроков перебор.

Другое дело, что Пастрняк уже получал предложение от «Бостона» - семилетний контракт на $42 млн. Ему мало $6 млн в год, он хочет поднять зарплату до $7 млн, а то и выше. И для этого агенты используют КХЛ как ширму, как тему для спекуляций. Кстати, у Евгения Кузнецова в переговорах с «Вашингтоном» это получилось отлично.

Я уверен, что Пастрняк не поедет в КХЛ. Но отжать побольше денег от «Бостона» с помощью КХЛ он сможет.

Обидна ли такая ситуация для нашей лиги? Думаю, нет. Считайте это комплиментом. За океаном по-прежнему думают, что КХЛ – это грозная сила, способная уводить звезд из команд НХЛ.

2. СИТУАЦИЯ ЗАРИПОВА

Давно мы ничего не писали о Данисе Зарипове. Что с ним происходит?

А ситуация выглядит так. С одной стороны – есть 36-летний форвард, которому в Европе влепили двухлетнюю дисквалификацию за допинг. Кажется, в октябре пройдет слушание в Лозанне, где наивно ждать полного прощения. Нынешний сезон в любом случае будет потерян.

При этом Зарипов отказывается ехать в клубы НХЛ на просмотровый контракт. Как сделал тот же Игорь Григоренко в «Магнитке» - показал себя, прямо на месте подписал договор. Да, тут есть риск. Но Данис не хочет рисковать.

При этом Зарипов, как я думаю, откажется и от предложений в районе $0,8-1 млн за сезон. Это смешные деньги по его меркам, и тут можно понять игрока.

С другой стороны – есть клубы НХЛ, для которых Зарипов как кот в мешке. Они его толком не знают. Его главная визитка – 15 голов в 18 матчах прошлогоднего плей-офф. Вроде бы заманчиво. Но тут рисков еще больше. А многие команды прижаты к потолку зарплат, и у них нет $2 млн в год, чтобы рискнуть с Данисом.

Ситуация выглядит тупиковой, и должно произойти что-то вроде чуда. Или в клубе НХЛ среди генменеджеров найдется отчаянный фанат Зарипова, или сам Зарипов переступит через себя, сделает американскую визу и поедет на смотрины – хоть в «Питтсбург», хоть в «Вашингтон». Ваш прогноз – что вероятнее? Или будет третий вариант – завершение карьеры и уход в бизнес?

3. СЛОВА ОВЕЧКИНА

Только за последние сутки я увидел две мощные атаки на Александра Овечкина на спортивных ресурсах. Его называют балаболом, а еще человеком, который не держит свое слово. Мол, обещал поехать на Олимпиаду в любом случае – так держи свое слово. «Ты че, не мужик че ли?»

Тут нужно понять две вещи. Во-первых, Овечкин делал громкие заявления не для того, чтобы показать себя патриотом. А для того, чтобы оказать давление на лигу. Игроки НХЛ не будут подбивать друг друга, чтобы устроить бунт или сочинить какое-то коллективное письмо. У них есть два инструмента. Это профсоюз, но он отказался от сделки с НХЛ по Олимпиаде. Хотя такое предложение со стороны лиги было в обмен на пролонгацию действующего коллективного соглашения. Но профсоюз посчитал, что на Олимпиаду поедут максимум 120 человек, и турнир длится всего две недели. А вот в саму ассоциацию входят 800 человек, и соглашение ты продлеваешь на несколько лет, делая НХЛ серьезные уступки.

Еще один инструмент – веское слово самого игрока. Поэтому мы слышали разные заявления со всех сторон – от Кросби, Малкина, Макдэвида, Карлссона… У каждого есть своя точка зрения. Овечкин высказался наиболее категорично, но и слово его очень весомое. Он создавал давление на лигу, но НХЛ это выдержала без проблем и хладнокровно разобралась в ситуации.

Во-вторых, Овечкину не нужна эта история для того, чтобы получить депутатский мандат. Он его и так получит, когда захочет пойти в политику. Вы можете относиться к Саше как угодно, но рейтинг популярности у него в России сумасшедший. Владислав Третьяк – депутат с 2003 года от Саратовской области. Его из года в год выбирают в «красном поясе». Овечкин пойдет кандидатом в любую область и спокойно выиграет выборы. Если ему будет нужно. А сейчас он просто играет в хоккей. И отказ НХЛ от Пхенчхана – это потеря предпоследнего шанса завоевать олимпийскую медаль. Последний шанс – это Пекин-2022, когда Александру Великому будет 36 с половиной лет.