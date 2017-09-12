Когда Depeche Mode и Pink Floyd – в тройке, и это про спорт

III Восточный экономический форум получился по-настоящему спортивным. По какому виду спорта, не считая дзюдо, посетил турнир президент Монголии, кто из спортсменов привез во Владивосток золотую олимпийскую медаль, кто выиграл «музыкальную» регату – об этом и многом другом рассказывает «Советский спорт».

Олимпийский десант высадился во Владивостоке

В прошлом году трехкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе, депутат Госдумы, Герой России Александр Карелин основал традицию проведения мастер-классов в рамках Восточного экономического форума. И в этот раз во Владивостоке высадился уже настоящий олимпийский десант.

Пятикратная чемпионка мира по плаванию Юлия Ефимова несколько часов отвечала на вопросы юных пловцов. Победители Игр-2012 Тагир Хайбулаев, Мансур Исаев и Арсен Галстян обстоятельно поработали над техникой с юными дзюдоистами Приморья, а также приняли участие в уроке спорта от проекта «Олимпийский патруль». Еще один частник «патруля» - победитель Олимпиады-2016 Александр Лесун показывал школьникам золотую медаль Игр и учил стрелять из личного лазерного пистолета. В июне 2017 года на Петербургском международном экономическом форуме Фонд «Росконгресс» и ОКР подписали соглашение о сотрудничестве, и «Олимпийский патруль» на ВЭФ-2017 стал первым шагом в его реализации.

А новая встреча Александра Карелина с детворой Владивостока прошла в школе №40, где по инициативе директора и родителей был открыт зал борьбы. «Теперь на уроках физкультуры школьники получают здесь более интересные и предметные навыки, а после уроков в зале работает секция борьбы. Эту модель, которая дает эффективное решение и не требует больших вложений, необходимо тиражировать», - скажет он позже на сессии «Спорт. Что будет сделано?».

Турнир богатырей и музыкальная регата в бухте Аякс

Якутия использовала ВЭФ-2017 для продвижения своего национального вида спорта - мас-рестлинга. Богатыри из России, США, Канады, Японии, Монголии, Новой Зеландии и Австралии приняли участие в Международном кубке «Колмар», прошедшем на выставке «Улица Дальнего Востока» на набережной бухты Аякс. Соревнования посетили президент Монголии Халтмаагийн Баттулга, вице-премьер - полномочный представитель президента России в ДФО Юрий Трутнев, министр спорта Павел Колобков и глава Якутии Егор Борисов. Суть этого зрелищного вида спорта в следующем - два богатыря садятся на помост напротив друг друга, упираются ногами в одну и ту же доску, хватаются за одну и ту же палку, и пытаются её забрать или перетянуть соперника на свою половину помоста. Эффектный экшн, скоротечность поединков, яркие эмоции и простые правила - у мас-рестлинга есть готовая упаковка для современного спортивного телепродукта. Есть и свои герои. Любимцем публики стал новозеландец Жан Гарт Мартен, исполнявший ритуальный танец «хака» перед каждым поединком. Вот только в финале категории свыше 90 кг с сибиряком Антоном Дементьевым боевой ритуал новозеландцу не помог.

Другим эффектным зрелищем в бухте Аякс стала регата в классе яхт «Плату 25» на Кубок фонда «Росконгресс», проходившая на фоне корвета «Совершенный». Как и год назад большинство яхт было названа в честь музыкальных групп. Третье место в регате заняла яхта Depeche Mode, второе - у Pink Floyd, а победителем стала команда «Росатом».

Матч банкиров

Перезагрузиться после деловой программы участники форума могли в гала-матчах по хоккею и баскетболу. Заместитель председателя правления «Газпрома» Александр Медведев вывел на лёд команду ВЭФ-2017 в матче против сборной Приморского края. Но хозяева были сильней - 9:5. Одна шайба и четыре результативные передачи у победителей на счету знаменитого нападающего Александра Селиванова.

Капитанами сборных ВЭФ и Приморского края в гала-матче по баскетболу стали банкиры - президент - председатель правления банка «Российский капитал» Михаил Кузовлев и председатель совета директоров банка «Восточный» Шерзод Юсупов. В этом матче победила дружба - 72:72.

- Помимо традиционной линейки соревнований для участников форума, на ВЭФ была значительно расширена составляющая спорта как зрелища, а также добавлены спортивные активности для жителей Приморского края. Дальний Восток не избалованный статусными соревнованиями получил новый ежегодный международный турнир по дзюдо имени Дзигоро Кано. Несколько тысяч жителей Владивостока, не считая участников ВЭФ, посмотрели поединки будущих лидеров сборных России, Японии и Монголии по дзюдо. Несколько сотен местных жителей приняли участие в благотворительном забеге и Дальневосточных корпоративных играх. И более 500 мальчишек и девчонок приняли участие в мастер-классах и встречах с легендарными спортсменами. Уверен, что встречи с героями спорта они запомнят на всю жизнь, а для кого-то из них эти события в рамках Восточного экономического форума станут определяющими в жизни, - отметил заместитель директора фонда «Росконгресс» Георгий Брюсов.