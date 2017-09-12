По ТВ этого не покажут. SovSport On Tour и старейший клуб России – «Знамя Труда»

Проект SovSport On Tour продолжает путешествие по низшим дивизионам чемпионата России.

На этот раз судьба забросила Степана Чаушьяна и Анатолия Горскова в колыбель отечественного футбола – на родину старейшего футбольного клуба России «Знамя Труда».

«SovSport On Tour» направился во второй дивизион зоны «Запад» в город Орехово-Зуево на матч, в котором хозяева поля принимали футбольный клуб «Псков-747».

ФИФА и дачники

Навигатор и расписание электричек рисовали нам разницу всего лишь в двадцать минут между общественным транспортом и автомобилем. Выбор был сделан в пользу последнего, чтобы, по возможности, объехать все достопримечательности Орехово-Зуева.

Не учли мы лишь одного – пятницы. На конец недели выпало, возможно, последнее в этом году потепление. Такой возможностью не могли не воспользоваться многочисленные столичные дачники. Все выезды из города оказались забиты уже в середине дня. Создавалось впечатление, что пятничный рабочий день в Москве заканчивается в полдень, не успев начаться. Потратив полтора часа на объезд Люберец, мы уж думали, что опоздали на матч, но прорвались к стадиону аккурат к стартовому свистку судьи. Вся дорога – порядка 80-ти километров – заняла более 2,5 часов.

Легендарный стадион «Знамя Труда», построенный в 1914 году сейчас закрыт на реконструкцию, поэтому свои матчи команда проводит на стадионе «Торпедо». Он расположен менее чем в полукилометре от железнодорожной станции Орехово-Зуево на самом берегу живописной реки Клязьмы, на просторах которой во время матча несколько рыболовов на резиновых лодках, активно махали спиннингами. Вмещает стадион полторы тысячи зрителей и представляет собой спортивный комплекс: футбольное поле с искусственным покрытием, волейбольная площадка и различные тренажеры. Вход на матч был платным: 50 рублей для взрослых и по 20 рублей – для детей и инвалидов.

Благодаря пресс-атташе клуба, Дмитрию Безрукову, мы быстро получили манишки и попали на стадион. Как выяснилось, на матче кроме нас работала телевизионная бригада ФИФА, которая снимала фильм про старейший российский футбольный клуб. Наличие таких важных гостей или наполовину заполненный стадион, но, так или иначе, футбол был достаточно бодрым. Команды в бились за каждый участок поля.

Одинокий фанат и «Коллер» с «Аршавиным»

В случае победы у «Знамени Труда» был прекрасный шанс уйти с последнего места в турнирной таблице, но им противостоял «Псков-747», за которым мы давно наблюдаем и знаем, что это очень боевая и ершистая команда, вне зависимости от состава, который выходит на поле.

Очень интересно выглядел и гостевой сектор, отделенный от основной трибуны лентой, которой обычно отгораживают место стройки. Пустой сектор украшал собой единственный фанат гостей с баннером «Скобари». Судя по всему, этот болельщик хорошо всем известен, потому что с ним довольно дружески общались представители фан-сектора «Знамени», среди которых был один из «заводящих» домашней фанатской трибуны.

Кстати, на поле в составе «Знамени» мы обнаружили легенд мирового футбола: Яна Коллера и Андрея Аршавина, которыми при ближайшем рассмотрении оказались футболисты второй лиги Григорий Коробов и Дмитрий Маликов, но не тот, который «до завтра, прощальных слов не говори», а воспитанник московского «Спартака», перешедший в «Знамя Труда» в аренду из нижегородского «Олимпийца». Просто со стороны они были похожи на звезд. «Аршавин» играл слева и по центру – под нападающими, а «Коллер» - цементировал центр защиты.

Маликов старался вести всю игру команды в центре поля, напомнив нам такое забытое понятие в мировом футболе, как «плеймекер». А вот Григорий на пару с голкипером Виталий Чилюшкиным едва не стал соавтором курьезного автогола: длинный заброс на ход нападающему «Пскова», голкипер закричал: «Играй!» Григорий и сыграл, едва не перекинув головой мяч через своего вратаря в сетку ворот. Чилюшкин только в последний момент чудом его поймал.

Перекур и поражение

В конце первого тайма хозяева должны были дважды забивать после розыгрыша стандартных положений. Сначала Маликов живописным ударом через себя, едва не переправил мяч в ворота, а потом 17-й номер, головой направил мяч выше дальней «девятки», после чего прозвучал свисток на перерыв. Табло в этот момент показывало, что еще играть одну минуту, но все доверились судье матча.

Некоторые вернувшиеся после перекура на трибуны болельщики (курение и особенно разведение костров на стадионе запрещено, о чем гласит надпись на одном из плакатов при входе, поэтому все курят за его пределами) аккуратно доставали пакеты и что-то из них употребляли. Подсказка: не семечки. Как эмоционально воскликнул один из болельщиков, после пропущенного хозяевами гола: «Ну, вот как за них по трезвяку болеть?!»

«Знамя» действительно пропустило гол, который вышел очень красивым: подачу Николая Шикова на дальнюю штангу, ударом головой замкнул Дмитрий Мотлахов, который буквально за пару минут до этого вышел на замену. Произошло это на шестьдесят шестой минуте матча и у хозяев поля была еще уйма времени чтобы спасти матч, но тут, неожиданно для всех, гости превратились в команду «имени Курбана Бердыева» с неприступной эшелонированной обороной и острыми контратаками. Благодаря им «Псков» как минимум дважды должен был убить интригу в матче, забив второй гол. Но в первом случае мяч пролетел над перекладиной, а во втором великолепный сейв совершил голкипер «Знамени».

В этом матче было еще одно ноу-хау, которое нас слегка удивило: высокорослые центральные защитники «Знамени» лишь в конце матча, под крики трибун: «все в атаку» пошли на угловой в штрафную площадь «Пскова». До этого лишь раз Антон Уколов появился на противоположной половине поля. На последней минуте основного времени едва не состоялся ответный гол: Юсипов со штрафного пробил по воротам, а псковский голкипер Малышев немного неуклюже отбил мяч на угловой. После этого на поле возникла небольшая потасовка, но страсти быстро улеглись.

Фанат-мотиватор и повелитель времени

Свисток судьи застал «Знамя Труда» в очередной атаке и вызвал взрыв негодования. Игроки хозяев поля кинулись к судье с вопросом: почему он закончил матч? Повод для недовольства действительно был: во первых, по секундомеру на табло не истекло и основное время матча; во вторых судья должен был добавить минимум три-четыре минуты к основному времени за затяжку игроками «Псков -747». Особенно это наглядно было видно при исполнении стандартных положений, когда игрок, который должен был выполнить стандарт двадцать-тридцать секунд неспешно ковылял к мячу.

Многие из вас смотрели гениальный детский сериал «Гостья из будущего» и помнят, как передвигался робот Вертер. Вот именно так шли игроки гостей исполнять штрафной или угловой. Маленькие хитрости большого футбола, куда же мы без них. Ну а в-третьих – никто на стадионе не видел, чтобы помощник главного рефери поднял на бровке табличку с цифрами, которые покажут нам, сколько добавлено минут. Но «повелитель времени» пожал плечами, бросил что-то: «Вы и так переиграли три минуты» и скрылся в неизвестном направлении. Есть подозрение, что он торопился на обратную электричку в Москву. Как бы то ни было, но судья всегда прав и как гласит народная мудрость: «Только у рефери есть свисток и инструкция по его применению».

По окончании встречи команда в полном составе отправилась к домашнему фанатскому сектору, чтобы пожать руки всем своим болельщикам – ультрас. Один из фанатов, самый активный, наставлял футболистов: «Ну как же так – опять проиграли?! В следующем матче обязательно забить – надо все забить!»

После матча мы прокатились по городу. Орехово-Зуево дышит футболом: такого количества анонсов ближайших матчей команды на огромных баннерах мы не встречали давно. Клумба в виде футбольного мяча, музей посвященный старейшему футбольному клубу, атрибутика, церковь, где на территории храма разбили мемориал в память о погибшей в ДТП в 2004 году команде. Возможно, для развития бренда «Знамя Труда» не хватает хороших финансовых вливаний, или, как было написано в одном из фанатских пабликов команды: «Одинокая футбольная команда желает познакомиться с олигархом своей мечты».