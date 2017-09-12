Подбей орла. Что нужно сделать ЦСКА, чтобы не проиграть «Бенфике»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко Фото: Gettyimages.ru

Несколько советов Виктору Гончаренко.

ОПУСТИТЬ ЛИНИЮ ОБОРОНЫ И ДЕЙСТВОВАТЬ КОМПАКТНО

В атаке «Бенфика» действует крайне агрессивно. Это фирменный стиль их тренера Руя Витории. Трудно представить, что в игре с ЦСКА хозяева откажутся от своих идеалов. В оборонительной фазе «Бенфика» располагается по схеме 4-2-2-2, которая при атакующих действиях трансформируется в 4-2-4.

При этом «орлы» избегают лишних передач и стараются доставлять мяч в финальную треть поля за счет длинного паса. Адресатами всегда являются либо два форварда – Жонас и Сеферович, либо мобильные инсайды, которые, как правило, стремятся занимать позиции в полуфлангах. При определенных обстоятельствах «Бенфика» может и расширить фронт атаки за счет подключений крайних защитников, особенно опасен в таких ситуациях Элизеу.

Основной акцент в атакующих действиях команды Витории просматривается довольно легко. За счет большого объема перемещений они создают разрывы в линии обороны соперника и грамотно ими пользуются. Несмотря на габариты, что Сеферович, что Жонас отлично действуют на рывках и умеют открыться за спину защитникам, а в центральной зоне у «Бенфики» всегда есть игроки, умеющие оформить проникающую передачу.

В таких условиях центральным защитникам армейцев ни в коем случае не следует выдергиваться на оппонентов. Целостность оборонительной линии – залог успешной игры против форвардов «Бенфики». В позиционном нападении хозяева не впечатляют. Если нет варианта для проникающей передачи, команда Руя Витории сбивается на дальние удары и тут уже должны грамотно сработать опорные полузащитники.

Скоростные атаки сходу – другое дело. «Бенфика» всегда старается поймать соперника на ошибке при выходе из обороны. Прессинг и контрпрессинг сразу после потери мяча на чужой половине – один из опаснейших элементов в игре португальцев. Учитывая статичность и не самые впечатляющие скоростные качества игроков центральной линии ЦСКА, это может стать большой проблемой для команды Гончаренко.

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ВЫПУСТИТЬ ИГНАШЕВИЧА

Частично решить ее поможет Сергей Игнашевич. Да, возраст, да, низкая скорость. Но, во-первых, опыт, который в играх Лиги чемпионов играет, порой, куда более важную роль, во-вторых, первый пас. Ни у Васина, ни у Василия Березуцкого нет такой диагонали, как у Сергея. В этом матче она очень пригодится, если ЦСКА не хочет получить несколько мячей в свои ворота после потерь в центре поля.

Очевидно, что «Бенфика», по крайней мере в первом тайме, будет агрессивно вступать в отбор на половине армейцев. Причем триггеры для этого у «орлов» стандартные: пас назад крайнего защитника или опорного, прием мяча спиной в поле центральным полузащитником или просто неуверенные действия конкретного игрока линии обороны. Не исключено, что Витория уже наметил основные мишени для прессинга.

Поэтому Васина на поле быть не должно. Работа с мячом не самое сильное качество Виктора, он станет первой жертвой прессинг-ловушек «Бенфики». Второй уязвимой фигурой может стать Щенников, который очень часто пасует назад, поэтому строить выход из обороны через левый фланг Виктору Гончаренко сегодня точно не стоит.

Здесь и пригодится первый пас Игнашевича. Очевидно, что мяч со своей половины поля армейцам нужно выводить, используя минимальное количество передач. Выход через длинный пас – топорный метод, но для ЦСКА главное - не получить несколько глупых голов в первом тайме. «Бенфика» не сможет сохранять объем движения на протяжении всех 90 минут матча, поэтому во втором тайме давление ослабит и тогда можно будет действовать иначе. А так, адресатами передач Игнашевича должны стать либо Вернблум, который отлично борется за верховые мячи, либо Фернандес, который не теряется в сложных ситуациях и хорош в обращении с мячом.

ЗАТРУДНИТЬ ЖИЗНЬ ПИЦЦИ

Продюсером более-менее всех атакующих действий «Бенфики» выступает центральный полузащитник Пицци. В свое время у португальца на взошла карьера в Испании – за мадридский «Атлетико» он почти не играл, зато неплохо проявил себя в «Депортиво» и уже четвертый сезон выступает за главную команду Португалии.

Пицци – attacking-minded полузащитник, который очень не любит обороняться. Со своей половины поля он хронически пытается сбежать, поэтому в прямой отбор практически не вступает. Эти недостатки Пицци тренерский штаб «орлов» маскирует грамотным подбором партнеров для него. Рядом с португальцем, как правило, действует либо трудолюбивый грек Самарис, который и сам не против разогнать атаку, либо бразилец Фелипе Аугусто, заточенный в основном на отбор.

Таким образом, Пицци не перегружен функциями и сосредоточен на созидании. Он здорово находит свободные зоны и тут же доставляет туда мяч. Учитывая подвижность Сеферовича и Жонаса, португалец часто предлагает им открываться между линиями на начальном этапе построения атаки. Опорникам ЦСКА нельзя забывать об этом. В идеале такие передачи нужно пытаться перехватывать, в реальности – надо следовать за нападающими и атаковать их в момент приема мяча.

Кроме того, на Алана Дзагоева и Витиньо должна лечь ответственная миссия по организации прессинга Пицци. Португальцу нужно максимально затруднять жизнь, когда тот получает мяч на своей половине поля. Начальная фаза атак «Бенфики» прочно завязана на нем. Пицци не самый габаритный парень и очень не любит борьбу. Виктор Гончаренко, вы знаете, что делать.

УДЕЛИТЬ ВНИМАНИЕ СТАНДАРТАМ «БЕНФИКИ»

Этот пункт универсален для абсолютно любого соперника. Футбол уже давно движется к тому, что все голы в нем будут забиваться либо дальними ударами, либо со стандартов. В составе «Бенфики» полным-полно исполнителей, которые могут испортить жизнь армейцам со штрафных и угловых.

Помимо все тех же Сеферовича и Жонаса, которые прекрасно играют головой, в штрафную площадку ЦСКА будут наведываться громилы-защитники Луизао и Лисандро Лопес. Прибегал бы и Жардел, но он вроде как травмирован, поэтому сегодня, скорее всего, не сыграет.

За навесы отвечает Пицци, который может подать с обеих ног. Передачи у него, как правило, скоростные, закрученные от вратаря, поэтому Акинфеев вряд ли будет пытаться на них выходить. В данной ситуации армейцам стоит прибегнуть к личной защите, чтобы не проспать рывок и попытку сыграть на опережение кого-то из игроков «Бенфики».

ИГРАТЬ ОДИН В ОДИН В АТАКЕ

Самый простой пункт, рассчитанный на появление с первых минут Витиньо и отсутствие Жардела в составе хозяев. Лисандро Лопес, который временно его заменяет на позиции центрального защитника, объективно выглядит самым слабым звеном в обороне «Бенфики». Тяжелый, неповоротливый и не очень уверенный в себе – то, что нужно для игры один в один.

Своими перемещениями в финальной трети поля армейцы должны создавать Витиньо как можно больше моментов для игры один в один как раз против Лопеса. Нужно пытаться выдергивать его из линии, принимая мяч высоко на подступах к штрафной. Витиньо это умеет и уже не раз демонстрировал в этом сезоне. Кроме того, у бразильца есть приличная пушка, а Эдерсон, как мы знаем, из ворот «Бенфики» переехал в рамку «Манчестер Сити» и на выходных едва не лишился головы.

Жулио Сезар постарел и сильно сдал, поэтому в воротах «орлов» играет Бруно Варела – его, может быть, тоже когда-нибудь купит кто-то очень крутой, но точно не сейчас. Опыта игры в Лиге чемпионов у него нет, парень молодой, поэтому рассчитывать на его ошибку вполне можно. В общем, Витиньо, обыгрывай и бей. Это будет полезно.