Пять полезных рецептов для офиса

Съесть что-нибудь, чтобы похудеть – это, пожалуй, прекрасная утопия. А вот что бы съесть, чтобы продолжать вмещаться в имеющуюся одежду, это уже ближе к реальности. Мы в ЛайфСтайл много, очень много проводим за работой, но любим устраивать себе передышки. На обед, на кофе с коллегами и на чай с печенюшками во время планерки или мозгового штурма. А иногда засиживаемся допоздна и даже ужинаем тут! Чем? Не спрашивайте. Сплошная эклектика. Не всегда полезная для организма. А что же делать? Лишать себя обеда мы не хотим, переставать собираться за кофе – тоже. Мы решили спасти ситуацию и вышли в инстаграм. Оказывается, есть кучка вкуснейших низкокалорийных аналогов всему на свете. Даже тортам!

Белковый торт с куриной грудкой





Сырники





Бургер





Рыбные котлеты





Печенье песочное



