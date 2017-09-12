Что значит боль в боку во время бега. И где еще может болеть у бегунов
Боли в боку во время пробежек – частая проблема начинающих
бегунов. Что значат боли в правом и левом боку. Из-за чего они возникают, как
от них избавиться, и почему – если болит слева, то это нормально, а если справа
– то надо идти к врачу.
С помощью эксперта ответы искал «Советский спорт».
Что значит боль в правом боку при беге
«Через боли в правом подреберье при беге проходил, вероятно,
каждый человек, который увлекается тренировками, – говорит Александр Мудрецов,
постоянный эксперт «Советского спорта», врач-хирург общей практики и специалист
в области спортивной медицины. – Начинаются эти боли примерно так: через 5-10 минут пробежки, вдруг тянет
и болит правый бок под нижним ребром. Из-за боли трудно бежать, часто
приходится прервать пробежку».
Боль в правом боку, как правило, не опасна. Болит глиссонова
капсула (или глиссонова сумка) – оболочка, которая покрывает печень. «Во время
бега – в особенности у новичков – сильно
увеличивается отток крови от нижних конечностей, и через печень проходит больше
крови. Сосуды печени расширяются, и сама она увеличивается в размере. Это
приводит к растяжению глиссоновой капсулы и возникновению ноющих ощущений в
этом месте и боли», – говорит эксперт «Советского спорта».
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Что делать: для того, чтобы боль прошла,
необходимо снизить темп бега – это «успокоит» кровоток и вернет печень к
нормальным размерам. Если снижение темпа не помогло, переходите на ходьбу. Постарайтесь
нормализовать дыхание: дышите глубоко и спокойно. Если боль все равно не
проходит – остановитесь, сделайте перерыв в 2-4 минуты. После этого можно
возобновить тренировку. Но возвращайтесь к бегу постепенно: начинайте с ходьбы
и плавно увеличивайте темп. Не стартуйте сразу на большой скорости, иначе боль
может вернуться.
Боль глиссоновой капсулы – синдром начинающих бегунов. Если
вы продолжите регулярно тренироваться, через 2-3 пробежки, она перестанет
беспокоить.
В целях профилактики можно пропить курс гепатопротекторов –
препаратов, которые помогают работе печени.
Что значит боль в левом боку при беге
Приступы боли в левом боку, возникающие при пробежке – более
серьезный повод обратить внимание на свое здоровье. Боль может быть, как
ноющая, так и резкая, пульсирующая.
«В левом подреберье могут болеть селезенка, поджелудочная
железа, левая почка. Что конкретно болит, установит только медицинское
обследование», – говорит Александр Мудрецов. В ряде случае боль в правом боку –
показатель того, что вы много съели перед пробежкой. Желудок увеличился в
размерах и давит на другие органы. Но иногда такая боль может свидетельствовать
о заболеваниях внутренних органов.
Что делать: завершить тренировку, нормализовать
дыхание. Обратиться к врачу при появлении повторных симптомов. Организовать
последний перекус примерно за час до пробежки. Проследить, чтобы этот прием пищи
не был обильным: ограничиться фруктом, стаканом молока, горстью орехов или
небольшим тостом.
Как тренироваться после отпуска
Что еще может болеть при беге
– сердце. Резкие боли в области сердца и под левой лопаткой,
сильная одышка, «прострелы» в левую руку – все это повод остановить тренировку.
Проконсультируйтесь с врачом. В дальнейшем на пробежках берите более медленный
темп, часть дистанции идите пешком, а не бегите.
– голова. Чувство боли в височной области, головокружение. При
беге кровоток становится более интенсивным, из-за этого приток кислорода к
мозгу рехко увеличивается. Расширение сосудов может вызывать временные боли и
головкружения. Как правило, они быстро проходят – в этом помогает опять же
снижение скорости бега. Если боли не проходят в течение всей пробежки,
беспокоят в дни отдыха – обратитесь к врачу;
– суставы и связки. Самые уязвимые
области бегуна – голеностоп, коленный и тазобедренный суставы. Если в этих
местах болит во время и после пробежек, обратите внимание на технику бега –
возможно, вы бежите неправильно. Купите беговые кроссовки с хорошим
амортизатором и глубоким протектором: такая обувь уменьшит давление на суставы.
Избегайте пробежек по асфальтовому покрытию.
– мышцы. Боль в мышцах возникает под воздействием нагрузок: мышцы
получают миркотравмы, в них скапливается молочная кислота. Если боль не прошла
перед следующей пробежкой, отложите ее на день-другой. Делайте заминку и
стретчинг после пробежек: это освободит мышцы от молочной кислоты, вызывающей
боль. Если боль усиливается, не проходит, носит резкий пульсирующий характер –
обратитесь к врачу. Возможно, вы травмировали мышцу;
– подушечки пальцев
ног. Пробежки на длинные дистанции могут натереть ноги и привести к
образованию мозолей. Решить эту проблему можно, если заранее приклеить пластырь
на подушечки стопы и под пальцы – в те места, которые будут испытывать наибольшее
трение при беге.