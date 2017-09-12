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«Долго не думал над предложением «МЮ». Почему Мюллер отказался от переезда в АПЛ

Источник:  ESPN FCКомментарии
Карло Анчелотти и Томас Мюллер на пресс-конференции
Карло Анчелотти и Томас Мюллер на пресс-конференцииФото: Gettyimages.ru

Форвард мюнхенской «Баварии» Томас Мюллер не торопится покидать чемпионат Германии.

Нападающий объяснил немецким СМИ, почему отказался от перехода в «Манчестер Юнайтед», а также рассказал о планах на будущее.

«Два года назад я получил предложение от «МЮ», но мне не пришлось долго думать. В «Баварии» мне сказали, что на меня рассчитывают.

Могу ли я представить себя в другом клубе? Конечно. Настанет тот день, когда мне придется покинуть Германию, и поступить также, как и Бастиан Швайнштайгер. 

Этот парень 10 лет защищал цвета «Баварии», но уже два года выступает за пределами бундеслиги. Сейчас на его позиции играет другой футболист. Думаю, со мной будет то же самое. Но в этом нет ничего страшного, такова жизнь. Даже если завтра я умру, на матч все равно выйдут 11 игроков. Это ничего не изменит.

Если мне придется сменить клубную прописку, я буду счастлив. Это не проблема для меня, поскольку я знаю, что в новой команде буду чувствовать себя, как дома», – сказал форвард.

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Известно, что Мюллер не пользуется доверием Карло Анчелотти, и провел прошлый сезон в качестве запасного. Казалось бы, в этом году футболист должен вернуться в основу, но в матче с «Вердером» Томас опять остался на скамейке запасных, а после игры заявил следующее:

«Не знаю, какие качества хочет видеть тренер, но мои, кажется, востребованы не на сто процентов».

Председатель правления клуба Карл-Хайнц Румменигге не оставил без внимания эти слова:

«То, что сказал Мюллер – не нормально. С другой стороны, я могу его понять, но мы не позволим публично критиковать главного тренера», – заявил Румменигге.

Отметим, что накануне появилась информация о возможном уходе итальянского специалиста, который, якобы, подписал контракт с китайским клубом. Что ж, возможно проблемы Мюллера закончатся в январе 2018 года.

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