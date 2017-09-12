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Федерация футбола Англии боится «русских хакеров»?

Вадим Анисимов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Федерация футбола Англии боится «русских хакеров»?

Последнее время проблема так называемых «русских хакеров» Fancy Bears обсуждается без остановки. Кажется, что руки компьютерных правонарушителей могут дойти до чего угодно. Теперь, похоже, на очереди футбол. Обозреватель «Советского спорта» Вадим Анисимов разбирался, чем вызвана паника в Федерации футбола Англии и как англичане планируют защититься от хакеров на чемпионате мира в России.

Группа российских хакеров Fancy Bears, что в переводе означает «прикольные медведи», уже вторгалась в незыблемое пространство самого популярного в мире вида спорта. «Медведи» атаковали базу данных Всемирного антидопингового агентства и выложили в сеть результаты своей «работы». Под подозрением в применении допинга оказались звезды сборной Аргентины по футболу, принимавшие участие в чемпионате мира в ЮАР 2010-го года. Правда, прием запрещенных препаратов являлся «терапевтическим исключением» (TUE). А это под санкции не попадает. Но целому ряду спортсменов пришлось буквально отбиваться от обвинений, ведь была обнародована их личная медицинская информация.

На носу чемпионат мира в России, родине Fancy Bears, куда с вероятностью уже 99% отправится и сборная Англии. Федерация футбола этой страны уже во всю бьет тревогу, опасаясь нападений российских хакеров. Учитывая, что англичане были сначала конкурентами в борьбе за проведение турнира, а затем и главными противниками чемпионата в России, возможность взлома именно их специализированных баз данных крайне высока.

Первое, что предприняли английские футбольные чиновники – написали большое письмо в FIFA, где высказали свою глубочайшую озабоченность хакерскими атаками и публикацией личных документов к Южноафриканскому «мундиалю». Но одной лишь «тревожной нотой» англичане не ограничились. В письме также значилось уведомление о расширении ФФА собственных проектов кибербезопасности. Пока не ясно, запрашивали ли англичане у FIFA какую-либо помощь в предотвращении хакерских атак, но пресс-секретарь Федерации футбола Англии уже рассказал о некоторых «простых методах» борьбы с компьютерным шпионажем.

Первое, что ждет тренировочную базу сборной Англии в России – регулярные проверки на наличие подслушивающих устройств. Процедуре подвергнутся не только помещения для тактических занятий, но и личные комнаты футболистов.

Самих игроков и тренерский штаб обяжут не пользоваться открытыми сетями wi-fi в отелях и автобусах. Со стороны специалистов придет помощь в виде усиления «файерволлов» и дополнительной кодировки всех паролей.

Все члены английской команды, штаба и журналисты будут предупреждены о необходимости аккуратного использования социальных сетей. Ведь аккаунты могут быть взломаны хакерами, и в сеть попадет скрытая информация. Кроме того, Федерация футбола Англии чрезвычайно беспокоится из-за утечки информации о тактике игры сборной. Паранойя или меры предосторожности?

Конечно же, это далеко не все действия, которые предпримут англичане, чтобы защитить свои «тайны». Говорят, что со штабом сборной даже отправится несколько специалистов в области защиты информации. «Прикольные медведи» неслабо напугали мировую спортивную общественность своими противоправными действиями в сети. Но гордиться тут нечем. Действия Fancy Bears еще не раз могут быть использованы как аргумент против самой России. А пока имеем, что имеем. Федерация футбола Англии вынуждена думать о кибербезопасности может быть даже больше, чем о тактических схемах и «домашних заготовках» при розыгрыше штрафных.

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