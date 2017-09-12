Шалимов не оставил вариантов Семаку. Три лучших тактических хода тура

Алексей Поддубский и Леонид Кучук заменами уберегли свои команды от поражений, а решения Игоря Шалимова позволили «Краснодару» победить и подняться на третье место – «Советский спорт» называет лучшие тактические ходы тура.

3. Оперативное вмешательство Алексея Поддубского

Матч: «Урал» – «СКА-Хабаровск» – 1:1.

В Екатеринбурге главный тренер «СКА-Хабаровска» Алексей Поддубский сделал три замены. Все случились в течение 20 минут после пропущенного гола. В среднюю линию на фланги вышли Христов и Федотов, в центр поля - Карасев. При обороне дальневосточники использовали схему 5-4-1, при атаке - 3-4-3. Поэтому Федотова и Христова можно назвать и крайними нападающими.

Именно благодаря вышедшим на поле игрокам гости сравняли счет. Решающую роль в атаке сыграл Карасев. Разогнав атаку из центра поля, он не выключился, а совершил рывок в штрафную площадь, где его передачей на грани офсайда нашел Маркович. Передача на Федотова для Карасева была делом техники - главную работу он уже проделал. Интересно, что из центра поля первый пас Карасев сделал на Федотова! Отпасовав мяч Марковичу, Федотов не выключился, тоже отыграв эпизод до конца. Любопытно, что Федотов появился на поле лишь за минуту до гола.

Карасев отдает мяч партнеру и делает рывок. «Матч Наш Футбол».

Карасев открывается в штрафной. Скриншот: «Матч Наш Футбол».

Карасеву - 25 лет, Федотову - 26. Первый играл за студенческую сборную России, второй выступал за молодежную сборную Украины. Возможно, в этом сезоне они напомнят о себе.

2. Ставка Леонида Кучука на левый фланг

Матч: «Ростов» – «Арсенал» – 2:2.

На 70-й минуте, когда Лука Джорджевич забил свой второй мяч и вывел туляков вперед, перед «Ростовом» замаячило второе домашнее поражение в сезоне - во втором туре дончане уступили «Ахмату» (0:1). Но Леонид Кучук не позволил этому случиться - спустя три минуты после пропущенного гола он выпустил на левый фланг Хорена Байрамяна, заменив Игоря Киреева.

Выход Байрамяна стал для «Ростова» третьей перестановкой - раньше на поле появились нападающие Зуев и Бухаров. Что интересно, Зуев вышел тоже на левый фланг - на позицию оттянутого форварда (в стадии атаки дружина Кучука использовала схему 3-4-3). Значит, на эту зону хозяева решили давить.

Есть сразу несколько причин, почему «Ростов» ударил по левому флангу. Одна из главных - здесь был очень активен Киреев. Несмотря на досрочный уход с поля он трижды бил по чужим воротам (больше всех) и заработал два штрафных. Значит, можно было доводить начатое им до конца. Другая причина - справа в обороне у «Арсенала» играл Кирилл Комбаров, а в полузащите - Маским Александров. Вероятность, что эти футболисты убегут в контратаку, была ниже, чем играющие на левой бровке Альварес и Шевченко. Воспитанник «Барселоны» вообще две голевые передачи в матче сделал!

Именно после атаки по левому флангу «Ростов» заработал пенальти и сравнял счет. В атаке поучаствовали все вышедшие на замену игроки - Бухаров заработал пенальти, Байрамян подал в штрафную, а Зуев помог ему. Когда Байрамян получил мяч на фланге, Зуев совершил рывок в штрафную, уведя с собой Александрова. Благодаря этому Байрамян остался один в один с Комбаровым, от которого ловко ушел.

Скриншот: «Матч Наш Футбол».

1. Перестановки Игоря Шалимова

Матч: «Уфа» – «Краснодар» – 0:1.

Игорь Шалимов сделал сразу две замены из категории топ - выходы на поле Жоазиньо и Вандерсона вели к перестановкам на поле.

Матч против «Уфы» складывался для «Краснодара» тяжело. В первой тайме «быки» нанесли семь ударов, но сразу четыре из них были заблокированы. В стартовые десять минут гости не пробили по воротам ни разу. Тогда Игорь Шалимов решил действовать - вместо полузащитника Ильи Жигулева наставник бросил в бой Жоаозиньо. Бразилец расположился на позиции правого атакующего полузащитника, тогда как в опорную зону переместился игравший здесь Вячеслав Подберезкин.

Чтобы расшатать оборону команды Сергея Семака «Краснодару» требовалось как можно быстрее разыгрывать мяч. Жигулев для такой роли в воскресенье подходил меньше всего, так как грешил браком. По данным WhoScored, точность его передач составила 73,3% - очень низкий показатель для футболиста опорной зоны. Из 45 передач Жигулева неточными стали сразу 12! На другом уровне точности в воскресенье играл Подберезкин - 89,3%. За матч он сделал 75 передач, а ошибся лишь восемь раз.

С переводом в опорную зону Подберезкина «Краснодар» стал чаще проникать к чужим воротам. Это привело сразу к 13 ударам по чужим воротам в промежуток с 55-й по 90-ю минуту! Разгонщиком атак выступал Подберезкин - в обозначенный период времени он сделал 41 передачу, больше всех остальных футболистов. 16 из них он адресовал в финальную треть поля, это тоже лучший результат.

После перерыва Вячеслав поучаствовал сразу в трех атаках, которые завершились ударами. Причастен он и к голевой атаке, пусть и отвлеченно - он замер в центре поля, чтобы не закрыть Гранквисту коридор для передачи на Классона. Перед тем как сделать это, Подберезкин оценил обстановку.

Скриншот: «Матч Наш Футбол».

Другая важная замена Шалимова - уход с поля Перейры, вместо которого на поле появился Вандерсон. Перед туром уругваец был лидером «Краснодара» по передачам под удар - 3,4. Во всей премьер-лиге больше делал только Промес - 3,5! Но в столице Башкортостана Перейра был в тени Классона, ни разу не выведя товарищей на удар. Поэтому и не доиграл до конца.

«Краснодар» играет по схеме 4-2-3-1, а игровой особенностью команды является насыщение зоны перед штрафной, куда стягиваются крайние полузащитники. К 77-й минуте, когда был заменен Перейра, Классон трижды сам угрожал воротам (после одного удара мяч в сетку добил Смолов) и один раз создал момент для Смолова. Поэтому Шалимов передвинул его на позицию атакующего полузащитника, а вместо Перейры выпустил технаря Вандерсона, который расположился левее. В итоге Классон еще дважды вывел на ударные позиции партнеров и один раз пробил сам, Вандерсон тоже мог отличиться.