Месси «сделал» губы, или еще 9 самых провальных татуировок футболистов

Татуировка на теле футболиста уже не кажется нам чем-то оригинальным. Сотни молодчиков с произведениями искусства на собственной коже бороздят зеленые газоны. Но не все тату одинаково удачны. Обозреватель «Советского спорта» подобрал 13 наиболее провальных татуировок футболистов, не забыв о свежем творении Месси.

Лионель Месси занялся украшением собственного тела не так давно. Повзрослев из длинноволосого мальчика в стильного мужчину, аргентинец красуется новыми прическами и татуировками. Совсем недавно Лионель сделал изображение губ своей жены Антонеллы Рокуццо чуть ниже пупка слева. Выглядит это, мягко говоря, не очень. Конечно, в татуировке сокрыт глубокий смысл поцелуя жены, который всегда и везде будет на Месси. Реализация идеи, к сожалению, подвела.





Денис Эрдманн играет в скромном клубе «Ганза Росток» в третьем дивизионе Германии. Вряд ли Месси украл идею именно у немца, но футболист «Ганзы» тоже может похвастаться поцелуем любимой. Изображение алых губ, частично скрываемое воротом, выглядит подобно симптому бубонной чумы. Не лучшее расположение, Денис.





Неужели Амато Чичиретти подписал спонсорский контракт с твиттером? Вряд ли столь именитый бренд заинтересован в сотрудничестве с игроком итальянской Серии Б. Амато Чичиретти взял и сделал татуировку со своим аккаунтов в твиттере. Интересно, что будет, если вдруг придется сменить адрес «персональной странички» в сервисе?





Абсолютный чемпион по бездарной реализации безобидной идеи – футболист бельгийского «Мехелена» Урош Витас. У футболиста весьма привлекательная супруга, что, видимо, и подвигло его на увековечивание ее образа на своем теле. То ли мастер попался не очень, то ли место выбрано не удачно. Но растянутое лицо жены на правом боку выглядит одновременно ужасающе и комично.





26-летний игрок «Халл Сити» и сборной Англии Райан Мэйсон тоже решил запечатлеть портрет любимого человека на себе. На сей раз объектом изображения стала его мама. К сожалению, фокус не удался. Уважаемая дама на бицепсе Мэйсона похожа на 12-летнего мальчика с лицом старика. Увидевший сей позор фанат даже спросил у Райана, почему у него на руке его же портрет в детстве? Сейчас вдоволь посмеяться над провальным тату есть у главного тренера «Халла» Леонида Слуцкого.





Продолжая тему портретов на телах футболистов, нельзя не упомянуть о парне Андресе Д’Алессанро. Похоже, что «эго» игрока куда больше, чем его талант. Иначе нет возможности объяснить татуировку собственного портрета Андреса на животе. Д’Алессанро провел 28 матчей за сборную Аргентины и даже забил три гола! Не достаточно для такого эгоистичного тату.





Еще большим эгоистом оказался Лерой Сане. Но любоваться собой он может лишь в зеркале. Футболист сделал на спине татуировку самого себя, празднующего гол в ворота «Монако». Даром, что тот гол не помог «Манчестер Сити» спастись от вылета из Лиги Европы. Неплохая попытка, Сане.

Когда хочешь сделать свой же портрет на собственном лице – это верх эгоизма. Но реализовать идею не так-то просто. Найл Рэйнджер ограничился надписью «Ranger» на виске. То ли, чтобы самому не забыть, то ли вместо бейджика. Последняя буква до боли напоминает «s»вместо «r». Но был художник, он так видел.







Любая татуировка имеет под собой смысл. Порой, догадаться о нем получается с большим трудом. Серхио Рамосу, наверное, сотню раз приходилось объяснять, что же значат ярко красные цифры на его руке. Попробуем догадаться сами. 32 и 35 – номера, под которыми он играл. В 19 дебютировал за сборную Испании. 90? Тут идей пока нет.





Артур Боруц и его мартышка на пупке претендуют на звание самой глупой татуировки Премьер-лиги. Комментарии излишни, все ясно по фото.





В список не вошли целый ряд татуировок: Свинка Пеппа у Альберто Джилардино, «смайлик» Алессандро Дьяманти, несуразный клоун Дэмьена Дилейни.