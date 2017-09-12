Ужасная трагедия. Чемпионка по бодибилдингу сгорела заживо (видео)

Алехандра Рубио

Шокирующие новости пришли из Аргентины. В автокатастрофе погибли пять бодибилдеров.

Спортсмены направлялись на очередной турнир в город Сантьяго-дель-Эстеро. За рулем своего автомобиля была знаменитая трехкратная чемпионка мира по бодибилдингу Алехандра Рубио. На трассе произошло ДТП, в котором машина врезалась в грузовик. В результате столкновения произошло возгорание. Водитель грузовика получил ожоги и травмы, но был оперативно отправлен в ближайшую больницу. А вот бодибилдерам повезло меньше. Спортсмены не смогли выбраться из горящего автомобиля и сгорели в нем заживо. Пламя было такой силы, что машина в течение короткого времени превратилась в обугленный железный каркас.

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В списке погибших, помимо Алехандры Рубио, также значатся известные бодибилдеры Эмануэль Вильяльба, Элиас Торрес, Гуадалупе Давид и Даниэль Мотивиро. Сама же Алехандра ехала на турнир в ранге главного претендента на победу. В списке ее достижений уже были три звания самой сильной женщины мира. Кроме спортивной карьеры, Рубио с 2013-го года занимала пост президента Аргентинской ассоциации фитнеса и бодибилдинга.

К сожалению, Алехандра Рубио и ее товарищи по спорту стали еще одними утратами в мире бодибилдинга в этом году. В августе во время показательного выступления и выполнения опасного сальто погиб южноафриканец Сифисо Лунгело Табета. Позднее в США на 46-м году жизни скончался Рич Пиана, звезда мирового бодибилдинга и популярный видеоблогер. Также мир спорта потерял одного из наиболее перспективных бодибилдеров – Далласа МакКарвера. 27-летний спортсмен, страдавший от быстро развивающейся болезни внутренних дыхательных путей, погиб из-за нехватки воздуха во время приема еды. Ранее в июле этот мир покинул крымский бодибилдер Михаил Бекоев. Тяжелый и трагичный год для этого в прямом смысле тяжелого вида спорта.