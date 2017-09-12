Девушки с полей. Самые красивые болельщицы 9-го тура РФПЛ
«Советский спорт» собрал для вас фотографии самых обаятельных и привлекательны болельщиц с матчей 9-го тура чемпионата России.
«Амкар» - ЦСКА – 0:1
«Тосно» - «Анжи» - 2:2
«Ростов» - «Арсенал» - 2:2
Ева впервые приехала лично поддержать папу⚽️❤️ правда только на второй тайм, но уже неплохо для начала😅 Он был безумно рад видеть ее, особенно когда она заметила знакомые кудри в толпе и начала махать обеими ручками ему👻 Главное подружку нашла #Амелия💕 Потанцевали, покушали, поссорились, все успели😂
«Спартак» - «Рубин» - 1:0
«Динамо» - «Зенит» - 0:0
«Уфа» - «Краснодар» - 0:1
Друзья, приходите завтра на футбол! ⚽ Матч #УфаКраснодар. 🙌 В 18:30 на стадионе «Нефтяник». 🏟 Не бойтесь плохой погоды ☔, одевайтесь теплее и берите с собой хорошее настроение! 😉 Приходите болеть за нашу команду @ufafc и заодно поддержать меня в финале конкурса в борьбе за титул «Мисс ФК Уфа». 💖⚽👸Встретимся на футболе 😘! _____________________________________ #фкуфа #миссфкуфа #играйкрасиво #футболмояжизнь #намнужнатолькопобеда #fcufa #missfcufa #football #dreamscometrue
«Ахмат» - «Локомотив» - 1:1
«Урал» - «СКА-Хабаровск» - 1:1