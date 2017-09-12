Девушки с полей. Самые красивые болельщицы 9-го тура РФПЛ

Наставник молодежной сборной России Евгений Бушманов дал комментарий перед матчем московского ЦСКА с лиссабонской «Бенфикой» в 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

Евгений Бушманов: У ЦСКА нет сильных приобретений, но сыгранность и опыт помогают сохранить статус

Евгений Бушманов: У ЦСКА нет сильных приобретений, но сыгранность и опыт помогают сохранить статус Наставник молодежной сборной России Евгений Бушманов дал комментарий перед матчем московского ЦСКА с лиссабонской «Бенфикой» в 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

«Советский спорт» присутствовал в ГЦОЛИФКе на вчерашней презентации нового набора слушателей в «Центр – «Футбольный арбитр».

Скоро вас будут судить «Советский спорт» присутствовал в ГЦОЛИФКе на вчерашней презентации нового набора слушателей в «Центр – «Футбольный арбитр».

Форвард «Марибора» Маркос Таварес перед матчем первого тура группового этапа Лиги чемпионов со «Спартаком» высказался о предстоящей игре.

Маркос Таварес: Я уверен, что «Марибор» сможет забить «Спартаку» Форвард «Марибора» Маркос Таварес перед матчем первого тура группового этапа Лиги чемпионов со «Спартаком» высказался о предстоящей игре.