Юлия Липницкая: После передачи на Первом мама поседела, да и я тоже

После заявления об окончании карьеры Юлия Липницкая дала лишь одно интервью – пресс-службе Федерации фигурного катания России.

Вот самые интересные цитаты из разговора фигуристки с пресс-атташе федерации Ольгой Ермолиной.



ОБ АНОРЕКСИИ

– После того, как был озвучен мой диагноз, мне стали писать, спрашивать, зачем я это сделала? Но даже если бы я сама не сказала, то информация все равно бы просочилась. Анорексия – болезнь 21 века, она встречается достаточно часто. К сожалению, с ней справляются не все. Я посчитала, что ничего такого нет, если я открыто об этом скажу. Единственное, о чем сожалею, что не сделала этого раньше, потому что всё продолжалось уже не первый, не второй и не третий год…

После «Cup of Russia» я пришла домой, сложила коньки в шкаф и с тех пор их не видела. Больше меня не тянет на лед. В январе уехала в клинику. Вот и вся история.

О ЛЕЧЕНИИ

– В клинике, а лечилась я в Израиле, после первой недели пребывания в один из выходных у меня украли телефон и, соответственно, оборвалась вся связь с миром. Это получилось абсолютно случайно, вследствие чего я долгое время не появлялась ни в сети, нигде. И только сейчас я понимаю, для чего мне это было дано. Чтобы я реально задумалась, что происходит в моей жизни. Это сыграло очень важную роль. Да, у меня была возможность поехать купить себе телефон, но я решила, что раз так случилось, значит, так надо. По сути, я оказалась в другой стране, где все говорили на другом языке, даже не на английском, без какой-либо связи с миром. Наизусть я знала только мамин номер. Потом все же купила себе дешевый телефон, чтобы элементарно звонить маме и родственникам. И все. Поэтому это время чем мне было еще заниматься, как только своим здоровьем и думать, что я буду делать после выхода из клиники.

О СТРАХЕ

– Самое страшное было для меня понять, что дальше? Я выхожу из клиники и что? Особенно, когда я начинала осознавать, что на 99, 9 процентов все склоняется к тому, что я заканчиваю со спортом. И тут у меня начиналась паника от всей этой неизвестности, что будет? Это был просто кошмар! И когда я вернулась домой, то первую неделю сидела и думала: а дальше, а как начинать, а что делать? Неизвестность – это страшная вещь.

О ХАРАКТЕРЕ

– Я не публичный человек. Так было всегда. С детства я была очень сильным интровертом. Чтобы заговорить с незнакомым человеком, мне приходилось делать усилия над собой. Сейчас я намного проще общаюсь с разными людьми, стала гораздо общительнее. Но у меня уже выработались некие привычки, стереотипы, которым я следую. И я не считаю, что мне нужно лезть в каждую газету, на каждую передачу, куда меня зовут. Я это не приветствую и не буду этого делать. Предпочитаю говорить коротко, по делу и опровергать те вещи, которые мне нужно опровергнуть, потому что в связи с моим долгим молчанием и с досрочным объявлением о завершении спортивной карьеры вылезло много выскочек, написаны статьи, взяты интервью у людей, которых я не знаю вообще.

О ДОМЫСЛАХ И ИНСИНУАЦИЯХ

– Поначалу было смешно, пока это не приняло размах какого-то сумасшествия! Появилось много фейковой информации, которую я хочу развенчать. Серьезным поводом для этого стала программа, вышедшая на Первом канале, где абсолютно всё было фальшью. После нее мама поседела, да и у меня прибавилось седых волос, зато у создателей шоу все хорошо – рейтинги высокие. Так вот, на этой передаче был человек с говорящей фамилией Занозин. Этот человек утверждал, что я поступила в МГУ, и это достоверная информация. Но у меня поступление в университет только в планах, если, дай Бог, все сложится. Только через год я планирую сдавать туда экзамены. Хотелось бы в будущем заняться спортивным менеджментом. Мне это интересно, это будет связано с моей прожитой жизнью.

В одной из газет вышла статья. Пока читала, думала, что анекдот. Там из правды только два слова – Юля и Липницкая. Все! Зачем-то придумали какого-то молодого человека, который якобы повлиял на мое решение завершить карьеру? Были приведены какие-то высказывания родственника нашей семьи, который пожелал остаться анонимным. У меня нет родственников и друзей, которые могли бы позволить себе что-то в этом роде. Вся статья – это целиком и полностью фантазия журналиста. Автору пятерку за сочинение!

О РЕАЛЬНОМ И ФАЛЬШИВОМ ОТЦЕ

По разным передачам кочует человек, который смеет называть себя моим отцом. Вопрос: а как редакторы каналов допускают такое? Этот человек – откровенный мошенник. Даже если он однофамилец, то не надо решение подгонять под ответ. Ко мне этот человек вообще никакого отношения не имеет. И то, что он рассказывал про меня – просто хочется кляп в его рот вставить. Невозможно такое слушать!

Что касается моего отца, я прекрасно знаю, кто он и где он живет. Поэтому я предупреждаю: если подобные случаи повторятся, на каналах будут появляться мои «папаши или родственники», одержимые желанием пропиариться за мой счет, то встретимся с ними в суде.

О БУДУЩЕМ

– Больше всего мне хочется найти себе дело, которым будет интересно заниматься в жизни. Сейчас я нахожусь на перепутье, потому что много предложений, разных вариантов, проектов… Но я не могу и не хочу прийти куда-то, чтобы просто посидеть в роли свадебного генерала. Я хочу участвовать сама, заниматься тем, чтобы мне самой было максимально интересно, а без учебы это не получится. Поэтому сейчас у меня на первом месте учеба. Я активно занимаюсь английским языком с репетиторами. В ближайшее время сосредоточусь на учебе, а там будет видно. Параллельно, естественно, попробую себя в каких-то других вещах и что-то постараюсь найти для себя. Меня спрашивают, буду ли участвовать в шоу? Пока не могу и не хочу, хотя такие предложения есть. Пройдет время и, может быть, что-то поменяется, потянет на лед, тогда посмотрим.

Но я точно знаю, что тренером работать не буду. Связать свою профессию со спортом – другое дело. Но без образования никуда. Интерес – это хобби, но хобби – это хобби, а профессия – это образование.