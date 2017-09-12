Причина неуважительная! Киевскому «Динамо» засчитали техническое поражение

В рамках 7-го тура чемпионат Украины по футболу «Динамо» Киев должны были отправиться в Мариуполь на матч против одноименной команды. Киевляне на стадион не явились и попали под возможные санкции со стороны Федерации футбола Украины. Обозреватель «Советского спорта» Вадим Анисимов рассказывает, чем же закончилась история с неявкой на матч.

Соскучившиеся по чемпионству игроки «Динамо» Киев в рамках 7-го тура чемпионата Украины имели все шансы отвоевать промежуточную первую строчку в турнире. ФК «Мариуполь» одержал на тот момент всего две победы. Но накануне встречи в футбол вмешались обстоятельства. Руководство киевского клуба отказалось везти футболистов в «опасный» Мариуполь.

Сами же мариупольцы обратились к киевлянам с открытым призывом все же явиться на игру. «Мы надеемся, что здравый смысл восторжествует и матчи «Мариуполь» – «Динамо» все-таки состоятся. Коллеги из «Динамо», «мяч» на Вашей стороне, не лишайте болельщиков украинского Мариуполя футбольного праздника и не превращайте украинский футбол в хаос», – говорилось в заявлении представителей «Мариуполя».

Но динамовцы не приехали. Не только взрослый состав не поехал – не пустили и составы U-19 и U-21. Формальным основанием стала «невозможность обеспечения безопасности». До этого «Мариуполь» уже принимал встречи УПЛ и проблем не возникало. Мало того, представители стороны хозяев слезно просили предоставить им маршруты передвижения «Динамо» (Киев) по городу, чтобы привлечь к охране даже СБУ. Киевляне в свою очередь отреклись от получения каких-либо уведомлений. «Бодание» продолжалось, а времени до матча оставалось совсем мало.

В итоге, «Динамо» в Мариуполь так и не приехало, упомянув, что просили матч перенести до нормализации обстановки с обстрелами в городе. За дело взялась Федерация футбола Украины. Чиновники пригрозили техническим поражением одному из лидеров чемпионата. Теперь же стало известно, что свои три очка ФК «Мариуполь» все же получит. КДК ФФУ принял решение наказать киевлян техничкой.

Что же значит для «Динамо» потеря возможных трех очков в несостоявшемся матче? В первую очередь – началом судебной «волокиты» для руководства клуба. Вряд ли президент и менеджмент киевской команды оставят дело без апелляции в суде. В этом есть рациональное зерно. ФФУ подчиняется регламентным нормам ФИФА и УЕФА. А кодекс этих федераций четко говорит о порядке проведения матчей в зоне риска.

Второе, что бьет по киевлянам – это увеличивающееся отставание от заклятого соперника, донецкого «Шахтера». Догонять, конечно, легче, но донецкий клуб не планирует терять очки вообще.

У «Динамо» есть 10 дней на подачу апелляции. А пока вспомним некоторые моменты, когда Федерация футбола Украины шла на встречу клубом и переносила матчи.

В 2004 году, во время «Оранжевой революции» в Украине «Шахтер» отказался ехать в мирный Луцк. ФФУ перенесли матч в Одессу.

В 2006 году Киев принял поединок между «Маккаби» из Хайфы и «Ливерпулем». Перенос игры был связан с нестабильной обстановкой в Израиле.

В 2014 году матч «Динамо» – «Валенсия» был перенесен на Кипр. Фактически, встреча проходила на нейтральном поле.