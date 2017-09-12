Скоро вас будут судить

«Советский спорт» присутствовал в ГЦОЛИФКе на вчерашней презентации нового набора слушателей в «Центр – «Футбольный арбитр».

ПРАВО НА СВИСТОК

А ведь право на свисток нужно заслужить.

Нет, вы, конечно, можете стать частью игры и без начального судейского образования. Достаточно обладать футбольным авторитетом на уровне «поездил-поиграл» и вас будут слушать. И вам даже могут платить за имя на районе, что позволило пригласить вашу игроцкую светлость отсудить пресловутое первенство водокачки. На этом – всё! Ибо сегодня даже для работы в любительских соревнованиях городского масштаба требуются профессионалы. Причем, в немалом количестве и, особенно, это касается Москвы, где играют в футбол круглый год. На траве и снегу, в манежах и залах.

К ВЕРШИНАМ ПРИДУТ НЕ ВСЕ

Сергей Карасев и Виталий Мешков Фото: Photo.sovsport.ru

Казалось бы, вот он хлеб! Нужно выучить правила, отрепетировать перед зеркалом жесты, освободить свой череп и лицо от любой растительности, и вы без пяти минут Коллина. Не тут-то было.

Эти пять минут у большинства, желающих превратить футбольное судейство в главное дело своей жизни, тянутся долгими годами проб и ошибок и приводят, в лучшем случае, к региональному арбитражу как высшей точке востребованности. Своей же цели, как вы поняли, достигает абсолютно меньшая часть из тех, кто стоял у того самого зеркала в тесной прихожей. Только самые грамотные, решительные, физически крепкие и стрессоустойчивые продираются в элиту и работают на большую игру на большом зрителе.

ПЕРВОЕ ДЕЛО – АТТЕСТАТ

У тех и других, составляющих сегодня одно футбольно-судейское целое, рано или поздно должна была появиться своя альма-матер. Кто-то должен был свести в один образовательный процесс различные методические новации и рекомендации, приходившие из международных организаций, а так же мудрые наставления молодым судьям, оставшиеся в наследство от не самой плохой советской школы футбольного арбитража. И такая альма-матер родилась почти 20 лет назад усилиями Андрея Будогосского. Затем из школы «молодого арбитра» она превратилась в теперь уже знаменитый Центр, чья основная задача прописана главным по белому: поиск, отбор, воспитание и базовая подготовка футбольных арбитров для их последующего выдвижения и представления в списки судей, обслуживающих российские соревнования по футболу среди профессиональных команд футбольных клубов.

Ключевые слова здесь – воспитание и базовая подготовка. Срок такого воспитания – три года, а если ты в большом порядке как в теории, так и на практике, получишь право на четвертый год обучения с более пристальным вниманием так называемой «комиссии по назначению». Скорее всего, ты получишь хороший аттестат и рекомендации к судейству на высоком уровне.

«УЧИТЕ ПРАВИЛА КАК БИБЛИЮ»

И вот, в Центре, отпраздновавшем в этом году юбилейный 15 выпуск, состоялся очередной набор. На первом же занятии первокурсников ждал гигантский сюрприз: их пришли напутствовать лучшие выпускники . Пришли действительно медийные фигуры российского футбола,– Александр Егоров, Сергей Карасев, Виталий Мешков, Максим Лаюшкин, Игорь Федотов, Алексей Еськов, Евгений Турбин, Игорь Демешко, Леонид Калошин и, конечно, обладательница звания «Лучший российский арбитр среди женщин» Анастасия Пустовойтова.

Проводивший презентацию Президент «Центра – Футбольный арбитр» Андрей Будогосский, любезно предоставил слово каждому из гостей. Среди теплых пожеланий удачи и терпения прозвучали и такие слова: «Вы – уже смелые люди, потому, что пришли сюда. Продолжайте не бояться и дальше. Давление трибун и прессы нужно научиться выдерживать» И еще: «Учите правила как Библию, потом будет некогда».