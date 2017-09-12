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Месси против Буффона, «Барселона» против «Ювентуса». Превью матча

Эльвин Керимов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Джанлуиджи Буффон
Джанлуиджи БуффонФото: Gettyimages.ru

Уже сегодня вечером в первом туре Лиги чемпионов состоится повторение финала 2015-го года – «Барселона» сыграет с «Ювентусом». В нашем материале о том, в каком состоянии и с какими показателями подошли две команды к очному матчу.

Матч

Барселона - Ювентус

Место и дата

12 сентября 21:45, Ноу Камп, Текстовая трансляция

Лидеры после трех туров

И «Барса», и «Юве» лидируют в своих чемпионатах после трех туров, имея стопроцентные показатели. Туринцы в серии А забили больше всех (мячи: 10:2), а каталонцы в примере единственные, кто еще не пропускал (9:0).

Бомбардиры

Любители всяческих сравнений могут присмотреться к статистике партнеров по сборной Аргентины Лео Месси и Пауло Дибалы. Оба лидируют в своих чемпионатах в гонке бомбардиров, у обоих по 5 мячей – у Месси все с игры, у Дибалы – 1 с пенальти. Играют они на схожих позициях – в глубине атаки, ближе к правому флангу. По индивидуальным показателям тоже есть сходства: аргентинцы чаще всех в своих командах совершают обводки – Месси 40 раз (58% удачные), Дибала 24 раза (58% удачные). По ударам они тоже лучшие: Месси – 27 (37% в створ), Дибала – 17 (53% в створ). Ну и в борьбе на чужой половине поля оба проявляют себя с самой лучшей стороны и активнее партнеров в нее лезут: единоборства в атаке, в которых участвует Месси – 53 (49% удачные), и в которых присутствует Дибала – 39 (49% удачные). Лео также лидер сине-гранатовых по острым передачам – 25 (60% точные), а Пауло таким показателем похвастать не может – 5 (60%).

Схемы

Эрнесто Вальверде часто использует схему 4-3-3, хотя в последнем матче с «Эспаньолом» его команда действовала по расстановке 4-4-2, и состав был полностью основным. А Массимилиано Аллегри предпочитает начинать игру с 4-2-3-1, но накануне, в дуэли с «Кьево», туринцы начинали встречу по схеме 4-3-3 и уже по ходу перестроились на 4-2-3-1. А в противостоянии 2-го тура с «Кальяри» Аллегри проделал обратный трюк – начал матч с 4-2-3-1, а закончил с 4-3-3. Вальверде по ходу встреч расстановку пока не менял.

Лионель Месси с партнерами по команде.
Лионель Месси с партнерами по команде.Фото: Gettyimages.ru

Откуда исходит угроза

«Барса» благодаря регулярным проходам Месси чаще всего атакует и доводит дело до удара через центр (в среднем за матч - 27 переходов из обороны в атаку, 7 ударов). «Юве» тоже любит центр больше, чем фланги, поэтому цифры практически идентичные (26 переходов из обороны в атаку, 6 ударов). Каталонцы 7 подобных эпизодов завершили голами, а туринцы – 3.

Защита

Линия обороны «Юве» была видоизменена в последнем туре серии А. Аллегри дал отдохнуть Буффону, не мог рассчитывать на Кьеллини и Алекса Сандро. В воротах играл Щенсны, в центре защиты в паре с Ругани Бенатиа, на левом краю Асамоа. А справа, как и в первых 2 турах, трудился Лихштайнер. Несмотря на перестановки, «Юве» сумел отыграть на ноль. Пока вообще не пропускает «Барса», но не потому, что показывает что-то выдающееся у своих ворот, а просто уровень соперников – «Алавеса», «Бетиса» и «Эспаньола» –дает такую возможность. Оборона «блауграны» постепенно формируется. По краям располагаются Альба и Семеду (или Роберто), в центре – Умтити и Пике (или Маскерано).

Потери

Туринцы выйдут на поле «Камп Ноу» без целого ряда ключевых игроков. Кьеллини пропустит игру из-за травмы икроножной мышцы, вместо него выйдет Бенатиа. Заболел Алекс Сандро, его, вероятно, заменит Асамоа. Травмированы опорные хавбеки Хедира и Маркизио и в центре, судя по всему, сыграют Пьянич и Матюиди. В атаке мы не увидим Куадрадо (дисквалифицирован) и Манджукича (травма), поэтому ждем появления новичков – Бернардески и Косты.

У хозяев проблем с составом практически нет. Есть вопрос предпочтений. Кого выпустит Вальверде в центре обороны – Пике или Маскерано? На правом фланге – Семеду или Роберто? Ну и больная тема левого нападающего. По сведениям испанских СМИ Вальверде был впечатлен дебютом Дембеле, поэтому именно француз впервые выйдет в старте, а не Делофеу.

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