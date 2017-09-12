Футбол – это не ваше! Как футболисты в России общаются с фанатами (видео, 21+)
Футбол в России – не для болельщика. Это выражение в ходу в
нашей стране по той причине, что многие решения в отечественном футболе
принимаются исходя не из интересов фанатов, а из каких-то других соображений.
В удобное для фанатов время игру может запретить проводить
полиция. Игру на будний день спокойно могут перенести телевизионщики, которые
платят лиге за права на трансляцию и считают себя в праве управлять еще и
календарем чемпионата. О переносе какого-то матча могут договориться владельцы
клубов. В большинстве из этих случаев пострадавшая сторона одна – футбольный
болельщик, которому приходится возвращаться домой за полночь в будний день,
мерзнуть на трибунах в мороз ночью, плавиться на солнечной стороне днем в самую
жару…
Не так давно к владельцам клубов, руководству лиг и
телевизионщикам присоединились и футболисты. По тому, как многие из них
общаются со своими фанатами видно их отношение к болельщику.
«Футбол – это не ваше»
Все это укладывается в хлесткую фразу, которой на днях
обрезал болельщика футбольного клуба «Краснодар» Федор Смолов: «Футбол – это не
ваше!»
Понятно, что фраза вырвана из контекста. Понятно, что нападающий сборной России и дважды подряд лучший бомбардир чемпионата России имел в виду не игру в целом, а ее тактико-технический аспект. Во всяком случае хочется на это надеяться. Но на интеллигентную критику, без мата и оскорблений, даже так отвечать не стоит. По тем рейтингам, которые футбол собирает в России на ТВ, по той средней посещаемости матчей в РФПЛ, любому интересующемуся футболом игроку надо спасибо говорить, а не от ворот поворот прописывать.
Что касается игры футбол-это не ваше)— Fedor Smolov (@smolovfedor_90) September 10, 2017
Вот диалог Смолова и болельщика по имени Николай Осипян
полностью:
– Что касается игры Смолова ,то на мой взгляд, несмотря на
забитый гол, он сыграл не хороший матч для команды, много передерживал мяч.
– Что касается игры футбол-это не ваше, – ответил с
виртуальной улыбкой футболист.
– Фёдор, конечно, я не футболист или футбольный специалист,
всего лишь болельщик команды, но это тоже является составляющей футбола, и это нормально
когда в корректной форме, без оскорблений, болельщики высказывают своё мнение
об игре команды или её игроках. Так что, «футбол-это не ваше» не так уж и
важно, что не моё. Надеюсь в следующих матчах вы будете играть более командно!
– ответил поклонник.
Стоит отметить, что Николая пользователи социальной сети
поддержали комментариями.
«Ваши ожидания – ваши проблемы»
Самый запомнившийся случай общения футболиста с фанатами
произошел в 2012 году, когда сборная России не смогла выйти из группы на
чемпионате Европы. Капитану команды Андрею Аршавину в отеле команды болельщики
пытались объяснить, что он с партнерами сыграл не так, как ожидала вся страна.
На что в ответ была произнесена фраза, ставшая культовой:
– Ваши ожидания – это ваши проблемы.
После этого Андрей перестал быть капитаном национальной
команды, а фраза стала употребляться каждый раз, когда клуб или сборная
выступают ниже ожиданий. Вот, собственно и видеозапись того разговора.
«Лучше бы дома сидел»
Еще один громкий случай – общение с болельщиками другого
капитана сборной России, тоже, кстати, из «Зенита» – Романа Широкова. Разница в
том, что Рома общался с фанатами не после игры сборной, а после встречи
сине-бело-голубого клуба.
Диалог имел место недалеко от отеля, в котором жил «Зенит»
Болельщики подошли с просьбой подарить им футболку и получили не самый
цензурный отпор. Культовая фраза из этого монолога:
– Лучше бы дома сидел… в ответ на признание фаната, что он за клубом ездит по всей России и
Европе.
Видео этого разговора тоже доступно, но содержит так много нецензурной лексики, что запикать мат просто невозможно. Смотрите на свой страх и риск (21+).
«Пошел на … отсюда»
Не выдержал напора фанатов и Артем Дзюба. В тот момент,
когда состоялась эта беседа, если ее можно так назвать, нападающий еще играл в
московском «Спартаке». Болельщики после очередной неудачной игры пытались
понять, почему команда и лично Артем на поле ведут себя так безвольно.
– Пошел на … отсюда! – не выдержал в какой-то момент Дзюба.
Видео разговора тоже есть, но он тоже содержит нецензурные выражения. Так что, смотрите осторожно (21+).