Футбол – это не ваше! Как футболисты в России общаются с фанатами (видео, 21+)

Валерий Карпин в окружении болельщиков Фото: «Советский спорт»

Футбол в России – не для болельщика. Это выражение в ходу в нашей стране по той причине, что многие решения в отечественном футболе принимаются исходя не из интересов фанатов, а из каких-то других соображений.

В удобное для фанатов время игру может запретить проводить полиция. Игру на будний день спокойно могут перенести телевизионщики, которые платят лиге за права на трансляцию и считают себя в праве управлять еще и календарем чемпионата. О переносе какого-то матча могут договориться владельцы клубов. В большинстве из этих случаев пострадавшая сторона одна – футбольный болельщик, которому приходится возвращаться домой за полночь в будний день, мерзнуть на трибунах в мороз ночью, плавиться на солнечной стороне днем в самую жару…

Не так давно к владельцам клубов, руководству лиг и телевизионщикам присоединились и футболисты. По тому, как многие из них общаются со своими фанатами видно их отношение к болельщику.

«Футбол – это не ваше»

Все это укладывается в хлесткую фразу, которой на днях обрезал болельщика футбольного клуба «Краснодар» Федор Смолов: «Футбол – это не ваше!»

Понятно, что фраза вырвана из контекста. Понятно, что нападающий сборной России и дважды подряд лучший бомбардир чемпионата России имел в виду не игру в целом, а ее тактико-технический аспект. Во всяком случае хочется на это надеяться. Но на интеллигентную критику, без мата и оскорблений, даже так отвечать не стоит. По тем рейтингам, которые футбол собирает в России на ТВ, по той средней посещаемости матчей в РФПЛ, любому интересующемуся футболом игроку надо спасибо говорить, а не от ворот поворот прописывать.

Что касается игры футбол-это не ваше) — Fedor Smolov (@smolovfedor_90) September 10, 2017

Вот диалог Смолова и болельщика по имени Николай Осипян полностью:

– Что касается игры Смолова ,то на мой взгляд, несмотря на забитый гол, он сыграл не хороший матч для команды, много передерживал мяч.

– Что касается игры футбол-это не ваше, – ответил с виртуальной улыбкой футболист.

– Фёдор, конечно, я не футболист или футбольный специалист, всего лишь болельщик команды, но это тоже является составляющей футбола, и это нормально когда в корректной форме, без оскорблений, болельщики высказывают своё мнение об игре команды или её игроках. Так что, «футбол-это не ваше» не так уж и важно, что не моё. Надеюсь в следующих матчах вы будете играть более командно! – ответил поклонник.

Стоит отметить, что Николая пользователи социальной сети поддержали комментариями.

«Ваши ожидания – ваши проблемы»

Самый запомнившийся случай общения футболиста с фанатами произошел в 2012 году, когда сборная России не смогла выйти из группы на чемпионате Европы. Капитану команды Андрею Аршавину в отеле команды болельщики пытались объяснить, что он с партнерами сыграл не так, как ожидала вся страна. На что в ответ была произнесена фраза, ставшая культовой:

– Ваши ожидания – это ваши проблемы.

После этого Андрей перестал быть капитаном национальной команды, а фраза стала употребляться каждый раз, когда клуб или сборная выступают ниже ожиданий. Вот, собственно и видеозапись того разговора.

«Лучше бы дома сидел»

Еще один громкий случай – общение с болельщиками другого капитана сборной России, тоже, кстати, из «Зенита» – Романа Широкова. Разница в том, что Рома общался с фанатами не после игры сборной, а после встречи сине-бело-голубого клуба.

Диалог имел место недалеко от отеля, в котором жил «Зенит» Болельщики подошли с просьбой подарить им футболку и получили не самый цензурный отпор. Культовая фраза из этого монолога:

– Лучше бы дома сидел… в ответ на признание фаната, что он за клубом ездит по всей России и Европе.

Видео этого разговора тоже доступно, но содержит так много нецензурной лексики, что запикать мат просто невозможно. Смотрите на свой страх и риск (21+).

«Пошел на … отсюда»

Не выдержал напора фанатов и Артем Дзюба. В тот момент, когда состоялась эта беседа, если ее можно так назвать, нападающий еще играл в московском «Спартаке». Болельщики после очередной неудачной игры пытались понять, почему команда и лично Артем на поле ведут себя так безвольно.

– Пошел на … отсюда! – не выдержал в какой-то момент Дзюба.

Видео разговора тоже есть, но он тоже содержит нецензурные выражения. Так что, смотрите осторожно (21+).