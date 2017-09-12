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Курьез века! «Зениту» пришлось играть против «Сибири» в манишках стюардов

Константин Белюков
Константин Белюков
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии
Курьез века! «Зениту» пришлось играть против «Сибири» в манишках стюардов
Фото: ФК «Сибирь»

В Новосибирске прошел гениальный матч: обе команды хотели выйти на матч в одинаковой форме. Судья не позволил. 

Крупные издания редко уделяют внимание любительскому футболу. Но этот тот случай, когда пройти мимо было просто невозможно. Дело в том, что 12 сентября в 15:00 на стадионе «Спартак» должен был начаться матч Первенства России среди ЛФК (зона «Сибирь», Высшая лига) между молодежной командой «Сибири» и их сверстниками из иркутского «Зенита».

Но когда команды вышли на поле, стало понятно – что-то не так. Дело в том, что оба коллектива появились в синей форме, а футболистов разных команд различить оказалось практически невозможно.

Совершенно непонятно, как гости умудрились привезти с собой домашний комплект вместо гостевого и как это не раскрылось на традиционном предматчевом совещании. У сибиряков наверняка был второй комплект белой формы, но они отказались его надевать. Осуждать их за это точно не стоит, они воспользовались правом принимающей стороны. 

Так или иначе, главный судья отказался начинать матч. «Зенит» оказался на грани технического поражения, но в такой стрессовой ситуации нашел революционное для российского футбола решение. Футболисты из Иркутска попросили у стюардов, работающих на этом матче, их манишки. И вышли на матч в салатовых накидках с надписью «контролер-распорядитель».

Потрясающая история, неправда ли?

Представьте, на этом матче даже были болельщики.

Источник: скриншот трансляции miitv.ru 

Непонятно, помешали ли эти плотные манишки гостям, но они без каких-либо шансов проиграли «Сибири» со счетом 0:7.

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