Почему наши гребцы не могут получить американские визы?

24 сентября в Сарасоте (США) стартует чемпионат мира по академической гребле. Однако только у меньшей половины сборной России есть американские визы.

На 18 сентября на рейс из Москвы до Атланты куплены билеты для всей российской делегации. До вылета остались считанные дни, но подвижек с визами все нет.

Президент Федерации гребного спорта России (ФГСР), олимпийский чемпион Алексей Свирин рассказал «Советскому спорту» подробности.

«БИЛЕТЫ КУПЛЕНЫ НА ВСЮ ДЕЛЕГАЦИЮ»

– Сколько спортсменов имеют американские визы?

– Спортсмены из четырех команд. Это двойка без рулевого легкого веса, четверка без рулевого легкого веса, одиночка мужская. В мужской восьмерке у одного человека визы нет, но мы его заменим на спортсмена, у которого виза есть. Все вышеназванные спортсмены смогут 18 сентября отправиться в США и принять участие в чемпионате мира. Полную заявку мы отправили еще на прошлой неделе.

– Сколько всего в заявке человек?

– Порядка сорока. Виз пока нет у женских экипажей – четверки безрульной и восьмерки, у двоек парных легкого веса – мужской и женской и мужской парной четверки. Если сюда приплюсовать массажистов, врачей, тренеров, главного тренера, начальника команды и президента федерации, то получается 35 человек.

– Билеты на рейс 18 сентября заказаны на всю делегацию?

– Именно так. Мы планировали вылететь одним рейсом, поэтому билеты заказывали заранее. Так же нами забронированы гостиницы на месте проведения чемпионата.

«САЙТ КОНСУЛЬСТВА США НЕ ПРИНИМАЕТ НАШУ ЗАЯВКУ»

– Теперь расскажите, как возникли проблемы с визами?

– 23 августа нам было отказано в проведении собеседования в американском посольстве в Москве. Мы тогда обратились за помощью в Агентство визовой поддержки Министерства спорта, в МИД. А на сайте консульства США в те же дни появилась информация, что 1 сентября будет возобновлен прием граждан для собеседования, но была рекомендация обратиться с этим вопросом в американские консульства близлежащих стран. Сейчас один наш экипаж вместе с тренером находится в Вильнюсе. Они подали заявку на собеседование в посольстве США в Литве, но им назначили встречу на середину октября. Сейчас они пытаются перенести собеседование на ближайшую неделю. Еще нам сообщили, что можно было пройти собеседование в Ереване. Но сроки нас не устраивают.

– В Москве пробиться на собеседование не реально?

– Заявку Агентства визовой поддержки Министерства спорта сайт консульства США не принимает – выдает ошибку. Из-за этого просто невозможно записаться на собеседование.

– Что это значит – выдает ошибку?

– Видимо, на данный момент просто запись не ведется. А прийти в консульство и принести заявку нельзя, ее можно подать только через сайт.

– Берем крайний вариант – названные вами 35 человек не успевают получить визы до 18 сентября. Что тогда?

– Тогда в Америку полетят те, у кого визы есть. Хотя бы они смогут выступить на чемпионате мира. К счастью, спортсмены полетят не одни – есть визы у их тренеров и одного начальника команды.

А В ЭТО ВРЕМЯ…

ЧМ МОГУТ ПЕРЕНЕСТИ?

Чемпионат мира по академической гребле должен пройти в Сарасоте (штат Флорида, США) с 24 сентября по 2 октября. Однако из-за урагана «Ирма» турнир могут перенести.

– От урагана сильно пострадала и Флорида, где находится город Сарасота. Сейчас подсчитывается ущерб от стихии. Есть вероятность, что чемпионат мира могут перенести либо по срокам, либо в другой город, – сообщил «Советскому спорту» пресс-атташе ФГСР Иван Пучков.

СРОЧНО!

РОССИЯНАМ НАЗНАЧИЛИ СОБЕСЕДОВАНИЕ

Сегодня вечером стало известно, что всем членам российской делегации назначили собеседование.

– Нам назначили собеседование, оно пройдет в три дня – в среду, четверг и пятницу, – сообщил «Советскому спорту» Иван Пучков. – За эти три дня должны принять всех членов нашей делегации. Когда дадут визы? Думаю, это вопрос будет решаться в срочном порядке.