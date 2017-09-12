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Почему клубы АПЛ не могут выиграть Лигу чемпионов? Объясняет тренер «Тоттенхэма»

Источник:  Sky SportsКомментарии
Маурисио Почеттино
Маурисио ПочеттиноФото: Gettyimages.ru

Наставник «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино дал пресс-конференцию перед матчем с дортмундской «Боруссией». Напомним, лондонский клуб 13 сентября сыграет против «шмелей» в рамках 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Интересно, что последним клубом Англии, который выиграл Лигу чемпионов, является лондонский «Челси». В 2012 году «синие» одолели мюнхенскую «Баварию». С тех пор команды премьер-лиги не добирались дальше полуфинала.

Почеттино решил объяснить журналистам, почему в последнее время «ушастый» трофей достается испанским клубам.  

«Премьер-лига – самый важный турнир для любого игрока, который выступает в английском клубе. В Италии все иначе – там считают Лигу чемпионов самым важным турниром. В Англии – это Кубок страны и титул чемпиона.

Конечно, Лига Европы и Лига чемпионов – важные трофеи для нас, но они не на том же уровне, что АПЛ. Это сложно объяснить. Вы должны работать здесь, чтобы понять мои слова. 

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Как я говорил, в Италии уделяют особое внимание Лиге чемпионов. То же самое касается Испании. Их клубы ставят на первое место именно этот турнир, а не национальное первенство. А клубы ниже уровнем ставят главной целью Лигу Европы. Но нашу позицию понять просто – премьер-лига – самый сложный чемпионат в мире.

В Рождество команды Германии, Испании, а также Италии уходят на каникулы, поэтому и выступают лучше в Лиге чемпионов. Но у нас есть возможность все изменить. Нужно хорошенько обдумать эту ситуацию. Мы можем бороться с другими командами за Лигу чемпионов.

Что касается игры против «Боруссии», то это очень важный матч. Мы должны выиграть три очка. Уверен, они сыграют для нас важную роль в дальнейшем. Это будет особый матч для «Тоттенхэма». Мы должны доказать, что способны бороться.

Мы подходим к этой игре в очень хорошем состоянии, особенно, если говорить про победу над «Эвертоном». Разумеется, это придает нам уверенности», – сказал Почеттино, чьи слова приводит Sky Sports.

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Матч

Тоттенхэм - Боруссия

Место и дата

13 сентября 21:45, Уэмбли, Онлайн-трансляция

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