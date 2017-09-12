Может ли Шарапова стать твоей девушкой? Мария раскрыла этот и другие секреты
Любимый
бургер, способ навести порядок в голове и другие секреты напрямую от Марии
Шараповой.
Мария Шарапова привлекает к себе дополнительное
внимание, хотя и постоянного к ней более чем достаточно. Россиянка выпускает
автобиографию, точно хочет высоких продаж и поэтому устраивает сюрпризы для
болельщиков – то есть потенциальных покупателей.
На днях Мария объявила в твиттере, что ответит на
вопросы болельщиков – то есть даст самое оригинальное интервью в своей карьере.
Достаточно было просто оставить свой вопрос с хэштегом #askMS
Мы выбрали самые интересные темы и ответы Марии.
–
Какой бургер в фаст-фуде ты любишь больше всего?
– Я люблю вегетарианский.
–
Ты любишь такос?
– Это уже третий вопрос про еду за пять минут – вы знаете, как привлечь мое внимание! Такос очень люблю!
–
Какая часть жизни в Туре тебе нравится больше всего?
– Наверстывать серии в Netflix! (смеется)
– Какой предмет был
твоим любимым, математика?
– Математика... нелюбимый. Ты так хорошо меня знаешь. Искусство.
– Что помогает тебе после
тяжелого дня навести порядок в голове?
– Я слушаю подкасты.
– На каком последнем
концерте ты была?
– Если не ошибаюсь, Стиви Уандер.
If I'm not mistaken, it was Stevie Wonder 🎼🎹🎤 #Legend https://t.co/hV1y8LClbD— Maria Sharapova (@MariaSharapova) 12 сентября 2017 г.
– Ты бы хотела еще
что-нибудь написать?
– Думаю, мы возьмем небольшой перерыв... Это был очень долгий процесс!
– Какая тренировка,
кроме бокса, нравится тебе больше всего?
– Силовая йога.
– Ты смотришь «Игру престолов»?
– Нет. А стоит?
– Какой язык,
кроме русского и английского, ты любишь больше всего?
– Португальский навсегда.
– Какой сериал на Netflix твой любимый?
– «Озарк». Это мой любимый сериал после «Остаться в живых».
– Какая книга –
лучшая из тех, что ты прочитала недавно?
– «Человек в поисках смысла».
–
По шкале от одного до десяти насколько ты взволнована тем, что завтра выходит
твоя книга?
– Просто не могу поверить, что это уже завтра! А еще не верится, что она уже на полках.
– Пойти ли мне на
пробежку или остаться в кровати и есть макарони?
– Это ты спрашиваешь не у того человека, прости.
– Выложишь селфи?
🤷🏼♀️ pic.twitter.com/O7PO1rU2Qn— Maria Sharapova (@MariaSharapova) 12 сентября 2017 г.
– Какой у тебя
любимый диснеевский фильм?
– Пришлось погуглить фильмы «Диснея» перед тем как отвечать… Пусть будет «Мэри Поппинс»
– Насколько ты хороша
в плавании?
– Я потрясающа. На земле.
– Что ты делаешь,
когда тебе скучно?
– Отвечаю на вопросы в твиттере!
–
Маловероятно, но все-таки: Мария, есть шанс, что ты станешь моей девушкой?
– Шанс о-о-о-очень мал, но я ценю усилие!
Loooong shot but appreciate your effort 🙋🏼 #AskMS https://t.co/PgSwRmqCx5— Maria Sharapova (@MariaSharapova) 12 сентября 2017 г.
После ответов на несколько десятков вопросов Мария сказала, что ей это понравилось, и пообещала продолжить это интервью.
«В голове поселился червь. Он поимел мой мозг». Главные цитаты книги Шараповой