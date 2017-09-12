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Может ли Шарапова стать твоей девушкой? Мария раскрыла этот и другие секреты

Андрей Васильев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Может ли Шарапова стать твоей девушкой? Мария раскрыла этот и другие секреты
Фото: Twitter.com

Любимый бургер, способ навести порядок в голове и другие секреты напрямую от Марии Шараповой.

Мария Шарапова привлекает к себе дополнительное внимание, хотя и постоянного к ней более чем достаточно. Россиянка выпускает автобиографию, точно хочет высоких продаж и поэтому устраивает сюрпризы для болельщиков – то есть потенциальных покупателей.

На днях Мария объявила в твиттере, что ответит на вопросы болельщиков – то есть даст самое оригинальное интервью в своей карьере. Достаточно было просто оставить свой вопрос с хэштегом #askMS

Мы выбрали самые интересные темы и ответы Марии.

– Какой бургер в фаст-фуде ты любишь больше всего?
– Я люблю вегетарианский.

– Ты любишь такос?
– Это уже третий вопрос про еду за пять минут – вы знаете, как привлечь мое внимание! Такос очень люблю!

– Какая часть жизни в Туре тебе нравится больше всего?
– Наверстывать серии в Netflix! (смеется)

Какой предмет был твоим любимым, математика?
– Математика... нелюбимый. Ты так хорошо меня знаешь. Искусство.

Что помогает тебе после тяжелого дня навести порядок в голове?
– Я слушаю подкасты.

На каком последнем концерте ты была?
– Если не ошибаюсь, Стиви Уандер.

Ты бы хотела еще что-нибудь написать?
– Думаю, мы возьмем небольшой перерыв... Это был очень долгий процесс!

Какая тренировка, кроме бокса, нравится тебе больше всего?
– Силовая йога.

Ты смотришь «Игру престолов»?
– Нет. А стоит?

– Какой язык, кроме русского и английского, ты любишь больше всего?
– Португальский навсегда.

Какой сериал на Netflix твой любимый?
– «Озарк». Это мой любимый сериал после «Остаться в живых».

Какая книга – лучшая из тех, что ты прочитала недавно?
– «Человек в поисках смысла».

– По шкале от одного до десяти насколько ты взволнована тем, что завтра выходит твоя книга?
– Просто не могу поверить, что это уже завтра! А еще не верится, что она уже на полках.

– Пойти ли мне на пробежку или остаться в кровати и есть макарони?
– Это ты спрашиваешь не у того человека, прости.

– Выложишь селфи?

– Какой у тебя любимый диснеевский фильм?
– Пришлось погуглить фильмы «Диснея» перед тем как отвечать… Пусть будет «Мэри Поппинс»

– Насколько ты хороша в плавании?
– Я потрясающа. На земле.

– Что ты делаешь, когда тебе скучно?
– Отвечаю на вопросы в твиттере!

– Маловероятно, но все-таки: Мария, есть шанс, что ты станешь моей девушкой?
­– Шанс о-о-о-очень мал, но я ценю усилие!

После ответов на несколько десятков вопросов Мария сказала, что ей это понравилось, и пообещала продолжить это интервью.

«В голове поселился червь. Он поимел мой мозг». Главные цитаты книги Шараповой

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