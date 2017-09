Может ли Шарапова стать твоей девушкой? Мария раскрыла этот и другие секреты

Любимый бургер, способ навести порядок в голове и другие секреты напрямую от Марии Шараповой.

Мария Шарапова привлекает к себе дополнительное внимание, хотя и постоянного к ней более чем достаточно. Россиянка выпускает автобиографию, точно хочет высоких продаж и поэтому устраивает сюрпризы для болельщиков – то есть потенциальных покупателей.

На днях Мария объявила в твиттере, что ответит на вопросы болельщиков – то есть даст самое оригинальное интервью в своей карьере. Достаточно было просто оставить свой вопрос с хэштегом #askMS

Мы выбрали самые интересные темы и ответы Марии.

– Какой бургер в фаст-фуде ты любишь больше всего?

– Я люблю вегетарианский.

– Ты любишь такос?

– Это уже третий вопрос про еду за пять минут – вы знаете, как привлечь мое внимание! Такос очень люблю!

– Какая часть жизни в Туре тебе нравится больше всего?

– Наверстывать серии в Netflix! (смеется)

– Какой предмет был твоим любимым, математика?

– Математика... нелюбимый. Ты так хорошо меня знаешь. Искусство.

– Что помогает тебе после тяжелого дня навести порядок в голове?

– Я слушаю подкасты.

– На каком последнем концерте ты была?

– Если не ошибаюсь, Стиви Уандер.

