26-й розыгрыш Лиги чемпионов: факты, цифры и интриги

Мадридский "Реал" – победитель Лиги чемпионов сезона 2016/17 Фото: Gettyimages.ru

Лига чемпионов! Это словосочетание звучит как песня для всех любителей футбола и как раздражающая сирена для жен любителей футбола. Чемпионат России, Англии, Испании и Германии – это, безусловно, очень интересно, но у всех этих турниров есть свои любители, а Лигу чемпионов смотрят все.

Уже сегодня стартует 26-й розыгрыш самого долгожданного ежегодного футбольного турнира – Лиги чемпионов. Сможет ли «Реал» сделать невозможное и в третий раз подряд поднять над головой «ушастый» кубок? Пропустит ли Акинфеев и как сыграет московский «Спартак»? Сколько забьет Роналду, Месси и Неймар? Сыграет ли Коутиньо за «Ливерпуль» в группе или будет ждать плей-офф с «Барселоной»? На эти и другие вопросы мы сможете ответить 26 мая после финала, который пройдет на стадионе «Олимпийский» в Киеве. Ранее «Олимпийский» принимал финал Евро-2012. Финал в конце мая, а не в начале июня пройдет из-за чемпионата мира, который пройдет следующим летом в России. Из-за мундиаля сжались сроки проведения не только еврокубков, но и все чемпионаты стран.

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За кем следить?

К командам, претендующим на победу в Лиге чемпионов этого сезона, можно отнести сразу около шести – восьми. Мадридский «Реал» вполне себе может претендовать на выход в финал, так же как и «Барселона» с «Атлетико», а значит, и имеют шанс победить. Не далеко отстали и английские клубы. «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити» неплохо укомплектованы для решения самых высоких задач, да и, несмотря на не очень длинную скамейку, не стоит списывать со счетов «Челси». Мюнхенская «Бавария» и туринский «Ювентус» уже давно ходят вокруг, до около главного клубного европейского трофея, и при особых обстоятельствах могут одержать победу. Да и «ПСЖ» со своими феноменальными приобретениями еще наведет шороху в текущем турнире. Любая из девяти названных команд, наверняка, и одержит победу в Киеве. Но как можно исключить то, за что все любят футбол – за непредсказуемость! Сложно отнести «Тоттенхэм», «Боруссию», «Порту», «Бенфику», «Ливерпуль», «Монако» и «Наполи» к такому понятию, как «темная лошадка». Но и к явным фаворитам их так же не отнести. А значит, нас ждет прекрасный футбол, интрига и бессонные ночи, не из-за, а благодаря Лиге чемпионов.

Исторические дебюты

Игроки «Карабаха» празднуют выход в групповой турнир Лиги чемпионов (фото ФК «Карабах»)

В текущем розыгрыше можно отметить сразу несколько исторических дебютов. Во-первых «РБ Лейпциг» дебютирует в Лиге чемпионов и сразу с группового этапа. Молодой немецкий клуб, которому всего восемь лет, повторил подвиг «Лестера» в прошлом сезоне. Смогут ли немцы полностью повторить достижения экс-чемпионов Англии, и сможет в дебютном сезоне выйти в плей-офф покажет время, а пока просто будем наблюдать за игрой молодой и амбициозной команды. Большой праздник был для всех азербайджанских любителей футбола, когда их действующий чемпион – «Карабах» смог пройти все квалификационные раунды и попасть в групповой этап Лиги чемпионов. «Карабах» стал первой командой, представляющей Азербайджан в главном европейском клубном турнире. Еще целый ряд команд дебютировали в Лиге чемпионов, но квалифицироваться в групповой этап не смогли: «Хоффенхайм», «Вииторул», «Истамбул Башакшехир», «Кукес», «Мариехамн», «Спартак» Юрмала, «Самтредия», «Таллин», «Европа». Отдельно хочется отметить дебют первого представителя из Автономной Республики Косово «Трепча’98».

Главные цифры Лиги чемпионов

Участники Лиги чемпионов от стран определяются с помощью таблицы коэффициентов УЕФА, в рейтинге учитываются результаты последних пяти лет выступлений команды в еврокубках. В текущем году автоматические путевки в групповой этап получили 22 команды, с учетом «Манчестер Юнайтед», как победитель Лиги Европы. А так же 57 команд приняли участия в отборочных раундах.

Икер Касильяс начнет свой 19-й сезон Лиги чемпионов, что является безоговорочным рекордом турнира.

По прогнозам УЕФА, участники еврокубков этого сезона принесут прибыль в размере 1,7187 млрд евро. Основная часть которого уйдет на Лигу чемпионов – 1,3189 млрд евро, а остальные 399,8 млн евро уйдут на Лигу Европы. Кусок от громадного общего пирога отхватит каждая команда. Так за выход в групповой этап клуб получит 12,7 млн евро, каждая победа в на этом этапе принесет команде 1,5 млн евро, а ничья 500 тысяч евро. За выход в 1/8 финала участники заработают еще по 6 млн евро, в 1/4 еще 6,5 млн евро, в полуфинал – 7,5 млн евро. Победитель турнира получит еще 15,5 млн евро, а проигравшая команда в финале увеличит свой бюджет на 11 млн евро.