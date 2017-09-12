Зима близко! Что нас ждет в хоккейном Пхенчхане?

Хоккейная арена в Пхенчхане Фото: Gettyimages.ru

До того момента, как в Азию придет большой олимпийский хоккей, остается не так уж много времени. Если быть совсем точным – ровно 150 дней. «Советский спорт» разобрался, каким предстанет олимпийский хоккейный турнир в середине февраля.

Всё как в Сочи

В плане регламента турнир изменений не претерпел. Все та же дюжина команд, состоящая из «большой восьмерки» - вершины рейтинга ИИХФ, плюс три участника квалификации (Норвегия, Германия, Словения) и страна-хозяйка - Корея. Чтобы попасть в плей-офф, необходимо занимать первое место в группе, или хотя бы стать лучшей командой среди всех вторых мест. Тогда есть шанс побороться за золото. Неудачники турнира в свою очередь проведут матчи между собой.

Мало того, что турнир сохранил свой «сочинский» формат образца 2014-го года, так еще и группа сборной России досталась в точности такая же, как на прошедшей Олимпиаде. В квартет «Б», наряду с россиянами, попали команды Словакии, Словении и США. Со словенцами в 2014-м проблем не возникло, сложнее было со словаками, но именно американская команда оказалась преградой для россиян и была сильнее по буллитам. Главное, чтобы совпадение состава группы было на руку россиянам, а не спровоцировало повторение провала прошлой Олимпиады.

Кто, как, когда?

Группа А: Канада, Чехия, Швейцария, Корея

Группа В: Россия, США, Словения, Словакия

Группа С: Швеция, Финляндия, Норвегия, Германия



Групповой этап: 14-18 февраля

1/8 финала: 20 февраля

Четвертьфиналы: 21 февраля

Полуфиналы: 23 февраля

Матч за 3-е место: 24 февраля

Финал: 25 февраля

Ряды поредели…

Теперь сборной США придется не сладко. НХЛ отказалась отпускать хоккеситов на Олимпиаду. Никто не планирует делать паузу в сезоне на игры сборных. Лидеры большинства сборных команд, выступающие в НХЛ, таким образом тоже пропустят Олимпиаду в Пхенчхане. Несмотря на сегодняшнее заявление Рене Фазеля, что переговоры ведутся, кажется ничто уже не заставит заокеанскую лигу изменить свое решение. Больше всех остальных пострадает сборная США. Подобрать конкурентоспособный состав без хоккеистов НХЛ американцам будет практически невозможно. Чуть лучше ситуация у триумфаторов Ванкувера и Сочи канадцев, но не намного. Примерно на одном уровне потери нхловцев стоят сборным Финляндии, Чехии и России. Но возможностей мобилизовать внутренние ресурсы у соперников россиян гораздо меньше. Наша сборная может быть более чем достойно укомплектована кхловцами, несмотря даже на недавний отъезд Дадонова и Шипачева за океан. Хотя немного и обидно, что «супер-звено» Дадонов – Шипачев – Гусев мы не увидим. На грядущей Олимпиаде командам придется не только бороться за золотые медали, но и за зрителя. В отсутствие «звезд» НХЛ рейтинги турнира заметно падают.

Удар по значимости турнира

Топовые заокеанские игроки, конечно, делали «рейтинги» для Олимпиады. Начиная с турнира в Нагано в 1998-м году, именно хоккей приносил львиную долю дохода Международному Олимпийскому комитету. По данным телеканала NBC, финал в Ванкувере между канадцами и американцами посмотрели более 27 миллионов телезрителей. А это рекорд. Кому теперь будет интересен олимпийский хоккейный турнир, который не факт, что останется на уровне последних лет? Страдают от этого и спонсорские контракты с МОК. Тут даже вырисовывается своеобразная борьба интересов. Если Олимпиада справится без НХЛ и турнир окажется удачным, то зависимость от заокеанских звезд упадет. Если же нет, то, наверное, через четыре года МОК придется пойти на условия НХЛ, чтобы сохранить «лицо» и, главное, привычный доход. Оргкомитет Пхенчхана-2018 сообщает, что на данный момент продано менее 20% билетов на Олимпиаду, причем большую часть из них приобрели гостевые болельщики.

Фавориты или посредственности?

Несмотря на кадровые проблемы главных фаворитов Олимпиады в Пхенчхане, сборная России тоже пострадает от нехватки исполнителей. С вратарской позицией все ясно: в распоряжении Олега Знарка тройка из Ильи Сорокина, Игоря Шестеркина и Василия Кошечкина. Наверняка, «на карандаше» у тренера и юный Илья Самсонов из «Магнитки». Настоящие проблемы кроются скорее в линии обороны. Без Никиты Зайцева, Алексея Марченко и Алексея Емелина ожидается тройка одноклубников из СКА: Вячеслав Войнов, Антон Белов и Егор Яковлев. По текущим показателям у Альберта Яруллина из «Ак Барса» также неплохие шансы на попадание в состав. В КХЛ не так много защитников с российским паспортом, поэтому выбирать-то особо не из кого. Ориентироваться Знарок скорее всего будет на те редкие клубные связки упомянутых питерских армейцев, московских одноклубников и ярославского «Локомотива». В общем-то и все. Благо в атаке выбор у главного тренера даже без представителей НХЛ велик. Тут и ветераны Дацюк, Ковальчук и Мозякин, и молодежь с опытом больших турниров, в частности, Ничушкин. Максим Шалунов из «Сибири» - может помочь команде своим универсализмом. В условиях «урезанных» сборных без представителей НХЛ все же состав сборной России кажется наиболее оптимальным.

Как будем готовиться?

Помимо традиционных Евротуров, впереди у национальной сборной России контрольная встреча с командой Кореи. Изначально планировался вариант с матчем против канадцев, но планы изменились. Сборная нашей страны прилетит в Корею за две недели до старта турнира, чтобы освоиться в незнакомой обстановке. Но сначала - цикл подготовки в Новогорске.

Места будущих баталий

Спортивная арена Университета Квандон

Вместимость: 6000 зрителей

Время строительства: с 2014 по 2017 гг.





Союзный хоккейный центр

Вместимость: 10000 зрителей

Время строительства: с 2014 по 2016 гг.



