Владимир Гомельский: Наша тактика с Грецией – дисциплина и скорость

Тимофей Мозгов Фото: FIBA

Комментатор Владимир Гомельский – о том, какую тактику избрать России в матче со сборной Греции на Евробаскете-2017.

«БАЗАРЕВИЧУ НУЖНО НАСТРАИВАТЬ КОМАНДУ НА БОЙ ДО КРОВИ»

– Сборная Греции – возрастная и опытная команда, а Принтезис и Буруссис играют в сборной уже больше десяти лет. Это команда не торопящаяся, грамотная, плюс ко всему она категорически не бежит. Да и тренер им категорически не дает разгоняться. Греки в позиционном нападении атакуют после 20-й секунды. Они испытывают терпение соперника. И если соперники начинают нервничать от такой греческой тактики, то они выигрывают матч. Как это было с Литвой в 1/8 финала. Литовцы занервничали, и греки довели матч до победы. Поэтому с ними надо играть терпеливо и дисциплинированно. Если мы начнем терять, то они нас будут за это наказывать, сами-то они потерь почти не делают.

И надо понимать, что против наших лидеров будут не просто жестко играть, а где-то даже грязно. В общем, Базаревичу нужно настраивать команду на бой до крови – дерутся греки замечательно.

Насчет Шведа. Конечно, они Лешу отлично изучили. Но у них кроме Папаниколау больше нет ни одного игрока, которому было бы удобно Шведа держать. Есть еще Манцарис, который считается специалистом по защите, но он на 10 см ниже Шведа. Слукас не считается специалистом по защите, поэтому Лешу он не будет держать. Есть еще Никос Паппас, но это не баскетболист, а боксер.

«ОЧЕНЬ ВАЖНО ВЫИГРАТЬ СВОЙ ЩИТ»

– Тактика? Очень важно выиграть свой щит. Наши должны бороться за отскок на своем щите вчетвером, никто раньше не должен убегать. Важнее взять подбор, чем раньше времени убегать вперед и ждать длинную передачу. Зато потом мы их заставим быстро устать своим быстрым переходом через центральную линию. Очевидно, что возрастная греческая команда быстрее нас устанет. Поэтому – подбор, быстрый переход к нападению и подготовленные броски. А вот под своим кольцом греки нам много точно подобрать не дадут. Они очень хорошо отсекают от мяча, причем все четверо. Спанулиса больше нет, поэтому все борются за отскок на своем щите.

Нужно понимать, что у греков количество снайперов ограничено. У Принтезиса не идет бросок на этом чемпионате. У Манцариса не пойдет бросок, как в «Олимпиакосе». Поэтому надо разобраться, кто у них хорошо попадает. Например, Папаниколау.

Еще раз подчеркну: мы можем их взять игровой дисциплиной, подбором на своем щите и скоростью.