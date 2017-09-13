Компромисс невозможен! Победа нужна и «Спартаку», и «Марибору»
Спустя 5 лет красно-белые вновь в групповом турнире Лиги чемпионов, в котором начинают матчем в неизведанной Словении.
Матч
Место и дата
13 сентября 21:45, Людски врт, Текстовая трансляция
ЛИБО ПОБЕДА, ЛИБО ПОРАЖЕНИЕ
Нынешний
сезон – двенадцатый, в котором спартаковцы сыграют в групповом турнире Лиги
чемпионов. По этому показателю равных им в России нет. Правда, «на хвосте»
сидит ЦСКА, который выступает в основном турнире главного еврокубка в
одиннадцатый раз.
«Спартак»,
как и армейцы, регулярно стартует на выезде. Но, в отличие от ЦСКА, одно
исключение у него было. В 2000 году он в 1-м туре встречался с «Байером» в
Москве. И выиграл – 2:0.
Оба
московских клуба в стартовом матче потерпели по 6 поражений. Но если армейцы
разжились лишь четырьмя гостевыми ничьими, то красно-белые – четырьмя победами
на полях соперников. Да-да, в 11 предыдущих розыгрышах с ничьей спартаковцы не
начинали ни разу – либо пан, либо пропал!
Правда,
три стартовые победы были у «Спартака» еще в ХХ веке. В 1995 году в Англии был
повержен «Блэкберн» (1:0) – благодаря мячу Сергея Юрана. В 1998-м два гола
Егора Титова и Ильи Цымбаларя позволили выиграть в Австрии у «Штурма» (2:0). А
в 1999-м в Голландии был повержен «Виллем II»
(3:1) с историческим хет-триком Андрея Тихонова – первым для российских клубов
в главном еврокубке. Спустя пять с лишним лет этот подвиг в Париже сможет
повторить армеец Сергей Семак во встрече с ПСЖ (тоже 3:1).
А
вот в своей постмультичемпионской истории «Спартак» начинал с победы только в
2010 году. Тогда в Марселе «Олимпик» имел большое преимущество и даже забил
единственный гол. Правда, в свои ворота – на 81-й минуте победу красно-белым
принес Сесар Аспиликуэта.
Поражения
у красно-белых в первых турах тоже случались разные. Бывали крупные – от
«Монако» (1:4) и «Баварии» (0:4). Бывали от средних клубов – с одинаковым
счетом 0:2 от «Спарты» и «Базеля». Было даже крайне обидное в 1994 году от
киевского «Динамо», когда к перерыву спартаковцы вели 2:0, но во втором тайме
пропустили три мяча. А вот последнее оказалось более, чем достойным. В 2012
году «Спартак» еще за 20 минут до конца игры с самой «Барселоной» был впереди,
однако потом все решил гений Лионеля Месси – дубль и победа каталонского гранда
(3:2).
ТРИ ПРОКЛЯТЬЯ «СПАРТАКА»
К
первому матчу в Лиге чемпионов спартаковцы подошли сразу с тремя безвыигрышными
сериями. Во-первых, «Спартак» не побеждает в гостях в официальных матчах. Эта
серия стартовала еще в прошлом сезоне, когда красно-белые, досрочно став
чемпионами, на игру последнего тура премьер-лиги в Туле вышли далеко не в
сильнейшем составе. И получили от «Арсенала» звонкие 0:3. Попытки хоть разок
выиграть на чужом поле в сезоне нынешнем ни к чему не привели. Динамовцам
позволили сравнять счет на 92-й минуте (2:2), с ЦСКА вели еще на 82-й, но
умудрились проиграть (1:2), сгоняли пару нулевых ничьих в Уфе и Хабаровске и
только в Санкт-Петербурге действительно проиграли по всем статьям (1:5). В
общем, «Спартак» не может добиться успеха в гостях уже 6 матчей. С тех пор, как
13 мая обыграл в Перми «Амкар» со счетом 1:0.
Во-вторых,
на одну игру дольше спартаковцы не выигрывают в еврокубках (2 ничьи и 5
поражений). В последний раз они добились успеха 23 октября 2012 года в домашней
игре группового этапа Лиги чемпионов с сегодняшним соперником ЦСКА «Бенфикой»
(2:1). Правда, победный гол тогда забили не сами – это сделал защитник
лиссабонцев Жардел. После этого были три поражения в том же розыгрыше с общим
счетом 1:7, а затем два бесславных противостояния в квалификационных раундах Лиги
Европы с «Санкт-Галленом» и кипрским АЕКом. Прошли они по одинаковому сценарию:
гостевая ничья – домашнее поражение.
Наконец,
имеется у красно-белых и гостевая безвыигрышная серия в еврокубках. Ее
продолжительность – 8 встреч (4 ничьи и 4 проигрыша), а отсчет был дан 6 с
половиной (!) лет назад. 10 марта 2011 года в 1/8 финала Лиги Европы «Спартак»
одолел в Амстердаме «Аякс» (1:0). И через месяц пошло-поехало. 1:5 с «Порту»,
ничьи с «Легией» (2:2) и «Фенербахче» (1:1), хотя вторая и вывела спартаковцев в
групповой этап. В нем – три проигрышные поездки в Барселону, Лиссабон и Глазго.
Наконец, ничьи в Швейцарии и на Кипре.
И это тройное проклятие можно снять одним махом – достаточно просто добиться победы в Словении. Что, впрочем, как раз совсем не просто.
В ОЖИДАНИИ ПОБЕДЫ №1
«Марибор»-то
победы тоже ждет очень-очень. И для него она никак не менее важна, чем для
«Спартака». Ранее словенский клуб дважды участвовал в групповом турнире Лиги
чемпионов, но никогда не выигрывал на своем поле. Правда, в розыгрыше-1999/00
стартовал с победы в Киеве над «Динамо» (1:0). Однако с тех пор – 11
безвыигрышных встреч (4 ничьи и 7 поражений) и два последних места в группе.
Хотя очки у фаворитов «Марибор» отбирал регулярно: в 1999 году – в Леверкузене
у «Байера» (0:0), в 2014-м – дома у «Спортинга» и «Челси», в гостях у «Шальке»
(каждый раз – 1:1). Но на своем поле ни разу не забил более одного мяча, трижды
уступив с «сухим» счетом – «Байеру» (0:2), «Лацио» (0:4) и «Шальке» (0:1).
А
ведь побеждать словенский клуб любит и умеет. И крайне опасен в родных стенах.
Именно неудача с «Шальке» 10 декабря 2014 года в последнем туре стала для
«Марибора» последней в еврокубках на своем поле. В двух последующих сезонах он
не добирался до групповой стадии, но в проведенных с тех пор 7 домашних
встречах не уступил ни разу, выиграв 5 из них! В Лиге чемпионов-2015/16 вылетел
во 2-м раунде от «Астаны», взяв верх в Словении (1:0). В Лиге Европы-2016/17
добрался до раунда плей-офф и не пропустил на своем поле ни одного гола – 0:0 с
«Левски», 1:0 с «Абердином» и «Габалой». Правда, в гостях азербайджанскому
клубу проиграл крупнее (1:3). Наконец, чтобы выступить в основном турнире Лиги
чемпионов-2017/18 пришлось одолеть трех соперников. И если с боснийским
«Злински» после 2:1 в гостях в Словении хватило и ничьей (1:1), то два
следующих соперника были обыграны в Мариборе со счетом 1:0 – исландский
«Хабнарфьордюр» и израильский «Хапоэль» из Беэр-Шевы.
В
этом сезоне «Марибор» успел провести 8 домашних матчей и не уступил ни разу.
Впрочем, все 5 побед были с минимальным преимуществом: четыре – со счетом 1:0,
еще одна – 3:2. При этом много соперник «Спартака» на своем поле не забивает –
всего 8 голов. И лишь однажды – в национальном чемпионате с «Кршко» – больше
одного.
РАВНЕНИЕ НА «РУБИН»
«Марибор» – единственный словенский клуб, который встречался в еврокубках с нашими
командами. И было это только один раз. 4 года назад он стартовал в групповом
турнире (но Лиги Европы) также домашним поединком – с «Рубином». И «сгорел» со
счетом 2:5. Правда, два последних мяча клуб Курбана Бердыева (это было еще до
его ухода в «Ростов») забил в самом конце: Саломон Рондон отличился на 90-й
минуте, Александр Рязанцев – на 94-й. А в Казани, к слову, была ничья – 1:1.
Там, в отличие от домашней игры, «Марибор» смог спастись – на 86-й минуте.
Так или иначе, забивать в Словении можно. Другой вопрос, сможет ли «Спартак» отстоять свои ворота? Ведь по ходу своей 6-матчевой безвыигрышной гостевой серии в премьер-лиге он пропустил 12 (!) мячей.