Компромисс невозможен! Победа нужна и «Спартаку», и «Марибору»

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера Фото: ФК «Спартак»

Спустя 5 лет красно-белые вновь в групповом турнире Лиги чемпионов, в котором начинают матчем в неизведанной Словении.

ЛИБО ПОБЕДА, ЛИБО ПОРАЖЕНИЕ

Нынешний сезон – двенадцатый, в котором спартаковцы сыграют в групповом турнире Лиги чемпионов. По этому показателю равных им в России нет. Правда, «на хвосте» сидит ЦСКА, который выступает в основном турнире главного еврокубка в одиннадцатый раз.

«Спартак», как и армейцы, регулярно стартует на выезде. Но, в отличие от ЦСКА, одно исключение у него было. В 2000 году он в 1-м туре встречался с «Байером» в Москве. И выиграл – 2:0.

Оба московских клуба в стартовом матче потерпели по 6 поражений. Но если армейцы разжились лишь четырьмя гостевыми ничьими, то красно-белые – четырьмя победами на полях соперников. Да-да, в 11 предыдущих розыгрышах с ничьей спартаковцы не начинали ни разу – либо пан, либо пропал!

Правда, три стартовые победы были у «Спартака» еще в ХХ веке. В 1995 году в Англии был повержен «Блэкберн» (1:0) – благодаря мячу Сергея Юрана. В 1998-м два гола Егора Титова и Ильи Цымбаларя позволили выиграть в Австрии у «Штурма» (2:0). А в 1999-м в Голландии был повержен «Виллем II» (3:1) с историческим хет-триком Андрея Тихонова – первым для российских клубов в главном еврокубке. Спустя пять с лишним лет этот подвиг в Париже сможет повторить армеец Сергей Семак во встрече с ПСЖ (тоже 3:1).

А вот в своей постмультичемпионской истории «Спартак» начинал с победы только в 2010 году. Тогда в Марселе «Олимпик» имел большое преимущество и даже забил единственный гол. Правда, в свои ворота – на 81-й минуте победу красно-белым принес Сесар Аспиликуэта.

Поражения у красно-белых в первых турах тоже случались разные. Бывали крупные – от «Монако» (1:4) и «Баварии» (0:4). Бывали от средних клубов – с одинаковым счетом 0:2 от «Спарты» и «Базеля». Было даже крайне обидное в 1994 году от киевского «Динамо», когда к перерыву спартаковцы вели 2:0, но во втором тайме пропустили три мяча. А вот последнее оказалось более, чем достойным. В 2012 году «Спартак» еще за 20 минут до конца игры с самой «Барселоной» был впереди, однако потом все решил гений Лионеля Месси – дубль и победа каталонского гранда (3:2).

ТРИ ПРОКЛЯТЬЯ «СПАРТАКА»

К первому матчу в Лиге чемпионов спартаковцы подошли сразу с тремя безвыигрышными сериями. Во-первых, «Спартак» не побеждает в гостях в официальных матчах. Эта серия стартовала еще в прошлом сезоне, когда красно-белые, досрочно став чемпионами, на игру последнего тура премьер-лиги в Туле вышли далеко не в сильнейшем составе. И получили от «Арсенала» звонкие 0:3. Попытки хоть разок выиграть на чужом поле в сезоне нынешнем ни к чему не привели. Динамовцам позволили сравнять счет на 92-й минуте (2:2), с ЦСКА вели еще на 82-й, но умудрились проиграть (1:2), сгоняли пару нулевых ничьих в Уфе и Хабаровске и только в Санкт-Петербурге действительно проиграли по всем статьям (1:5). В общем, «Спартак» не может добиться успеха в гостях уже 6 матчей. С тех пор, как 13 мая обыграл в Перми «Амкар» со счетом 1:0.

Во-вторых, на одну игру дольше спартаковцы не выигрывают в еврокубках (2 ничьи и 5 поражений). В последний раз они добились успеха 23 октября 2012 года в домашней игре группового этапа Лиги чемпионов с сегодняшним соперником ЦСКА «Бенфикой» (2:1). Правда, победный гол тогда забили не сами – это сделал защитник лиссабонцев Жардел. После этого были три поражения в том же розыгрыше с общим счетом 1:7, а затем два бесславных противостояния в квалификационных раундах Лиги Европы с «Санкт-Галленом» и кипрским АЕКом. Прошли они по одинаковому сценарию: гостевая ничья – домашнее поражение.

Наконец, имеется у красно-белых и гостевая безвыигрышная серия в еврокубках. Ее продолжительность – 8 встреч (4 ничьи и 4 проигрыша), а отсчет был дан 6 с половиной (!) лет назад. 10 марта 2011 года в 1/8 финала Лиги Европы «Спартак» одолел в Амстердаме «Аякс» (1:0). И через месяц пошло-поехало. 1:5 с «Порту», ничьи с «Легией» (2:2) и «Фенербахче» (1:1), хотя вторая и вывела спартаковцев в групповой этап. В нем – три проигрышные поездки в Барселону, Лиссабон и Глазго. Наконец, ничьи в Швейцарии и на Кипре.

И это тройное проклятие можно снять одним махом – достаточно просто добиться победы в Словении. Что, впрочем, как раз совсем не просто.

В ОЖИДАНИИ ПОБЕДЫ №1

«Марибор»-то победы тоже ждет очень-очень. И для него она никак не менее важна, чем для «Спартака». Ранее словенский клуб дважды участвовал в групповом турнире Лиги чемпионов, но никогда не выигрывал на своем поле. Правда, в розыгрыше-1999/00 стартовал с победы в Киеве над «Динамо» (1:0). Однако с тех пор – 11 безвыигрышных встреч (4 ничьи и 7 поражений) и два последних места в группе. Хотя очки у фаворитов «Марибор» отбирал регулярно: в 1999 году – в Леверкузене у «Байера» (0:0), в 2014-м – дома у «Спортинга» и «Челси», в гостях у «Шальке» (каждый раз – 1:1). Но на своем поле ни разу не забил более одного мяча, трижды уступив с «сухим» счетом – «Байеру» (0:2), «Лацио» (0:4) и «Шальке» (0:1).

А ведь побеждать словенский клуб любит и умеет. И крайне опасен в родных стенах. Именно неудача с «Шальке» 10 декабря 2014 года в последнем туре стала для «Марибора» последней в еврокубках на своем поле. В двух последующих сезонах он не добирался до групповой стадии, но в проведенных с тех пор 7 домашних встречах не уступил ни разу, выиграв 5 из них! В Лиге чемпионов-2015/16 вылетел во 2-м раунде от «Астаны», взяв верх в Словении (1:0). В Лиге Европы-2016/17 добрался до раунда плей-офф и не пропустил на своем поле ни одного гола – 0:0 с «Левски», 1:0 с «Абердином» и «Габалой». Правда, в гостях азербайджанскому клубу проиграл крупнее (1:3). Наконец, чтобы выступить в основном турнире Лиги чемпионов-2017/18 пришлось одолеть трех соперников. И если с боснийским «Злински» после 2:1 в гостях в Словении хватило и ничьей (1:1), то два следующих соперника были обыграны в Мариборе со счетом 1:0 – исландский «Хабнарфьордюр» и израильский «Хапоэль» из Беэр-Шевы.

В этом сезоне «Марибор» успел провести 8 домашних матчей и не уступил ни разу. Впрочем, все 5 побед были с минимальным преимуществом: четыре – со счетом 1:0, еще одна – 3:2. При этом много соперник «Спартака» на своем поле не забивает – всего 8 голов. И лишь однажды – в национальном чемпионате с «Кршко» – больше одного.

РАВНЕНИЕ НА «РУБИН»

«Марибор» – единственный словенский клуб, который встречался в еврокубках с нашими командами. И было это только один раз. 4 года назад он стартовал в групповом турнире (но Лиги Европы) также домашним поединком – с «Рубином». И «сгорел» со счетом 2:5. Правда, два последних мяча клуб Курбана Бердыева (это было еще до его ухода в «Ростов») забил в самом конце: Саломон Рондон отличился на 90-й минуте, Александр Рязанцев – на 94-й. А в Казани, к слову, была ничья – 1:1. Там, в отличие от домашней игры, «Марибор» смог спастись – на 86-й минуте.

Так или иначе, забивать в Словении можно. Другой вопрос, сможет ли «Спартак» отстоять свои ворота? Ведь по ходу своей 6-матчевой безвыигрышной гостевой серии в премьер-лиге он пропустил 12 (!) мячей.