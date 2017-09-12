Грация Васина. Или как ЦСКА обыграл главного соперника по Лиге чемпионов

Автор первого гола в ворота "Бенфики" Витиньо. Фото EPA

ЦСКА благодаря изяществу Васина и чутью Жамалетдинова начал групповой этап с гостевой победы над «Бенфикой».

ВЕРИЛОСЬ

В ЦСКА верилось. Не спорю, возможно, несколько опрометчиво. Ноль новичков за лето, сбавивший по сравнению с весной Чалов, окончательно потерявшийся Оланаре, легендарная, но возрастная защита, Васин, который начал привозить голы чаще, чем Ургант – шутить, и Георгий Щенников – как главный бомбардир команды. Казалось, выйти с таким бэкграундом в Лигу чемпионов – уже подвиг.

Особенно заметны проблемы в атаке, где, по сути, остался один форвард – Витиньо. Причем бразилец форвард в оттяжке. Он часто опускается в среднюю линию, а не ждет передачи на ход или в зону. А чтобы мяч свободно «ходил» не только между защитниками, но и в атакующей трети поля, нужен нападающий другого типажа – Думбия или хотя бы весенний Чалов. Ни того, ни другого нет.

А есть «Бенфика» - в группе. Команда, чья трансферная стоимость превышает армейскую в два раза (77,7 млн евро против 168,7), но дело даже не в цифрах – в стиле. Португальские клубы, если с ними все в порядке, это скорость, техника, контрпрессинг. Против таких команд надо уметь не только обороняться, но и грамотно выходить в атаку. Иначе обкрадут – и закопают в стартовые полчаса. А если встанешь в своей штрафной, понадеявшись на выносы, эти ребята не будут стесняться бить и с 20-30 метров. И ведь попадут.

Но это минорная часть. С другого ракурса прогнозы виделись радужнее. ЦСКА с переходом на схему в три центральных защитника внес в лигочемпионские матчи дополнительную интригу: к варианту «пропустить» добавился «сыграть на ноль». И не надо недооценивать сухарь Акинфеева в Берне против «Янг Бойз» - не пропустить от команды, которая за неделю до этого там же раскатывала киевское «Динамо», а год назад – донецкий «Шахтер», это неплохо. Еще одной надеждой ЦСКА были требующий подвигов талант Головина, опыт Березуцких и Акинфеева, Гончаренко, которому для победы над «Баварией» было достаточно и состава БАТЭ, раззабивавшийся Щенников (теперь со знаком плюс приводим этот пример).

Вот поэтому в ЦСКА и верилось. Но, что важнее, по первому тайму ощущалось, что верят в себя и сами армейцы.

ИГРАЛОСЬ

Гончаренко вопрос с нападением решил нетривиально – оставил в запасе и Чалова, и автора победного гола в игре с «Амкаром» Жамалетдинова, а выпустил Оланаре. Нигериец в том же Берне, например, запомнился только тем, что разозлил Дзагоева бестолковыми передвижениями. Чем-то похожим форвард занимался и в Португалии.

В защите вместо Игнашевича вышел Васин - на этом игра «угадай состав ЦСКА» закончилась. В остальном – привычная константа. Натхо все-таки не для матчей, где важнее не пропустить.

Первый тайм ЦСКА смотрелся очень достойно. Главное, что он не давал делать португальцам – это подолгу зажимать себя на своей половине, а те короткие отрезки, когда «Бенфика» пыталась изобразить, что умеет играть в позиционном нападении, умело накрывались.

Пусть куцо, но стабильно получался выход в атаку. Головин здорово подхватывал мяч, ускорялся, но около штрафной проявлялись все те же проблемы с отсутствием достойного нападающего. Оланаре не находил зоны, Витиньо же много работал с мячом вдали от ворот. В итоге Головину приходилось либо слегка самонадеянно бить, либо искать набегающего Дзагоева. Стопроцентных моментов не было, но имелись хотя бы шансы.

Только к концу тайма «Бенфике» получилось действительно напрячь ЦСКА. Сначала Сальвио, открывшись под передачу из глубины, практически демонстративно на рывке ушел от Алексея Березуцого. Повезло, что аргентинец не попал по мяч - наверное, поэтому его и нет в «Зените». Затем был опасный удар в штангу. Но на этом, пожалуй, все.

ЦСКА смотрелся понятно, четко и по-взрослому. Забытое, надо сказать, ощущение для Лиги чемпионов. «Бенфика», чьей атакой так пугали, не выглядела недостижимой величиной. Единственное, что предостерегало – вторые таймы в равных гостевых матчах российских клубы частенько проигрывали.

ГРАЦИЯ ВАСИНА

Но все вышесказанное не имеет смысла, если пропускать почти сразу после выхода из раздевалки. Когда не было ни мощного давления, ни длительной осады. Просто провал на правом фланге защиты – и Живкович получил время не только подумать, но и прицельно прострелить на Сеферовича. Алексей Березуцкий успел только разглядеть номер швейцарца – 0:1.



В прежние годы для гостевого ЦСКА это был финал. Хоть со стадиона уходи. А команде Гончаренко понадобилось 10 минут, чтобы прийти в себя. После небольшого артобстрела, армейцы снова начали переходить середину поля, зарабатывать угловые. После одного был заработан пенальти – и Витиньо уверенно сравнял счет, после второго же – Васин утер нос всем критикам.

Но перед этим был еще один показательный момент. Когда травму получил Оланаре, Гончаренко не стал выпускать вместо него опытного Натхо и переводить, например, Дзагоева вперед. Нет, он доверился 20-летнему Жамалетдинову. И пока защитники «Бенфики» засмотрелись на пластику Васина, обработавшего непростой верховой пас Головина, а затем с разворота пробившего так, что вратарь «Бенфики» Варела отбил удар прямо перед собой, Жамалетдинов уже несся на добивание – 2:1.

Оставалось только выстоять. И ЦСКА выстоял – без пожара и истерики, начав групповой этап с важной гостевой победой. Впервые, кстати, в новейшей истории. Вы до сих пор уверены, что ЦСКА ничего не светит? По итогам расстроил только один момент: Головин, уходя с поля, явно хромал. С ним эта команда способна на многое.

А следующий матч уже через две недели – 27 сентября в Москву приедет «Манчестер Юнайтед».