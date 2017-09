10 главных трансферов предсезонья Dota 2

Подготовительный к сезону 2017/18 период в Dota 2 медленно подходит к концу — в отдельных регионах уже стартовали первые отборочные на minor-турниры от SLTV и PGL, а менее чем через неделю возьмет старт и major от ESL. Большая часть составов уже сформирована, и можно подводить первые итоги; так, «Советский спорт» выделил десять главных переходов межсезонья.



Игра на повышение

После очередного яркого перфоманса Resolut1on на The International 2017 стало ясно — в новом сезоне украинский талант точно окажется в топ-команде. Роман это заслужил, показав максимум возможностей, оттого перед стартом игрового года был самым желанным свободным агентом на рынке. В числе претендентов на контракт со столь ярким кор-игроком назывались Evil Geniuses, команда ppd и, собственно, OG.



И если «злые гении» приняли решение заменить только саппорта, то европейская организация не преминула воспользоваться возможностью усиления центра — прежний мидер Анатан «ana» Фам не справлялся с напором критики от профессиональных игроков, специалистов и коммьюнити. Несмотря на два выигранных Major в Бостоне и Киеве, молодой австралиец явно не успевал за темпом команды; потому по завершению сезона парень принял решение вернуться к учебе как минимум на ближайший год.



Пожалуй, единственное, что может смутить аналитиков в текущем составе OG — смена позиции Resolut1on с керри на мидера. Да, роли схожи, и сам Роман начинал свою карьеру именно на центральной линии, но сейчас ситуация поменялась. Обеспечить ему комфортный фарм на миде не так просто, хотя стиль игры n0tail подобной игре соответствует. За исключением этого момента можно сказать, что европейская пятерка готова стать лучшей командой мира.

Он вернулся!

Не лучшим образом закончился чемпионат мира и для еще одного западного гранда; досадное поражение от Team Empire оставило Evil Geniuses за бортом топ-8 мира. Впрочем, проблемой в межсезонье это не стало — обладающая таким большим авторитетом американская команда имела в распоряжении возможность подписать едва ли не любого игрока мира, к тому же припрятав в руководящем составе двух звезд, Fear и ppd.





Последний, правда, решил пойти своей дорогой, а вот легендарный тренер в новом сезоне займет место zai. Клинтон Люмис обладает колоссальным опытом, однако передать его игрокам с позиции тренера почему-то не вышло. Теперь от Fear будет зависеть очень многое: в его распоряжении остается сразу четыре игрока прошлого состава. Это отличные исполнители, которым сыграть на 100% помешала химия команды; сохранив костяк, «злые гении» надеются только на талант Клинтона. Несомненно, риск — но кто не рискует…



Капитан с большой буКвы

Так уж получилось, что лучший драфтер мира в текущем сезоне тоже был занят в Evil Geniuses; роль СЕО, однако, наскучила Питеру Дагеру довольно быстро. Американец стримил, давал интервью, много играл; в то же время от своих реальных обязанностей был очень далек. В апреле даже собрал собственную команду, хотя просуществовала WanteD недолго; ppd не мог уделять достаточно времени тренировкам. Логично, что летом Питер поговорил с другими руководителями EG и покинул команду. Чтобы собрать свою.



Чтобы понимать, насколько другие игроки ценят талант ppd, достаточно сказать,что с ним хотел играть почти каждый игрок Европы или Америки — включая того же Resolut1on, опытного zai, Cr1t, MP и других. Без организации, каких-либо определенных целей — многим достаточно просто играть с ppd. В итоге Питер сформировал довольно боеспособный в рамках региона ростер с экс-игроком EG zai, опытным MiSeRy, NA-талантом CC&C и освободившимся Pajkatt.





Нельзя сказать, что это звездная пятерка, которая точно будет занимать престижные места за счет индивидуального скилла. Но с капитаном, точно умеющим подметить сильные и слабые стороны каждого тиммейта, этой команде можно пророчить большое будущее.

Секретный план Puppey

Secret продолжают удивлять — Puppey вновь принялся за эксперименты, которые, будучи одновременно и совладельцем тега, проворачивать очень удобно. Если в прошлом сезоне Клемент пригласил в Team Secret сразу трех представителей Юго-Восточной Азии, то теперь его внимание привлекли игроки из Европы; хотя обычными эти кандидатуры тоже назвать нельзя.



Первая часть трансферной кампании a.k.a «кого заменять» выглядела довольно логично: MP много ошибался и в игре чувствовал себя неуютно, а Khezu так и не смог освоиться в команде и на общем фоне хардлайнеров уровня TI7 выглядел немного бледно. Но вот с тем, кого взять на освободившиеся слоты, Puppey справился так, как никто другой. Например, тот же Ace — стабильный, но довольно серый керри датской команды Danish Bears. Казалось бы, только в Европе можно найти еще с десяток таких игроков — но Puppey считает иначе.





Что еще удивительнее, на сложной линии Secret в новом сезоне будет играть Адриан Тринкс. FATA пропустил большую часть предыдущего игрового года, хотя весной вошел в состав C9 и даже сыграл на The International. Но в ту форму, которую он показывал во время выступлений за Liquid, немец так и не пришел — а теперь ему еще и придется свыкнуться с новой ролью хардлайнера. Выйдет ли из FATA новый s4 и стрельнет ли состав «секретных» — большой вопрос.

Красно-черный спасательный круг

В СНГ главной интригой периода трансферов стал новый состав Natus Vincere. Неудачный опыт с привлечением легионеров был взят на вооружение, и на сей раз селекция «рожденных побеждать» была нацелена в основном на русскоязычных игроков. Другая проблема заключалась в том, что игроки топ-команд, по первому взгляду, синицу на журавля менять не собирались — VP и Empire достойно выступили на TI7, а Vega за полгода успела стать настоящей семьей.



В конце лета руководство Natus Vincere было вынуждено признать — никто не хочет играть с Dendi. Даже не столь известные игроки, такие как .Ark или NoFear, после проб в Na’Vi отказывались выступать в таком составе. Одна из самых легких для селекции позиция керри в таких условиях оказалась очень большой проблемой — в итоге лучшим вариантом оказался Crystallize, почти не имеющий опыта выступлений на про-сцене.





Ситуацию неожиданно спас RodjER — один из лучших игроков СНГ на вечнопроблемной четвертой позиции вступил в конфликт с несколькими игроками Empire, что совпало с его желанием играть вместе с SoNNeikO и потребностями Natus Vincere. Теперь ростер «желто-черных» выглядит намного перспективнее, а топ-8 команде мира неожиданно пришлось искать саппорта. Что же касается Na`Vi, то состав может как выстрелить, так и полностью провалить старт сезона — на результат украинской пятерки будут влиять слишком много факторов.

Счастливы вместе

После многочисленных решафлов пятерка MVP-2015 вновь собралась, чтобы удивлять весь мир. Тогда никому неизвестная корейская пятерка, вместе со всем регионом изучая Dota 2 с нуля, привнесла в киберспорт абсолютно новые стратегии, которые позволили им ворваться в мировой топ и занять призовые места на нескольких турнирах мирового значения, в том числе The International и The Shanghai Major.



С тех пор утекло много воды — в конце 2016 году организация закрыла состав, а игроки разбрелись по командам Европы, Америки и Южной Азии. Наиболее успешным оказался MP, который провел сезон в Team Secret, а DuBu и Forev в этом году приехали в Сиэтл в Digital Chaos. Теперь пятерка воссоединилась и планирует играть в Северной Америке — по слухам, QO и компанию готовы подписать Immortals.





Теперь за спиной у каждого из корейцев не только талант и крутые идеи, но и огромный опыт — для того, чтобы стать одной из самых перспективных команд мира, Phoenix понадобится лишь восстановить забытую синергию внутри коллектива — ведь после TI6 игроки расстались как раз по причине расхождения взглядов. Удастся ли потухшим «фениксам» спустя год преодолеть разногласия и возродиться из пепла?



Вокруг света

В обратном направлении — из Северной Америки в Азию — двинулся легендарный Джеки Мао вместе с остатками Cloud 9. К двум парам неудачников минувшего чемпионата мира примкнул Xcalibur, а в результате Fnatic получили довольно необычный состав. Пока довольно сложно оценивать перспективы команды в условиях перенасыщенного талантами региона: в борьбе за место под солнцем у обновленной пятерки «оранжевых» конкурентов достаточно.



Тем не менее, списывать со счетов даже на турнирах мирового уровня Fnatic не стоит — EternaLEnVy довольно сильный керри, хотя и привык смело проверять новые стратегии в официальных матчах, Xcalibur многие называют самым недооцененным игроком Европы, да и пара саппортов DJ+pieliedie выглядит очень здорово. Стоит подчеркнуть — на бумаге; с такими необычными игроками мы можем увидеть диаметрально противоположные результаты.

На Восточном фронте без перемен

В Китае, что тоже довольно удивительно, на сей раз обошлось без громких перестановок. Вторая и третья команда мира (NewBee и LFY) приняли решение сохранить составы, в то время как большинство организаций ограничились минимальными изменениями. Конечно, во многом это связано с отличным выступлением региона на The International 2017, но обычно самокритичное мышление коллективов из Поднебесной никакого места, кроме первого, попросту не подразумевает.





Редким исключением стала организация Vici Gaming — были реформированы все три состава команды, а также подписано соглашение о сотрудничестве с американским стаком isGG. Главным же приобретением «Вичи» стал трансфер молодого таланта Paparazi, который едва ли не в одиночку вытягивал IG.Vitality в топ мировой доты весь сезон.



Из других интересных событий хочется отметить завершение карьеры BurNing — 29-летний керри наконец повесил мышку на гвоздь и уступил свое место в IG молодому таланту. Любопытно также выглядит замена eLeVeN на fy в LGD, при том что опытному саппорту впервые в карьере придется действовать в сложной линии, а сам «одиннадцатый» также перешел в основной состав Vici Gaming.



Скомканное возвращение

А вот новость о еще одном возвращении в коммьюнити восприняли довольно скептически. В минувшем сезоне совладелец The Alliance в игровом плане заметно сдал: многочисленные замены позиций шведской команды не улучшали, а сам керри много ошибался и на фоне молодых талантов выглядел, мягко говоря, слабовато. Наконец на финише сезона чемпион мира-2013, как показалось, наконец-то сдался, освободив место в составе команды для Era.



Но на старте сезона Loda принял решение дать себе еще один шанс — вместе с этим The Alliance потеряли всю пятерку игроков, и Джонатан Берг остался в актуальном ростере в одиночестве. Тревогу навевает и то, что пока никаких новостей о составе легендарного «альянса» нет вообще, все яркие игроки уже заняты в других командах и стаках, да и первые квалификации уже стартовали. Стартовали без The Alliance.





Южноамериканское безумие

В самом молодом дота-регионе в эти дни творится что-то невообразимое. Игроки целыми командами переходят из одной организации в другую, гоняясь за более высокой зарплатой. Главы организаций хватаются за головы и безуспешно пытаются сохранить хотя бы часть состава. Так, владелец бразильской Midas Club называет происходящее «аукционом» — и обвиняет во всем Valve, которые в этот раз не стали определять сроки трансферного окна.



В итоге игроки Перу и Бразилии могут уйти из одной команды в другую со штрафом за разрыв контракта, а через пару дней вернуться обратно — и в этом нет ничего удивительного. Длительным считается договор на время более одного месяца, и даже они порой не могут остановить игроков. А может — только контролирующий орган в лице Valve, который пока молчит. В результате полностью изменились даже составы лидеров сцены, участников Major SG-esports и участников TI7 Infamous, при этом ни одна организация не смогла сократить больше одного игрока.