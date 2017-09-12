«Спартак», WELL!

В субботу футболисты «Спартака» переиграли в Москве казанский «Рубин» - 1:0. Почин поддержали одноклуники-хоккеисты, вырвавшие победу в захватывающем матче в столице Татарстана.

«Спартак» перезарядил батарейки



- Нам надо перезарядить батарейки, - признался главный тренер «Спартака» Вадим Епанчинцев.

На старте чемпионата красно-белые прошли не семь кругов ада, а все восемь. Ровно столько матчей через день, из которых пять в гостях, провели москвичи. По сути, в режиме нон-стоп. Тут даже самые стойкие бойцы могут сломаться. «Спартак» лишился из-за травм чешского форварда Лукаша Радила, вратаря Никиту Беспалова, переигравшего на старте шведа Маркуса Свенссона. Но самая болезненная потеря – это вернувшийся из СКА в родной клуб Александр Хохлачев. Его возвращение болельщики встретили на «ура» - 5 (3+2) очка в восьми матчах.

Епанчинцев не боится, как говорил великий Анатолий Тарасов, резать мясо. Ушел из команды опытный Константин Глазачев, в фарм-клубе (воскресенском «Химике») играет не менее искушенный Станислав Чистов. В том же направлении проследовал недавний кандидат в сборную Сергей Шмелев.

Усиление же состава вызвало вопросы. Форвард Максим Трунёв из Череповца давно не прогрессирует, хотя забить способен. Пришедшего из Нижнего Новгорода защитника Артема Аляева, лучшего новичка сезона-2015/16, в последнее время душил-критиковал наставник «Торпедо» Петерис Скудра. Наконец, справился с травмами-болячками прошлогодний капитан команды Максим Потапов. Их всех Епанчинцев бросил в бой.

Его подопечные воспользовались вожделенной паузой в календаре и на свежих ногах вышли на лед.

Будильник для Ткачева

Если вы думаете, что у наставника «Ак Барса» Зинэтулы Билялетдинова мало проблем, то глубоко заблуждаетесь. Голы даются казанцам со скрипом, они забили меньше, чем спартаковцы. В тени держится бронзовый призер чемпионата мира-2017 Владимир Ткачев, набравший всего 3 (1+2) балла за результативность. Пришлось в срочном порядке приглашать из Минска быстрого и напористого форварда Роба Клинкхаммера.

- Думаю, это, прежде всего, аванс канадцу, - считает наш эксперт Александр Гуськов. – Клинкхаммер ведь может не только бегать, лезть на ворота, копать на пятачке, но и забивать, да и с пасом дружит. Может, ему удастся разбудить Ткачева.

Клинкхаммер вышел во втором звене с Ткачевым и Станиславом Галиевым, выпускал его Билл и в бригаде большинства. А бывший партнер Александра Овечкина и Дмитрия Орлова по «Вашингтону» Галлиев пока положительно на нуле.

Ткачев пока не проснулся, зато пробудился лучший спартаковский снайпер в прошлом сезоне (22 шайбы), а ныне утративший вкус гола Райан Стоа. Вячеслав Лещенко подобрал шайбу после ошибки защитника хозяев Альберта Яруллина и бросил в прорыв американского форварда. Он ракетой улетел к воротам Тимура Билялова и открыл счет. Ветеран Андрей Марков догнать быстроногого спартаковца оказался не в силах.

После гола гости стали действовать по лекалам Билла. Помните локаутный в НХЛ сезон-2014/05, когда в «Ак Барс» устремились звезды разного калибра? Так Епанчинцев в той команде, именовавшейся «Казань Рейнджерс», какое-то время носил капитанскую нашивку. При двух Кови – Илье Ковальчуке и Алексее Ковалеве, канадцах Венсане Лекавалье и Брэде Ричардсе, Алексее Морозове и его тезке Житнике, Дарюсе Каспарайтисе… Те уроки Билялетинова будущий наставник красно-белых усвоил. Правильно говорят, что Епанчинцев – прилежный ученик.

Красно-белые насытили среднюю зону и до перерыва справлялись с наскоками «барсов». Конечно, не без помощи вратаря Свенссона. А также штанги, принявшей бросок с пяти метров Федора Малыхина.

Красно-белых не сломили две шайбы хозяев из раздевалки. Спартаковцы терпеливо гнули свою линию. И были вознаграждены за стойкость и терпение. Бен Максвелл вспомнил, как штамповал несколько лет назад шайбы в «Югре». Продавливая самого Никиту Зайцева, ныне ведущего защитника «Торонто».

- Max, well! – восторженно взревел спартаковский фан-сектор, отреагировав на быстрый дубль канадца.

В третьем периоде Яруллин реабилитировался за результативную ошибку в начале матча, завершив сочным кистевым броском яростный штурм спартаковских ворот. А торжество атакующего хоккея в овертайме увенчал голом защитник Вилле Лаюнен.