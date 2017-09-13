Порзингис и Шредер догнали Шведа, но едут по домам

Первыми полуфиналистами ЧЕ-2017 стали сборные Испании и Словении. В 1/4 финала они обыграли немцев и латышей соответственно.

Словенцы с испанцами остаются последними командами, не испытавшим горечи поражений на этом чемпионате. Хотя в четверг из двух непобежденных сборных точно останется одна, поскольку им предстоит очная встреча в полуфинале.

Начало матча Словения - Латвия полностью осталось за баскетболистами из экс-югославской республики: в конце первой четверти их перевес достиг 15 очков. Но эту разницу латыши сумели полностью ликвидировать еще до большого перерыва, на который лидерами ушли именно они.

На старте третьего периода словенцы выдали новый рывок («+10», а потом доходило до «+13»), и успешно завершить еще одну погоню сборная Латвии не сумела. Максимум, чего ей удалось добиться в оставшееся время, это минимальное отставание на предпоследней минуте матча после единственного дальнего попадания Кристапса Порзингиса (форвард «Нью-Йорка» почти всю вторую половину отыграл с четырьмя фолами) - 92:93. Затем последовали две результативные атаки словенцев, предрешившие исход четвертьфинала - 97:92 за 0.30 до финальной сирены после прохода разыгрывающего «Майами» Горана Драгича.

Латышский форвард «Сан-Антонио» Давис Бертанс выполнил аж 14 трехочковых. Шесть из них оказались точными.

Другой сегодняшний четвертьфинал начался с рывка сборной Германии - 7:0. Вплоть до середины третьей четверти немцы боролись с испанцами на равных, но потом преимущество действующих чемпионов Европы в классе все-таки сказалось. Центровой Марк Газоль (рост 215 см) реализовал четыре дальних броска (из шести), еще три добавил новичок ЦСКА Серхио Родригес.

Лидер сборной Германии Деннис Шредер набрал ровно столько очков, сколько требовалось, чтобы отобрать лидерство в списке лучших снайперов чемпионата у нашего Алексея Шведа. И вдобавок к ним обоим вплотную приблизился Порзингис. Сейчас у Шредера - 23,71 очка в среднем за игру (166 в 7 матчах), у Шведа - 23,67 (142 в 6), у Порзингиса - 23,57 (165 в 7). Но если немец с латышом уже завершили выступление на чемпионате, то Шведу и его партнерам по сборной России еще предстоит минимум одна игра - четвертьфинал против греков в среду.

Еще два матча 1/4 финала состоятся в среду, 13 сентября: Греция - Россия (начало - в 18.45 по московскому времени), Сербия - Италия (21.30). Сборные Испании и Латвии в 1/2 финала сыграют между собой в четверг, 14 сентября (21.30).

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1/4 финала