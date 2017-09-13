Джиджи, прости, накопилось. Месси разорвал Буффона

Вопреки всем разговорам на тему уязвимости нынешней «Барселоны», каталонцы разгромили обескровленный травмами «Ювентус». И взяли реванш за недавнее поражение. «Советский спорт» разобрал главный матч первого тура Лиги чемпионов.

Эрнесто Вальверде выставил оптимальный состав, в который попал многомиллионный новичок Усман Дембеле. В остальном сюрпризов у хозяев не было. А Массимилано Аллегри слепил команду из того, что было. Из-за отсутствия большого количества игроков основы сочетания получились далеко не оптимальными.

«Барса» с первых минут начала давить и задействовала преимущественно правый фланг, где орудовали Семеду и Дембеле. Активными выходами в атаку Нельсона Семеду старались пользоваться гости – через зону правого защитника они организовали свой первый контрвыпад. Удар у Дибалы вышел не сильным.

Поначалу был мало заметен Месси. Мячи до него практически не доходили. Не доходили они и до Игуаина, по этой причине туринцы старались бить издали.

Всю левую бровку у «Барсы» бороздил Жорди Альба. Правда, по ходу стартового отрезка партнеры его практически не замечали. В некоторых эпизодах прослеживалось желание хозяев забрасывать мячи на Суареса. В одном из таких моментов на выходе успешно сыграл Буффон.

В середине 1-го тайма Месси наверняка вспомнил весенний матч этих команд, когда туринцы предоставили ему минимум свободы. Каждый раз при получении мяча в центральной зоне перед ним вырастали вездесущие фигуры полузащитников и защитников «Юве». Когда не удавалось останавливать аргентинца по правилам, они гостями нарушались. Обычный набор действий против Лео.

Единственным человеком у туринцев, которому было позволено брать игру на себя, был Дуглас Коста. За 10 минут до перерыва бразилец посадил на карточку Пике. Все остальные играли с максимальной отдачей без мяча. К концу тайма футболисты «Юве» пробежали на 2 км больше своих соперников.

Но в давление, скорее, играла блауграна. Результатом высокого прессинга при потере мяча стала успешная игра в отборе в чужой штрафной и удар Дембеле, после которого мяч ушел на угловой. Дембеле частенько смещался в центр нападения в компанию к Суаресу. К этому туринская оборона была не очень готова.

Переполненный лазарет команды Аллегри пополнился еще одним пациентом – Де Шильо покинул поле за несколько минут до антракта. Вместо него вышел Стураро. Вряд ли эту замену можно связать с голом, который гости пропустили. Он стал возможен благодаря взаимодействиям Месси и Суареса. Первый – мяч протащил и нанес разящий удар, а второй – сделал удобный пас на аргентинского гения. Так закончилась сухая серия Буффона в противостоянии с Месси.

Во втором тайме Месси продолжил свое сольное выступление дальним ударом с 23 метров - на выручку Буффону пришла штанга – и беседой с арбитром Дамиром Скаминой. Последний показал Лео предупреждение за то, что тот выпрашивал у него желтую карточку для Пьянича.

Разозлившись на судью и на соперника, от которого «Барса» в прошлом сезоне вылетела из ЛЧ, Месси вихрем промчался по правому флангу, прострелил, а на добивании результативно сыграл Ракитич – 2:0.

Гости стали уставать и терять свои позиции в обороне. Проблем возникло столько, что до 60-й минуты «Юве» не помышлял об атаке. Зато вспомнил о ней Аллегри, поменявший Бентанкура на Бернардески. Но это мало кого волновало, потому что «Барса» играла вдохновенно, не давая финалисту прошлой ЛЧ шансов. В качестве комбинационной игры к каталонцам по-прежнему есть вопросы – брака в передачах было много. Но в созидании все шло гладко. Настолько, что моменты стали возникать и у Суареса, забившего в этом сезоне всего 1 мяч.

Выход свежего Бернардески вернул «Ювентусу» контригру. Но быстрые атаки получались намного острее у «Барсы». Очередной свой проход Месси завершил фирменным ударом в притирку со штангой. Буффон приехал на «Камп Ноу» зрителем. В этот раз Месси его не уважил.

Выдержав волну критики после суперкубка Испании, кажется, Вальверде сделал правильные выводы. Ведь его команда не только побеждает, но и не пропускает. В 4 матчах (с учетом чемпионата) каталонцы удержали свои ворота на замке. А ведь совсем недавно слабая игра в обороне была главной проблемой сине-гранатовых. Да, она еще не решена, но статусные победы должны помочь «Барселоне» вернуть уверенность в собственных силах. Когда у тебя в составе есть Месси, достаточно просто навести порядок в остальных линиях.