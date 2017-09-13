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ЦСКА на уровне «Челси», даже лучше. И дело не только в победе в Лиге чемпионов

Андрей Васильев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
ЦСКА на уровне «Челси», даже лучше. И дело не только в победе в Лиге чемпионов
Фото: ПФК ЦСКА

В первый игровой день новой Лиги чемпионов многие голы стали первыми для ярких футболистов.

Тимур Жамалетдинов – главный герой для болельщиков из России – впервые вышел на основной стадии Лиги чемпионов и забил уже через три минуты после появления на замену. Причем он успел пробить за этот короткий отрезок дважды: сначала заработал угловой, а после следующего идеально отреагировал на отскок от вратаря и сделал победный гол. У Жамалетдинова это второй гол за взрослый ЦСКА и второй победный мяч за пять дней: в чемпионате он только что тоже принес армейцам три очка, только там выходил с первых минут.

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ЦСКА никогда раньше не побеждал в первом матче группового этапа Лиги чемпионов. Это была уже одиннадцатая попытка, до этого случались шесть поражений и четыре ничьих. Дальше у армейцев домашняя встреча с «Манчестер Юнайтед» и спаренные игры против «Базеля».

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Давиде Дзаппакоста из «Челси» забил самый чудной гол первого дня Лиги чемпионов. Вратарь Тибо Куртуа отдал итальянцу обычный пас рукой около своей штрафной, а эта передача в итоге стала голевой. Дзаппакоста протащил мяч по флангу до чужой штрафной, посмотрел в сторону своих нападающих, чтобы сделать навес или прострел, а в итоге забил сам. Конечно, мяч свалился, этот гол оказался случайным, но этого не менее ярким. Конечно, дебют Жамалетдинова все равно круче, но и Дзаппакоста отличился в первом же матче Лиги чемпионов. Только его гол был не таким важным, вторым из шести, а понадобилось Давиде на него в десять раз больше времени – полчаса.

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Неймар забил в первом матче за «ПСЖ» в Лиге чемпионов разминочному для французской топ-команды «Селтику». Бразилец сделал логичным дичайшее стартовое преимущество своих на 20-й минуте. Пока у Неймара шикарная статистика старта в «ПСЖ»: пять мячей в пяти матчах. И еще семь голевых передач. Конечно, 220 миллионов евро нужно оценивать не только в этих результативных действиях, они гораздо масштабнее голов и пасов за первый месяц, но на этом отрезке Неймар сделал все по максимуму.

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Килиан Мбаппепервый игрок Лиги чемпионов, кто до 20 лет забил за две разные команды в этом турнире. Ему 18, переходят в таком возрасте из одного лигочемпионского клуба в другой весьма редко, так что рекорд наверняка останется у Мбаппе надолго. В этой истории тоже есть параллель с Жамалетдиновым: Тимур и Килиан в одинаковом графике забивают дебютные мячи за ЦСКА и «ПСЖ» – 8 сентября гол в чемпионате страны, 12-го – в Лиге чемпионов.

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Лионель Месси впервые в жизни забил Джанлуиджи Буффону. В день премьер случился финал и этого четырехсерийного фильма: аргентинец после трех игр с «Ювентусом» без голов открыл счет в матче. Еще удивительнее, что теперь единственный в мире вратарь, против которого Мессии играл хотя бы четыре раза и не забил – Сергей Рыжиков.

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