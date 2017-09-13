Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Амур- : -ЦСКА
Футбол  Фулхэм- : -Халл Сити
Футбол  Ливерпуль- : -Севилья
Баскетбол  Греция- : -Россия
Футбол  Марибор- : -Спартак
Футбол  Фейеноорд- : -Манчестер Сити
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Остановит ли Крикунов армию Знарка? Превью игрового дня в КХЛ

Владислав Домрачев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Сегодня большая хоккейная среда – целых восемь матчей. Программу дня открывает Дальний Восток. А закрывают три столицы – Минск, Москва и Санкт-Петербург.

- Нам еще нужен один матч, чтобы приноровиться к новой канадской коробке, - заявил после поражения от «Йокерита» (2:4) главный тренер «Амура» Андрей Мартемьянов.

Это «еще один матч» - против ЦСКА. Неужели бывший защитник красно-синих пытается подстелить соломку? Не верит в победу над московскими армейцами, на глазах развалившимися в третьем периоде матча в Шанхае?

Впрочем, в распоряжении Игоря Никитина шесть пятерок. Наверняка он на треть ротирует состав. Бросит в бой не игравших с «Куньлунем» капитана Андронова, Григоренко, Любимова, Бурдасова, Киселевича, Робинсона, Сорокина.

«Витязь» постарается взять реванш у «Сибири» за недавнее поражение в Подольске. И как мог так ошибиться опытнейший Афиногенов на последних секундах первого периода, буквально подарив шайбу сопернику и обезоружив своего вратаря-дебютанта Тодыкова?!

Капитан «Магнитки» Мозякин приехал в родной Ярославль, где он частенько портил настроение местным болельщикам.

Афиша «Динамо» Москва – «Трактор» тоже притягательная. Хотя бы из-за финала плей-офф-2013, который остался за бело-голубыми. Теперь у команд и тренеры другие, и исполнители, но воспоминания-то у болельщиков ведь не развеялись.

Наконец, «Автомобилист» сыграет в Санкт-Петербурге. В прошлом сезоне команда Владимира Крикунова одержала победу над СКА на его поле.

- Единственный плюс в том, что проиграли Владимиру Васильевичу, - такую лаконичную и вместе с тем оригинальную оценку дал после того поражения наставник СКА и сборной России Олег Знарок.

Для молодых екатеринбуржцев Голышева и Трямкина сегодняшний матч превращается в смотрины. Видел ли Олег Валерьевич гол защитника-геранадера в ворота «Ак Барса» неделю назад? Сам Хара отдыхает. Если нет, неплохо бы повторить. На бис. Пока же СКА хоть и теряет изредка очки, но продолжает побеждать.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Александр Гуськов: СКА может остановить только СКАЗаслуженный мастер спорта, второй защитник-снайпер чемпионатов страны, эксперт и комментатор «Матч ТВ» Александр Гуськов ответил на актуальные вопросы.КХЛ. «Амур» примет ЦСКА, «Локомотив» – «Металлург» и другие матчи«Советский спорт» предлагает вашему вниманию результаты матчей игрового дня Континентальной хоккейной лиги.Андрей Назаров: Действиями ребят доволен, но надо подкрутить реализацию большинстваГлавный тренер «Нефтехимика» Андрей Назаров – о поражении от «Торпедо» (2:3 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ.Петерис Скудра: Начали очень робко, допускали много ошибокГлавный тренер «Торпедо» Петерис Скудра – о победе над «Нфтехимиком» (3:2 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ.Вадим Епанчинцев: Всегда приятно выигрывать в КазаниГлавный тренер «Спартака» Вадим Епанчинцев – о победе над «Ак Барсом» (4:3 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Футбол
Марио Фернандес: Мы ехали в Лиссабон побеждать
Футбол
Руй Витория: Результат матча с ЦСКА несправедлив
Футбол
Массимилиано Аллегри: «Ювентусу» надо было использовать моменты в первом тайме
Футбол
Александр Бубнов: Шансы ЦСКА на выход из группы сильно возросли
все новости
КХЛ
КХЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости