Остановит ли Крикунов армию Знарка? Превью игрового дня в КХЛ

Сегодня большая хоккейная среда – целых восемь матчей. Программу дня открывает Дальний Восток. А закрывают три столицы – Минск, Москва и Санкт-Петербург.

- Нам еще нужен один матч, чтобы приноровиться к новой канадской коробке, - заявил после поражения от «Йокерита» (2:4) главный тренер «Амура» Андрей Мартемьянов.

Это «еще один матч» - против ЦСКА. Неужели бывший защитник красно-синих пытается подстелить соломку? Не верит в победу над московскими армейцами, на глазах развалившимися в третьем периоде матча в Шанхае?

Впрочем, в распоряжении Игоря Никитина шесть пятерок. Наверняка он на треть ротирует состав. Бросит в бой не игравших с «Куньлунем» капитана Андронова, Григоренко, Любимова, Бурдасова, Киселевича, Робинсона, Сорокина.

«Витязь» постарается взять реванш у «Сибири» за недавнее поражение в Подольске. И как мог так ошибиться опытнейший Афиногенов на последних секундах первого периода, буквально подарив шайбу сопернику и обезоружив своего вратаря-дебютанта Тодыкова?!

Капитан «Магнитки» Мозякин приехал в родной Ярославль, где он частенько портил настроение местным болельщикам.

Афиша «Динамо» Москва – «Трактор» тоже притягательная. Хотя бы из-за финала плей-офф-2013, который остался за бело-голубыми. Теперь у команд и тренеры другие, и исполнители, но воспоминания-то у болельщиков ведь не развеялись.

Наконец, «Автомобилист» сыграет в Санкт-Петербурге. В прошлом сезоне команда Владимира Крикунова одержала победу над СКА на его поле.

- Единственный плюс в том, что проиграли Владимиру Васильевичу, - такую лаконичную и вместе с тем оригинальную оценку дал после того поражения наставник СКА и сборной России Олег Знарок.

Для молодых екатеринбуржцев Голышева и Трямкина сегодняшний матч превращается в смотрины. Видел ли Олег Валерьевич гол защитника-геранадера в ворота «Ак Барса» неделю назад? Сам Хара отдыхает. Если нет, неплохо бы повторить. На бис. Пока же СКА хоть и теряет изредка очки, но продолжает побеждать.