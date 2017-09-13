ЦСКА показал «Спартаку», как это делается, а «Зенит» опростоволосился (видео)

В рубрике «Пока вы спали» мы рассказываем о самых интересных событиях в российском футболе.

Триумф ЦСКА

Главная новость вчерашней ночи – ЦСКА на выезде одержал волевую победу над португальской «Бенфикой» и заметно повысил свои шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов, или хотя бы попадание в Лигу Европы.

Грация Васина. Или как ЦСКА обыграл главного соперника по Лиге чемпионов

Правда, главный тренер «орлов» Руй Виктория считает, что российский клуб победил незаслуженно. Но, вместо того, чтобы пенять на действия судьи, он обращается к статистике, которая всецело была в этот вечер на стороне «Бенфики». Но победил же ЦСКА. Счет, как говорится, на табло, мистер Виктория. Неужели в Португалии не знают эту фразу?

Руй Витория: Результат матча с ЦСКА несправедлив

Еще пара интересных моментов матча между ЦСКА и «Бенфикой. Во-первых, Игорь Акинфеев, так много спасавший, все же обновил очередной свой антирекорд – он пропустил в сороковом матче основного этапа Лиги чемпионов подряд. А мы было успокоились, когда он насухо отстоял против АЕКа в квалификационном раунде.

«Бенфика» – ЦСКА. Акинфеев пропустил в сороковом подряд матче основного этапа Лиги чемпионов.

Во-вторых, мы хотим рассказать даже не о подвиге молодого Тимура Жамалетдинова, забившего второй победный гол за пять дней в своем дебютном матче в основной сетке Лиги чемпионов, а о том, что ЦСКА наконец-то, с 11-й (!) попытки, одержал победу в первом туре группового этапа.

ЦСКА на уровне «Челси», даже лучше. И дело не только в победе в Лиге чемпионов

Пример для «Спартака»

Своей победой ЦСКА показал пример «Спартаку», которому сегодня только предстоит провести свой первый матч на групповом этапе Лиги чемпионов. И, хоть красно-белые, уже знали радость победы в первом туре группового этапа, было это уже давно. Так что, к «Марибору» надо подходить со всей ответственностью.

Компромисс невозможен! Победа нужна и «Спартаку», и «Марибору»

Хоть мы и призываем не цепляться за прошлое, а смотреть в будущее, Денис Глушаков вспомнил, как он уже забивал «Марибору». Правда, это было в 2012 году, когда нынешний капитан «Спартака» был игроком столичного «Локомотива». Гол, кстати, тогда соорудили «спартаковцы» Александр Самедов и Роман Шишкин.

Глушаков вспомнил гол, забитый «Марибору» в 2012 году (видео)

Накануне матча «Спартак» вроде уладил все свои громкие проблемы. Во-первых, пресса сообщила о принципиальной договоренности между клубом и Глушаковым о продлении контракта, а Массимо Каррера рассказал, как уладил недоразумение с Луисом Адриано, который не пожал ему руку, уходя на замену в матче чемпионата против «Рубина».

Массимо Каррера: Адриано расстроился из-за того, что не сумел забить гол. Никаких проблем между нами нет

Низшие лиги

Пока весь мир вместе с Россией смотрит главный международный клубный турнир, мы отправились исследовать, что же происходит в низших лигах чемпионата России по футболу. На этот раз объектом интереса выступил старейший российский футбольный клуб – колыбель отечественного футбола – «Знамя Труда из Орехова-Зуева.

По ТВ этого не покажут. SovSport On Tour и старейший клуб России – «Знамя Труда»

В другой лиге, любительской, оконфузился «Зенит». Только не питерский, а иркутский. Футболисты в рамках любительской футбольной лиги встречались с «Сибирью». Проблема обнаружилась, когда игроки стали появляться из своих раздевалок – все они были в одинаковых комплектах формы – полностью синих. Любительскому футболу до профессионального еще далеко – команды с собой на матчи по два комплекта формы не возят. Вот и пришлось «Зениту» играть в манишках. Выглядело забавно.

Курьез века! «Зениту» пришлось играть против «Сибири» в манишках стюардов

Но, как бы простые болельщики, которые ходят не только на матчи второй лиги, но и ездят на встречи любительских команд, ни любили футбол, многие футболисты уверены, что играют не для них. Слова Федора Смолова в ответ на критику со стороны болельщика – тому очередное подтверждение. Какое уже по счету… «Футбол – это не ваше».

Футбол – это не ваше! Как футболисты в России общаются с фанатами (видео, 21+)