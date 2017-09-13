Жамалетдинов не только забил, но и облегчил жизнь Вернблуму! Разбор игры ЦСКА

Проведя слабый первый тайм с «Бенфикой», ЦСКА после перерыва прибавил и победил. Главным действующим лицом стал вышедший на замену нападающий Жамалетдинов - он не только забил победный гол, но и добавил конкретики в оборонительные действия ЦСКА.

А ведь оборонительные построения ЦСКА на стадионе «Да Луш» в первом тайме потрескивали. Особенно опорная зона - португальцы раз за разом проникали туда и угрожали чужим воротам. Делали это не только полузащитники и нападающие, но и защитники. Три раза по воротам Акинфеева из этой зоны бил игрок левой бровки обороны Алехандро Гримальдо, один раз даже попал в штангу. А всего хозяева их этой зоны до перерыва пробили девять раз. Определенно «Бенфика» нащупала слабость нашей команды у штрафной линии.

На гол хозяева точно наиграли. И забили его после перерыва. Немного нелогично, что после фланговой атаки. Не поэтому ли Фернандес лихо выдвинулся за оппонентом, а Дзагоев его не успел подстраховать? В основном «Бенфика» давила в другую зону.

ФАКТОР ЧЕСТОЛЮБИВОГО ДУБЛЕРА

Но всегда ли проблема в опорной зоне, когда угроза исходит из ее пределов? Иногда, чтобы зацементировать ее, нужно решить совсем другую задачу. И это случай ЦСКА - Оланаре и Витиньо при обороне выступали зрителями. В прямом смысле - иногда они даже не обозначали борьбу. Да что там борьба - им хотя бы линию передач на атакующих игроков перекрывать, но не было и этого Поэтому опорные полузащитники «Бенфики» делали все, что считали нужным, без помех разыгрывая мяч. Особенно преуспел Пицци - по данным WhoScored, на его счету по итогам первого тайма 67 передач, 34 из которых в финальную треть. Его партнер Аугусто выполнил 50 пасов. Поэтому на трио Дзагоев - Вернблум - Головин легла сумасшедшая нагрузка - в их зону, которую португальцы насыщали, следовало очень много передач.

Скриншот: «Матч ТВ».

Скриншот: «Матч ТВ».

Во второй тайме картина поменялась. Показательна статистика Пицци - он сделал лишь (в нашем случае так сказать уместно) 51 передачу, в финальную треть - 21. Из-за пределов штрафной площади «Бенфика» пробила шесть раз, причем трижды со стандартов (до перерыва такой удар был один). Оборонительное построение ЦСКА окрепло.

До выхода на поле Жамалетдинова во втором тайме ближе к опорной зоне стали играть Витиньо и Оланаре. Несмотря на это, им не всегда хватило концентрации - моментами с их отвлеченностью по-прежнему были. Когда же вышел Жамалетдинов, ЦСКА стал обороняться преимущественно по схеме 3-5-1-1, а не 3-5-2. Молодой нападающий помогал опорным полузащитникам, перекрывая линию передач в центр. Вот у него с внимательностью не было никаких проблем.

Скриншот: «Матч ТВ».

Скриншот: «Матч ТВ».

Скриншот: «Матч ТВ».

Любопытный момент: во второй тайме ЦСКА сорвал атаки соперники отбором мяча 22 раз, тогда как до перерыва 14. Это подтверждает, что во втором тайме армейцы оборонялись лучше.

ОЛАНАРЕ - ГРУЗОВИК НА АРМЕЙСКОЙ ТРАССЕ

Выйдя на поле на 67-й минуте, Жамалетдинов в течение пяти минут нанес два удара по воротам, один из которых стал голевым! Оланаре за 67 минут не пробил по воротам ни разу. И вряд ли бы сделал это, продолжи игру. Оба раза вышедший на замену футболист наносил удары, обитая на грани офсайда и вовремя ускоряясь. Пока бы Оланаре ускорялся, его трижды успели накрыть - в скоростных качествах он конкуренту явно проигрывает.

Оланаре в футболе ЦСКА смотрелся инородным телом. Так как «Бенфика» много атак строило по центру, армейцы часто завладевали тут мячом. Как правило, в атаку они выходили с помощью комбинаций низом. Оланаре в таком футболе смотрелся как колхозный грузовик на двухполосной трассе - большой, доставлял неудобства.

В первом тайме был момент, когда Оланаре открывался на грани офсайда под пас Головина в контратаке. Когда передача последовала, он был уже в офсайде. Даже если бы «вне игры» не было, ему потребовалось бы время на разворот, так как бежал он в сторону от ворот. А футболист Оланаре не самый разворотливый. Интересно, что Жамалетдинов в офсайд не попал ни разу.

Скриншот: «Матч ТВ».

Необходимо констатировать: с выходом Оланаре тренерский штаб ЦСКА ошибся. Впрочем, как знать: забил ли бы Жамалетдинов, выйдя в стартовом составе? Но важнее другое - это ошибка на исход матча не повлияла. Вероятно, нигерийца Виктор Гончаренко заменил бы, даже не получи он травму.

КОЗЫРНАЯ РОЛЬ СТАНДАРТОВ

Возможно, Оланаре попал в состав, так как высок (189 сантиметров) - ЦСКА всегда рассчитывает на стандарты. В Португалии красно-синие нанесли 14 ударов, семь из них из штрафной, пять из которых после стандартов! Пенальти армейцы заработали после подачи с углового, второй гол забили после выигранного подбора на угловом! Это самый старший козырь армейцев в атаке - в ворота АЕК в квалификации они забили три мяча, все - после угловых.

Футболисты ЦСКА знают не только, куда подавать, но и как играть, если первая подача не проходит. Второй гол показателен - пока Дзагоева догонял мяч на бровке и отпасовывал Головину, Васин находился в штрафной! Когда в атаке у тебя есть проблемы в атаке, такими моментами нужно дорожить. Именно это команда Гончаренко и делает.

Второй гол ЦСКА вообще увлекателен. Перед пенальти у ЦСКА был угловой, а изначально все начиналось с ввода мяча в игру вратарем! Акинфеев выполнил длинную передачу на Фернандеса, а ЦСКА выиграл подбор, насытив зону. На такие моменты тоже есть смысл полагаться - у Игоря хороший удар, а впереди есть высокие и мобильные игроки. За игру Фернандес выиграл четыре верховую дуэли, таким же показателем может похвастаться лишь его соотечественник Филипе Аугусто.

Скриншот: «Матч ТВ».

Вернблум, Васин, братья Березуцкие - все они угрожали чужим воротам в Лиссабоне! Вернблум мог забить потрясающий гол - ударом через себя.

Ставка на оборону с вылазками в контратаки и стандартные положения - два козыря, за счет которых ЦСКА может выйти в плей-офф. Первый шаг сделан.