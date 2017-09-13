Жамалетдинов – новый победный талисман ЦСКА. 10 фактов по матчу с «Бенфикой»

Тимур Жамалетдинов и Александр Головин Фото: ФК ЦСКА

«Советский спорт» отмечает 10 интересных фактов по итогам матча Лиги чемпионов «Бенфика» – ЦСКА.

1

Армейцы впервые стартовали в групповом турнире Лиги чемпионов с победы. Они всегда проводят матчи 1-го тура на полях соперников и в 10 предыдущих случаях смогли добиться лишь четырех ничьих, потерпев 6 поражений.

2

Два мяча в первом матче группового этапа ЦСКА забил в третий раз. Ранее армейцы таким образом избегали проигрышей, отыгрываясь со счета 0:2. В Лиге чемпионов-2011/12 в игре с «Лиллем» спасителем выступил Сейду Думбья, оформивший дубль в последние 20 минут (счет он сравнял на 90-й). А в прошлом розыгрыше, дважды пропустив в стартовой 15-минутке от «Байера», армейцы восстановили равенство еще до перерыва – отличились Алан Дзагоев и Роман Еременко.

3

Армейцы избежали клубного антирекорда, прервав 10-матчевую безвыигрышную серию в групповых турнирах Лиги чемпионов (4 ничьи и 6 поражений). В предыдущий раз они победили почти два года назад – 30 сентября 2015-го ПСВ на своем поле (3:2). Такая же по продолжительности серия была у ЦСКА в 2006-2009 годах (но 2 ничьи и 8 проигрышей), которая началась после домашней победы над «Арсеналом» (1:0). В оставшихся трех встречах в Лиге чемпионов-2006/07 армейцы набрали только одно очко (0:0 с тем же «Арсеналом» в Лондоне), в следующем розыгрыше не проиграли только дома «Фенербахче» (2:2), а в групповом турнире-2009/10 стартовали с гостевого поражения от «Вольфсбурга» (1:3), после которого, наконец, обыграли дома «Бешикташ» (2:1).

4

Зато если учитывать и квалификационные раунды, ЦСКА выиграл в Лиге чемпионов пятый матч подряд. Это самая затяжная победная серия красно-синих в главном еврокубке.

5

Армейцы впервые за время выступлений в основных турнирах Лиги чемпионов (без учета квалификации) смогли добиться волевой победы на поле соперника. Ранее им это удавалось 25 ноября 2009 года в «Лужниках» с Вольфсбургом (2:1) и 2 октября 2013-го в Санкт-Петербурге на «Петровском» с чешской «Викторией» (3:2).

6

Стоило Виктору Гончаренко возглавить ЦСКА, как красно-синие перестали проигрывать гостевые матчи. После успеха в Лиссабоне эта беспроигрышная серия армейцев достигла 12 встреч (10 побед и 2 ничьи). Последнее выездное поражение было в заключительной игре под руководством Леонида Слуцкого – 7 декабря прошлого года в Лондоне от «Тоттенхэма» (1:3).

7

ЦСКА впервые смог забить (и, разумеется, впервые выиграть) в матче с португальским клубом в групповой стадии Лиги чемпионов. Ранее армейцы четырежды встречались с «Порту» - в 2004 и 2006 годах. В гостях обе встречи завершились нулевыми ничьими, а на своем поле были два поражения – соответственно, 0:1 и 0:2. Чтобы впервые забить в группе португальцам, армейцам потребовалось более 7 часов – эту серию они прервали на 423-й минуте.

8

ЦСКА по-прежнему остается единственным российским клубом, который встречался с «Бенфикой» в еврокубках и ни разу ей не проиграл (в трех встречах). Ранее эти команды играли друг с другом в 1/16 финала победного Кубка УЕФА-2004/05. Тогда армейцы, выиграв дома 2:0, в гостях добились ничьей (1:1). Также с «Бенфикой» встречались еще четыре российских клуба – «Динамо» (1 поражение в двух матчах), «Локомотив» (уступил в обоих), «Зенит» (3 в 6) и «Спартак» (1 в 2).

9

Сравнявший счет Витиньо забил 10-й гол за ЦСКА. Девять предыдущих были в премьер-лиге. Бразилец впервые отличился с 11-метровой отметки – штатного пенальтиста армейцев Биберса Натхо в этот момент не было на поле (он вышел на замену через 14 минут).

10

20-летний Тимур Жамалетдинов принес ЦСКА вторую победу за 5 дней: в последнем матче премьер-лиги, 8 сентября в Перми с «Амкаром», он забил единственный гол. Этот нападающий провел за основной состав армейцев уже 5 матчей в этом сезоне, и во всех были одержаны победы – над «Анжи» (3:1 в гостях), «СКА-Хабаровском», «Янг Бойз» (обе - 2:0 дома), «Амкаром» (1:0 на выезде) и «Бенфикой» (2:1 в гостях).