Максим Власов: Кудряшов «выпахал», а я на диване что ли лежал?

Максим Власов после побеы на Дейнтоном Дейли

Российский боксер Максим Власов рассказал о победе над Дентоном Дейли, ответил на критику известного промоутера Владимира Хрюнова, а также объяснил, почему его н впечатляет стиль чемпиона мира по версии WBO Александра Усика.

ДЕЙЛИ ГОРАЗДО СИЛЬНЕЕ ЧАХКИЕВА

– Максим, поздравляем с победой! Вашим соперником был Дентон Дейли. В России о нем мало слышали. Оцените его уровень.

– Спасибо за поздравления. Согласен, что Дейли не слишком известен. Я сам видел не так много его боев. Но он оказался хорошим боксером. Прочным. И с хорошей технической базой. В то же время он неудобный и «скользкий». Этот бой дал мне много, как с точки зрения определенного опыта, так и с точки зрения продвижения в рейтингах.

– По рейтингам уже какая-то конкретика есть?

– Пока нет. Есть надежда на то, что сможем договориться, чтобы меня подняли на вторую строчку рейтинга WBA. И уже после этого организовать бой с «первым номером» – Арсеном Гуламиряном за звание временного чемпиона. Пока план таков.

– Где находится Дейли по своему мастерству, если мерить по Рахиму Чахкиеву и Измаилу Силлаху?

– Посередине. Он гораздо сильнее Чахкиева. И примерно на одном уровне с Силлахом.

– Во время боя комментатор Григорий Стангрит часто задавался вопросом, а готов ли Власов к боям с лидерами дивизиона? Достаточно ли Власов тяжелый для этой весовой категории?

– Вес большого значения не имеет. Значение имеет техническое мастерство, искусство защиты, ударная техника. Габариты могут сказаться, но, если ты превосходишь соперника в техническом мастерстве, они значения не имеют. Поэтому, да. Я готов к любому бою и любому топовому боксеру.

– В вашей команде появился новый человек Андрей Андреев. Расскажите о нем, чем он занимается?

– Андрею Викторовичу больше подходит слово инвестор. Он вкладывает деньги в организацию моих боев. У нас есть с ним договоренность на шесть боев. Но отношения у нас не чисто коммерческие. Андрей Викторович любит бокс и общение. Мы хорошие приятели. Он помогает не только боксерам, но спорту в целом. Знаю, что него есть команда во втором дивизионе (ФК «Афипс» - прим. ред.).

Максим Власов

ХРЮНОВ НЕ МОЖЕТ ДЕЛАТЬ МНЕ ЗАМЕЧАНИЙ



– Владимир Хрюнов еще до боя высказал свою позицию относительно вас, Дмитрия Кудряшова и Суперсерии. Есть что ответить?

– Да. он сказал не совсем объективные вещи. Во-первых, Хрюнов – очень грамотный политик. Он говорит и делает то, что выгодно ему. Он хорошо разбирается в политике бокса, но в самом боксе - плохо. Он не может объективно оценить уровень боксеров. Во-вторых, он сказал, что сделал мне замечание. Я считаю, что Хрюнов в принципе не может делать мне замечаний. Он ко мне не имеет никакого отношения. Замечания он может делать только своим подопечным.

Еще он сказал, что Дмитрий Кудряшов заслужил…

– «Выпахал».

– Да. Именно это слово. И он его употребил в противовес моим словам о том, что в Суперсерии не хватает меня. Ощущение, будто последние 12 лет, которые я профессионально занимаюсь боксом, я провел на диване и ничего не делал. Не пахал как Кудряшов. Про меня то же самое можно сказать.

Другой момент, почему Хрюнов считает, что из-за победы над Дуродолой в реванше Кудряшов заслужил право на Суперсерию? Он стал претендентом на титул WBC, но он же не дерется с Майрисом Бриедисом, который этим поясом обладает.

– Он еще поставил Дудодолу выше Чахкиева и Силлаха.

– И это мне не понятно. Давайте, разберем Дуродолу. Кем он был до победы над Кудряшовым? Боксером, который проиграл Табисо Мчуну и Ахрору Муралимову. Больше его никто не знал и не видел. Он сделал себе имя именно на победе нокаутом над Кудряшовым. После этого Дуродола провел несколько боев и потерпел тяжелое поражение от Бриедиса. При этом у него был соперник Мусса Аджибу, боксер которого победил я. Аджибу рассказал мне про этот бой. Он практически нокаутировал Дуродолу. Дуродола был в тяжелом нокдауне в четвертом раунде. Его подняли, оттряхнули и продолжили бой, который остановили непонятно по каким причинам. Как после этого можно говорить, что Дуродола в реванше был таким же опасным и сильным, как и в первом бою? Он тоже был сильно «исчерпан».

Что касается моих соперников. Силлах – практически идеален в техническом плане: быстрый, сильный и ловкий. Да, какие-то бои он проиграл. Но не стал из-за этого менее опасным. Все видели, что в первом раунде со мной он мог закончить бой досрочно. Здесь сыграли мои достоинства, я выдержал этот натиск и переломил бой.

– Не довели до реванша.

– Да. И Хрюнов говорит, что Кудряшов «выпахал», потому что он победил соперника, который ранее победил его. Сомнительное достижение. Причем выиграл Дмитрий не очень просто. У него были серьезные проблемы, и он чудом избежал второго поражения.

– А фраза «безударный Максим Власов»?

– Может, он и прав. У меня нет нокаутирующего удара, но есть другие качества, которые позволяют выигрывать бои досрочно.

Александр Усик (справа) против Марко Хука

УСИК «КАЙФУЕТ» ОТ БОЯ

– Какое впечатление на вас произвел бой Александра Усика и Марко Хука?

– Ожидал менее интересного боя. Мне не очень нравится стиль Усика.

– Почему?

– Постоянное движение на ногах вприпрыжку. Много легких ударов. Главным образом это. И при любой опасности Усик судорожно перекрывается и отскакивает в сторону канатов. Эти моменты для меня не слишком зрелищны.

Но за счет того, что Хук был совершенно никакой, бой получился зрелищным. Усик делал, что хотел. Практически избивал соперника весь поединок.

При этом, мне нравится в Усике то, что он получает удовольствие от боя. Он находится в состоянии куража. Это притягивает, когда видно, что боксер «кайфует» от боя. И мне это очень близко.

– Марко Хук сильно от себя отличался образца пятилетней давности?

– Я уже сказал, что он был никакой. Он практически не сопротивлялся. Ничего не делал и не мог сделать.

МАЛЬДОНАДО – МЕШОК ДЛЯ ЛЕБЕДЕВА

– Недавно менеджер Дениса Лебедева Вадим Корнилов заявил, что им интерес бой с Фабио Мальдонадо. Какие мысли на этот счет?

– Те же, которые были на счет боя Флойда Мэйвезера и Конора Макгрегора. Какой в этом смысл? Очередной мешок для Лебедева. Мне этот бой совершенно не интересен. Понятно, что Денис уже в возрасте и его команда хочет максимально удержать титул, но нужно сохранять достоинство и боксировать с оппонентами, которые могут сопротивляться. В противном случае, нужно заканчивать с боксом, если понимаешь, что не можешь конкурировать на самом высоком уровне.

– У Мальдонадо есть в активе 25 боев в боксе и все победы. Но уровень соперников: 1-7, 19-18, 25-22, 1-14, 0-7, 1-8, 0-6.

– Таких побед и 50 можно набрать. В Бразилии так и делают, набивают себе рекорд. Цифры красивые, но посмотришь на соперников. Таких у пивбара можно набрать и побеждать каждый день.

– Назовите лучших боксеров современности по вашей версии.

– С первого места: Теренс Кроуфорд, Андре Уорд, Майки Гарсия, Геннадий Головкин и Хорхе Линарес. Это те боксеры, у которых можно что-то взять. Кто-то боксирует больше эффектно, кто-то эффективно.

– Удивляет наличие Линареса.

– Он очень эстетичный боксер. Хорошо стоит и классно двигается. Все движения четкие. Но если сказать проще, мне нравится его бокс.