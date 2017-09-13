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Есть трехочковый за пару секунд! О матче «Бенфика» - ЦСКА

Владимир Романов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Тимур Жамалетдинов забивает победный мяч
Тимур Жамалетдинов забивает победный мячФото: ФК ЦСКА

«Советский спорт» обратил внимание на вклад талантливой молодежи в громкую победу ЦСКА над «Бенфикой»

Победу ЦСКА в Лиссабоне, разумеется, сразу же окрестили сенсацией. Кто-то даже при личном общении вообще не нашел подходящих слов для объяснения произошедшего. Просто не ждали чуда, но оно свершилось. Почему?

Среди множества причин, одна сразу же бросилась в глаза, а по итогу утвердилась в качестве одной из главных. Это действия футболистов, которые еще недавно были на вторых ролях и никоим образом не определяли игру команды. Но в последнее время, они все чаще стали маячить на передовой, и, как следствие, получать хорошую прессу.

Первый, учитывая дистанцию прорыва к признанию, разумеется, Витиньо. Претензии к нему шаблонны: слишком увлечен дриблингом, не всегда расторопен при стандартах, ближе к концу матча, как правило, выдыхается и у него сводит ноги. Однако главное в матче с «Бенфикой» (то, что от него требуется ввиду дефицита качественных нападающих) он все равно сделал – пусть и с пенальти. Его гол явно эмоционально придавил португальцев, армейцам же прибавил вдохновения, что потом и вылилось в не долгий, но продуктивный штурм ворот Бруну Варелы.

Многого ждут и многого требуют от Александра Головина. Оно и понятно – еще при Слуцком тот превратился в системообразующего игрока группы атаки. Формально ничего выдающегося во вторник Головин не совершил. Даже необязательную карточку за фол на Сальвио схлопотал. Но, согласимся, общей и вполне светлой для ЦСКА картины не испортил. В нечастых, но опасных атаках гостей был заметен и полезен. Жаль, не попал в угол на исходе получаса игры.

Старт сезона оказался на редкость успешным для Георгия Щенникова. А все из-за его эффективных подключений в атаку слева. Ну, и забивать Георгий начал едва ли не как центрфорвард. Впрочем, в Лиссабоне персональных подвигов от Щенникова не ждали, да он к ним и не стремился. Просто отыграл на своем участке поля без серьезных помарок и, в целом, с задачей разрушителя справился. Ну, а креативом (чаще из центральной зоны) в этом матче в составе ЦСКА озаботились другие.

И, наконец, Тимур Жамалетидинов. Чтобы стать героем встречи, ему понадобились считанные секунды. Вот именно так и надо молодым форвардам оправдывать доверие тренеров и зарабатывать себе висты. С конца предыдущего сезона болельщики в основном отмечали его напарника по нападению Федора Чалова – дескать, вот он, свой, с ударом, с чутьем, забивает – дождались… На его фоне о Тимуре вспоминали реже. Но старт сезона у Федора не задался, свои шансы летом тот распылил по ветру. Жамалетдинов же обошелся без раскачки: два матча подряд и два трехочковых гола, один из которых ,победный – в Лиге чемпионов! Считанные секунды – и ты герой, оказавшийся в нужный момент в нужном месте.

Матч

Бенфика - ЦСКА - 1:2 (0:0)

Голы

Сеферович 50 (1:0). Витиньо 63 (1:1 - пен.). Жамалетдинов 71 (1:2).

Состав

Бенфика: Варела, Лопес (Силва, 88), Алмейда, Луизао, Гримальдо (Барбоза, 77), Аугусту, Живкович, Жонас (Хименес, 70), Сеферович, Сальвио, Пицци

ЦСКА: Акинфеев, Щенников, Березуцкий В., Березуцкий А., Фернандес, Васин, Вернблум, Дзагоев (Натхо, 77), Головин (Кучаев, 87), Витиньо, Оланаре (Жамалетдинов, 67)

Предупреждения:

Алмейда, 62; Сеферович, 80 - Головин, 43; Дзагоев, 73; Вернблум, 75

Судья:

Альберто Ундиано Мальенко (Испания)

Место и дата

12 сентября 21:45, Эстадио да Луж, Текстовая трансляция

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