«Безыдейная «Бенфика», тень ЦСКА». Португальцы - о победе российской команды

Слабая игра «Бенфики», «автобус» ЦСКА, подвиги Головина и Вернблума – о чем пишет португальская пресса после матча с Лиссабоне.

RECORD: ЗАМОРОЖЕННЫЙ «СВЕТ»

На обложке газеты красуется заголовок «Замороженный «свет» (название стадиона «Да Луш» переводится как свет – Прим. ред.). Внутри на полосе – «Ночь ошибок».





«Состав «Бенфики» на матч Лиги чемпионов поменялся, но проблемы, возникшие пару матчей назад в чемпионате, остались. «Бенфике» все так же недоставало креативных, неожиданных решений, были сложности с быстрой игрой и доставкой мяча к Пицци и Жонасу. Командная игра «орлов» потеряла тот блеск, что был в прошлом сезоне, - пишет Record. - Но ведь и ЦСКА был тенью той команды, что играла в еврокубках несколько лет назад. До назначенного пенальти даже эта безыдейная «Бенфика» могла бы спокойно вести в счете в несколько мячей и забрать три очка.

Но ЦСКА воспользовался абсолютно всеми возможностями, что появлялись в этой игре».

Согласно по оценкам Record, лучшим в ЦСКА был признан Головин. Он получил 3 балла из 5 возможных: «Полузащитник показал хорошее движение, не раз угрожал воротам «Бенфики» и начал атаку, которая завершилась вторым голом».





MAISFUTEBOL: АРМЕЙЦЫ ПОДБИЛИ ОРЛА

«В первом тайме «Бенфика» пыталась найти бреши в московской крепости. Хозяева на пытались пробить это укрепление всеми возможными способами. Нули к перерыву были следствием хорошей обороны гостей и отсутствия какого-либо креатива и скорости атак у «Бенфики», - объясняет издание. - После забитого гола «Бенфика» пыталась контролировать ход матча, но не смогла. Конечно, в поражении можно винить и команду арбитров. Но выступление игроков тоже нельзя оставлять без внимания. Еще до пенальти ЦСКА мог забить дважды. «Бенфика» пребывала в каком-то летаргическом сне, Жонас выпал из игры».





«Вот так, неожиданно, «Бенфика» отдала три очка довольно простому сопернику, который добился победы благодаря двум голам со стандартных положений. Армейцы вышли победителями, пусть и сидели в окопах большую часть игры, не имея в распоряжении тяжелой артиллерии, но тем не менее сумели подбить орла», - резюмирует исход матча Maisfutebol.

GOALPOINT: «ВЕРНБЛУМ – ЛУЧШИЙ»

Аналитический портал ставит оценки футболистам команд и объясняет поражение португальцев.

«Бенфика» была сильнее, нанесла множество ударов, правда большая их часть пришлась не в створ ворот Акинфеева. Команда пыталась забить и с дальней дистанции – это было, пожалуй, единственное оружие против российского «автобуса». ЦСКА же наоборот, сыграл эффективно, да и почти все удары нанес из штрафной соперника. Полет орла завершился бесславно, за ним весь матч охотились русские армейцы», - рассказываетGoalpoint.

Даже после пропущенного мяча ЦСКА особенно не выказывал желания отыграться. В первые 15 минут второго тайма армейцы ни разу не пробили по воротам. Но на 61-й минуте Витиньо сравнял счет, забив с пенальти, что стало шоком для команды Руя Витории, которая, казалось, начала контролировать ход игры, - добавляет портал. - К 80-й минуте «Бенфика» пробила по воротам 19 раз против 14 у армейцев (4 против 7 в створ). Эти цифры объясняют поражение хозяев, и триумф стратегии российской команды, которая не дала «Бенфике» пространства и воспользовалась своими шансами.





Лучшим в составе ЦСКА Goalpoint называет Понтуса Вернблума. «Опорный полузащитник стал лучшим благодаря оборонительной стратегии команды. Вернблум выделялся в первую очередь умением разрушать атаки соперника - 11 подборов, пять отборов и пять перехватов».