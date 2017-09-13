«Бесперспективный» и «недостойный». Герой Лиги чемпионов заткнул всех за неделю

Главный тренер ПФК ЦСКА Виктор Гончаренко выпускает на поле Тимура Жамалетдинова Фото: ПФК ЦСКА

У Тимура Жамалетдинова, который принес ЦСКА победу над «Бенфикой», непростая история. И теперь в ней много тех, кто оказался не прав.

Думал уйти в аренду в ФНЛ

Так сделали несколько его партнеров: например, защитник Никита Чернов, которого когда-то Капелло выпускал за сборную еще без матчей за основу ЦСКА. Жамалетдинов признался, что у него тоже были варианты – но только в ФНЛ, команды премьер-лиги такого не предлагали. Уход Тимура пресек Виктор Гончаренко.

Половину карьеры провел в «Локомотиве»

С 6 до 13 лет Жамалетдинов тренировался в «Локомотиве» и только потом перешел в ЦСКА. Тимур – воспитанник армейцев, но не только. Жемалетдинов – коренной москвич, он родился в Мытищах и еще в начале лета ездил на тренировки на метро.

Его называли бесперспективным

Эту историю рассказывал бывший тренер молодежной команды ЦСКА Александр Гришин, который теперь работает в юношеской сборной России. По словам Гришина, ему не раз говорили, что Жамалетдинов – бесперспективный игрок, которого незачем держать в команде. Однако тренер дал форварду шанс и довел его до основного состава ЦСКА.

Не играл за молодежную сборную

У Жамалетдинова только два матча за юношескую и ни одного – за молодежную, которая не смогла забить Армении в стартовом матче своего отбора. Главный тренер молодежки Евгений Бушманов в апреле говорил, что он считает более достойными форвардами других игроков. После дебютных голов за основной состав ЦСКА в премьер-лиге и Лиге чемпионов вызов Жамалетдинова в молодежку наверняка стал вероятнее.

Много забивал в Лиге чемпионов для юных

Тимур играл за ЦСКА в Юношеской лиге УЕФА три сезона: в каждом следующем он забивал больше, чем в предыдущем. В лиге-2014/15, когда ЦСКА не вышел из группы, у него было три мяча, затем четыре и шесть в прошлом розыгрыше – в том числе гол «Русенборгу» в 1/8 финала, который помог армейцам добиться лучшего результата для российских клубов, четвертьфинала. Несмотря на то, что многие соперники были на год-два-три младше Жемалетдинова, из-за 13 мячей в турнире его точно отметили многие скауты.

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Сыграл за основу ЦСКА крайним защитником

Жамалетдинова поехал на первый сбор с Виктором Гончаренко зимой 2017-го, и главный тренер выпустил Тимура на товарищеский матч левым защитником. Сам игрок признался, что может сыграть вообще на любой позиции.

Переподписал контракт сразу на сборе с главной командой

Форвард забил два мяча на сборе – в товарищеских играх со «Зволеном» и «Пястом» – и уже в середине февраля подписал новый контракт. О его сроках и тем более финансовых условиях клуб не сообщал, однако нет сомнений, что в нем улучшенные и увеличенные цифры.

Сказал, что ему не помешал бы потолок зарплат

Мысль о том, что некоторые молодые игроки получили большие контракты и перестали прогрессировать, Жамалетдинов завершил предположением о возможной пользе для себя лично потолка зарплат. Тимур честно сказал, что еще не заслужил больших денег.

Пообещал не переходить в «Спартак»

Фраза Жамалетдинова была однозначной, со словом «никогда». Тимур уточнил, что даже баснословный контракт не изменит его мнения. Переход воспитанника ЦСКА в «Спартак» форвард считает предательством.

Попал в один список с Мбаппе, Дембеле и Доннарумой

Итальянцы из Tuttosport включили Жамалетдинова в список претендентов на премию Golden Boy. Там же были звезда еще «Монако» Килиан Мбаппе, лидер еще «Борусси» Усман Дембеле, вратарь «Милана» Джанлуиджи Доннарума и много других известных персонажей. Кроме Тимура, в рейтинг попал россиянин Даниил Уткин из Академии «Краснодара». Но ему только 17, и он играет еще в молодежном первенстве.

Забил на третьей минуте игры в Лиге чемпионов

Жамалетдинов вышел на замену из-за травмы Оланаре на 67-й минуте, а на 71-й забил после сейва вратаря «Бенфики». За этот короткий отрезок он еще и заработал угловой – максимально полезно включился в игру.

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Принес ЦСКА две победы за пять дней

На выездную игру с «Амкаром» в пятницу Тимура выпустили в основном составе – он забил единственный мяч. Против «Бенфики» во вторник он вышел из-за обстоятельств со скамейки – и его мяч тоже стал победным. Это были два первых гола Жамалетдинова за взрослый состав ЦСКА, путешествия в Пермь и Лиссабон 20-летний нападающий точно запомнит на всю жизнь.