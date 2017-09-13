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Ломовые кони, взысканные фортуной. Колонка Кушанашвили

Отар Кушанашвили
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Футболисты ЦСКА
Футболисты ЦСКАФото: ФК ЦСКА

Я объявляю матч супротив «Бенфики» лучшим покамест матчем ЦСКА в сезоне. И если в этой скоропостижной квалификации и есть волюнтаризм, то какая псина меня за этот волюнтаризм попрекнет?

Игроки ЦСКА предстали бывалыми ломовыми конями, ни разу не агафонами, экстравертами на стероидах.

Как для меня, продажного, но недюжинного сочинителя, главное - расставить лучшие слова в лучшем порядке, так для тренера - расставить лучших игроков в лучшем порядке, и какой бобер вякнет, что Гончаренко с этим не справился?!

Вот чему я учу сыновей: наотрез не сдаваться, объявить гяурам газават, довести своими упорством и волей супостата до инсульта.

Даже если бьют, вставай во фрунт и скалься, никакого здорового пораженчества не бывает, тьфу на деморализующий страх поражения, думать о ничьей даже - это убывание самой ткани жизни.

Такая бескомпромиссность является особенностью пацанского образа мысли, если доводить его до логического предела.

Надеюсь, мой панегирик не отменяет того факта, что нам нужно добить португальцев, уничтожить «Базель», сбить спесь с Моуриньо.

«Иногда просто бывает не по-твоему», прав Евтушенко, но ведь должно же быть иногда по-нашему.

Неодолим соблазн нырнуть в нирвану, пацаны заслужили, я разрешаю, но - ненадолго, чтоб потом не пришлось «скидываться от изжоги».

Простите меня за восторженность, но еще Пушкин писал: когда ты «взыскан фортуною», не теряй момент, насладись им, не профукай, имеешь право. 

Спасибо за победу, пацаны, орлы издохли под конями, аминь.

Матч

Бенфика - ЦСКА - 1:2 (0:0)

Голы

Сеферович 50 (1:0). Витиньо 63 (1:1 - пен.). Жамалетдинов 71 (1:2).

Состав

Бенфика: Варела, Лопес (Силва, 88), Алмейда, Луизао, Гримальдо (Барбоза, 77), Аугусту, Живкович, Жонас (Хименес, 70), Сеферович, Сальвио, Пицци

ЦСКА: Акинфеев, Щенников, Березуцкий В., Березуцкий А., Фернандес, Васин, Вернблум, Дзагоев (Натхо, 77), Головин (Кучаев, 87), Витиньо, Оланаре (Жамалетдинов, 67)

Предупреждения:

Алмейда, 62; Сеферович, 80 - Головин, 43; Дзагоев, 73; Вернблум, 75

Судья:

Альберто Ундиано Мальенко (Испания)

Место и дата

12 сентября 21:45, Эстадио да Луж, Текстовая трансляция

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