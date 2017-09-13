Очаровательный спорт

Полезные истории для тех, кто мечтает заняться верховой ездой

Конный спорт - занятие красивое. Приятно любоваться со стороны, как соревнуются спортсмены, как уверенно они движутся на своих послушных холеных лошадях. И, глядя на эту ладную красоту, начинает казаться, что все это действительно не так уж и сложно. Ну правда, а что здесь такого? Воодушевленный порывом, ты спешишь поделиться с друзьями. И чаще всего, блестящую идею прямо к этому месту приклеивают аргументами:

- это дорого

- это опасно

- тебе поздно

Конечно, к мнению друзей прислушиваться стоит. Но мы решили посоветоваться еще и с профессионалом.

Даша Матвеева в конном спорте с трех лет. И ее трогательная история любви к лошадям похожа на добрую сказку.

- Мы с мамой гуляли в парке, тогда я и увидела впервые в жизни настоящую лошадь. Я была настолько поражена и очарована, что больше не могла не видеть этих великолепных животных. И мечта сбылась - в один прекрасный день, правда спустя год, мама привела меня в Конноспортивный клуб «Битца», где я впервые и села верхом, правда, на пони. И начались тренировки.

Долгое время я просто ездила верхом, то есть, не прыгала и не выполняла элементов выездки. Но затем перешла на серьезный уровень тренировок. И получила травму. После падения я боялась даже подходить к лошадям. Перерыв длился около года. Но мое возвращение, похоже, было неизбежно. Любовь к лошадям взяла вверх над страхом и постепенно я стала приходить на конюшню, сначала посмотреть, затем чистить лошадей и вскоре снова оказалась в седле.

Сейчас я тренируюсь с великолепным конем Бальмонгом, в паре с которым мы представляем «Советский спорт». Последние крупные соревнования, в которых я участвовала в паре с ним, это кубок Федерации Конного спорта России.

Главная мечта и цель, на данный момент, для меня, это попасть в сборную Российской Федерации по выездке и поехать на чемпионат Европы, представлять нашу страну на международных соревнованиях.

С какого возраста лучше начинать?

Конечно, шансов добиться в конном спорте высот будет больше, если заниматься им с самого детства. С пяти - шести лет уже можно приступать к осознанным тренировкам. Начинаются занятия на пони, потому что детишкам легче найти с ними контакт, да и справляться легче, чем с большими лошадьми. В этот период ребенок учит и отрабатывает основные приемы и привила - от самых основ - как правильно сидеть в седле, до приемов по управлению лошадью. Изучается все: как ухаживать за лошадью, как экипировать, как правильно и безопасно выводить из денника , как ездить, а затем уже, конечно, как управлять и добиваться результатов.

Но если не получилось в детстве, начать можно в любой момент. Прелесть конного спорта в том, что нет ограничения по возрасту, я в этом уверена. Взрослый пройдет тот же путь что и ребенок, сначала научится правильному поведению с лошадью, а потом уже потихоньку, с помощью тренера будет учиться езде. Для этого подойдет любой клуб Москвы и Подмосковья. И заниматься может любой, самое главное - относиться к лошади с любовью, ни в коем случае не обижать ее.

К чему стремиться новичку?

Хорошим результатом для новичка в конкуре - отъехать маршрут без штрафных очков, независимо от высоты барьеров. В выездке же, проехать всю программу правильно, не допустив ни одной ошибки.

Стремиться всегда нужно вперед и вверх по турнирной таблице, ставить перед собой цели и идти к ним, не смотря ни на что, добиваясь «спортивного совершенства и мастерства». Как и любой спорт, конный требует большого труда, терпения, упорства и выдержки, а также тренировок, тренировок и еще раз тренировок.

Дорогое ли удовольствие? Делится ли одежда для занятий конным спортом на модную - немодную?

Конный спорт - элитарный. Если заниматься этим видом спорта профессионально, выйдет дорого. Прежде всего, необходимо учесть стоимость самой лошади. Ни для кого не секрет, что «выдающиеся» лошади, породистые, с определенными физическими данными могут стоить больших денег. Профессиональные спортсмены занимаются годами на одной и той же лошади, чтоб добиться высоких результатов. Кроме того, в данном виде спорта, это не просто экипировка непосредственно спортсмена, а двух спортсменов. Хорошее и правильное «обмундирование» для лошади крайне важно и на нем не нужно экономить. Ведь плохое седло, к примеру, может сильно навредить.

Заниматься на любительском уровне в разы дешевле. Возможны разнообразные варианты экономии, которые лучше обсудить в своей школе верховой езды.

Экипировка не делится на модную и не модную. Главное, чтобы во время тренировок всадника ничто не отвлекало, чтобы ему было комфортно, и он мог полностью погрузиться в работу. Если вы наденете на себя, допустим, тесные бриджи, конечно же всю тренировку будете думать о том , как вам неудобно, а уж точно не о своей посадке.

С точки зрения здоровья полезен ли этот спорт? Можно ли похудеть, например.

Любой спорт, безусловно, полезен. За счёт занятий конным спортом вы всегда будете в отличной форме! В выездке работают все группы мышц, ноги, спина, руки, пресс и так далее. Поскольку наездник управляет конем при помощи ног и рук, а в седле держаться необходимо ровно, то вам каждый раз нужно будет выкладываться по максимуму. Одна тренировка на коне соизмерима 1,5 часовой тренировке в зале . Только согласитесь , находить общий язык с лошадью куда приятнее ,чем тягать железяки в зале.

Так же занятия конным спортом очень полезны людям с ограниченными возможностями. Иппотерапия во всем мире считается одним из лучших способов социализации детей, страдающих аутизмом. Лошадь становится связующим звеном между внутренним миром особенного ребенка и окружающей реальностью. При занятиях иппотерапией, такие детки остаются внутри своего безопасного и привычного мира, но в тоже время взаимодействуют с миром окружающим.

Самые масштабные фигуры в конном спорте. На кого стоит равняться?

- Для меня всегда был и будет примером великолепный всадник - Эдвард Гал. Когда смотрю на то, как он едет, все замирает внутри. Удивительный профессиональный наездник, а Тотилас, в паре с которым Эдвард Гал поставил мировой рекорд, просто звезда.

Из российских всадников примером для меня являются Елена Жайворонская, Александра Корелова и Наталья Мартьянова.

Александра и Елена были моими тренерами и для меня огромная честь , получить знания от таких именитых всадниц. Это невероятный опыт.

Как найти контакт с лошадью, если она не слушает. Есть ли какие хитрости в искусстве выстраивания «диалога»?

Контакт можно найти с абсолютно любой лошадью. Самое главное - относиться к животному с теплом и добротой. Ни в коем случае не бояться, лошадь сразу это почувствует и начнет проверять . Будет пытаться избавиться от вас, любыми возможными способами .

Например с Бальмонгом общий язык я находила так : каждый раз, заходя в денник давала ему различные угощения, показывая ,что настроена положительно и не хочу его обидеть. Во время тренировки я всегда хвалю его, когда он выполняет все верно. После часто хожу в денник и просто глажу его, показываю, что я его люблю, что он может доверять мне. Ведь доверие между конем и всадником это очень важно, без этого не сложится пара.