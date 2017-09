Как так, Мануэль Нойер круче Льва Яшина?! Теперь официально – в FIFA 18

Чуть больше месяца назад американская компания Electronic Arts разработчики которой в Канаде создают самый популярный в мире футбольный симулятор серии FIFA, начали подогревать интерес к очередному выпуску компьютерной игрушки.

Легенды

С недавних пор в игре появилась команда легенд мирового футбола. В новой версии – FIFA 18 – впервые в игре появится легенда отечественного футбола, единственный голкипер удостоившийся «Золотого мяча» - Лев Яшин. Вот EA в августе и принялась раскрывать показатели, которые они присвоили легендам в своей игре, пытаясь соотнести их с реальностью прошлого.

Так у Пеле общий рейтинг остановился на уровне 95. Такой же рейтинг получил и легендарный аргентинец Диего Марадона. Яшина по сравнению с лучшими футболистами в истории игры не то чтобы обидели – общий рейтинг 91. Но и не порадовали. Тут же зародилась мысль, что в новой версии может найтись действующий голкипер с большим показателем, ведь годом ранее у немецкого вратаря Мануэля Нойера был рейтинг 92.

Highest rated GK in #FUT18? Maybe. Tune in to FUT LIVE on Aug 1 to see more ICONS + first look at #FIFA18 gameplay. https://t.co/Pa2xrdocNf pic.twitter.com/9umgQuiDX7 — EA SPORTS FIFA (@EASPORTSFIFA) July 29, 2017

Нойер круче Яшина

Наши опасения оправдались. Накануне Electronic Arts раскрыли показатели лучших футболистов новой версии, которая совсем скоро появится на прилавках магазинов.

В топе без неожиданностей. Сильнейший футболист планеты по версии ФИФА и в симуляторе лучший – у Криштиану Роналду рейтинг 94. До Пеле и Марадоны не дотягивает совсем немного. Дальше идет Месси с рейтингом 93. Третий – самый дорогой футболист современности – Неймар – 92. Четвертым стал Луис Суарес – 92.

.@Cristiano is once again the top rated player in #FIFA! See the top 10 of #FIFA18Ratings here -> https://t.co/LBdwnqt08r pic.twitter.com/GbIt7zaKNO — EA SPORTS FIFA (@EASPORTSFIFA) September 11, 2017

Пятым оказался Мануэль Нойер – тоже 92. Получается, теперь вполне официально, во всяком случае в виртуальном мире компьютерных игр, немецкий голкипер будет круче Льва Яшина из СССР в лучшие его годы, когда он признавался лучшим футболистом Европы. Мы-то знаем правду, но целое поколение мальчишек теперь будет жить в реальности, где немецкий вратарь круче советского. И вы им ничего не объясните с FIFA не поспоришь.

Интересно, что в 20-ку лучших игроков FIFA 18 помимо стража ворот «Баварии» вошло еще три голкипера. Ближе всех к Яшину приблизился Давид Де Хеа с показателем 90 – лишь чуть-чуть хуже Яшина. У лучшего голкипера современности по мнению многих, Джанлуиджи Буффона, и бельгийца Тибо Куртуа показатели чуть ниже – по 89.

Армения и Африка

Единственным игроком с постсоветского пространства, который вошел в сотню лучших футболистов по версии FIFA 18, стал армянский полузащитник «Манчестер Юнайтед» Генрих Мхитарян. В игре он расположился на 83-й позиции с общим рейтингом 85.

Все основания обижаться на разработчиков игры имеют и африканские любители футбола с «черного» континента в сотню лучших попало всего два футболиста: габонец Пьер-Эмерик Обамеянг и сенегалец Садио Мане из «Ливерпуля», который в свое время едва не оказался в «Спартаке», однако выбрал «Саутгемптон» и не прогадал.