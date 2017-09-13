Как «обилетиться» на матчи чемпионата мира по футболу

Наконец-то ФИФА объявила даты продаж билетов на чемпионат мира по футболу в России, а заодно и их стоимость. «Советский спорт» рассказывает, как и когда «обилетиться» и сколько денег на это отложить.

С завтрашнего дня, 14 сентября, на сайте ФИФА стартует продажа билетов на матчи чемпионата мира в России. Реализовывать их будут в три этапа, что напоминает систему на Кубке конфедераций.

Этап первый. Осенний

Первый этап продаж будет состоять из двух периодов. На протяжении этого периода болельщикам предложат приобрести не только билеты на один матч, но и так называемые «пакеты». Пакет билетов на определенный стадион и на определенные матчи команды.

14 сентября 2017 г. – 12 октября 2017 г.

В этот период болельщики смогут подать заявки на приобретение билетов. Как сообщает официальный сайт ФИФА, в случае превышения количества заявок над количеством билетов, обладателей заветного «квитка» определит жребий. О статусе заявки обещают сообщить всем обратившимся.

16 ноября 2017 г. – 28 ноября 2017 г.

Билеты будут продаваться уже без заявок, а в порядке живой очереди.

Этап второй. Зимний

Второй этап продаж также делится на два периода и будет полностью «завязан» на жеребьевке. Официальный жребий будет брошен 1 декабря.

5 декабря 2017 г. – 31 января 2018 г.

Период подачи заявок и случайной жеребьевки обладателей билетов.

13 марта 2018 г. – 3 апреля 2018 г.

Свободная продажа.

К слову, билеты планируют доставить лично в руки и абсолютно бесплатно. Но только тем, кто заказал их в течение первого и второго этапа продаж.

Третий этап. «В последний момент»

18 апреля 2017 г. – 15 июля 2018 г.

Никаких бронирований тут не предусмотрено и продажи будут осуществляться исключительно в порядке живой очереди. То есть вплоть до самого финала Чемпионата мира есть шанс приобрести билет на игру.

Нужен паспорт!

Как и в случае с Кубком Конфедераций, каждому, кто хочет попасть на стадион, необходимо оформить Паспорт болельщика. Напомним, что для заказа Паспорта необходимо предоставить документ, удостоверяющий личность и пройти регистрацию на сайте. Помимо прохода на матч, «fan id»станет полной заменой визы для гостевых фанатов. Кроме того, позволит бесплатно пользоваться общественным транспортом в день матча и специализированными поездами.

Что по цене?





Самое главное для любого болельщика – цена билетов. В июле президент РФС Виталий Мутко обещал, что россияне смогут попасть на матчи по доступным ценам. В результате, была введена специальная категория билетов под номером «четыре». Именно в эту группу входит самый дешевый и радующий глаз входной «квиток» стоимостью 1280 рублей. За такую сумму россияне смогут попасть на матчи группового этапа Чемпионата Мира. Но не стоит обольщаться, места будут скорее всего не самые удобное. На Кубке Конфедераций самый дешевый билет стоил 980 рублей. Для гостей из других стран бюджетный вход будет стоить уже 105 долларов или 6300 рублей. Что касается финального матча, то минимальная стоимость билета для россиян – 7040 рублей, а максимальная – 66 000 рублей или 1100 долларов. В сравнении с предыдущими Чемпионатами Мира последних лет цены выросли. К примеру, самый дешевый билет в 2006-м в Германии стоил 80 долларов, в 2010-м в ЮАР – также 80 долларов, в 2014-м в Бразилии – 90 долларов.



