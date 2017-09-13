Историческое утро для СКА. О чем в этот день думает Павел Дацюк? (видео)

Журналисты увидели на льду Вячеслава Войнова, а Павел Дацюк ответил на дерзкие слова Линуса Умарка.

Остались «Трактор» и «Торпедо»

13 сентября – исторический день для петербургских журналистов. СКА впервые в своей КХЛ-истории открыл для прессы утренние раскатки. Всего в лиге осталось всего две команды, которые пока не подчинились регламенту. Это «Торпедо» и «Трактор».

– Мы открыли для журналистов абсолютно все раскатки. Почему не 15? Решили, что нет смысла выбирать точное количество и закрываться перед какими-то играми, ­­– пояснили «Советскому спорту» в пресс-службе СКА.

Ровно в 11:00 команда была на льду, а вот аншлага среди СМИ не наблюдалось. На раскатку пришли посмотреть всего шесть журналистов и пара камер. Зато в плотный ряд у борта выстроился весь состав «Автомобилиста». В это время Владимир Крикунов мирно беседовал с Харийсом Витолиньшем и Олегом Знарком.

Главный тренер СКА был в хорошем расположении духа, но с началом тренировки как будто немного ушел в себя. Знарок наблюдал за занятием со стороны и изредка делал какие-то замечания, на журналистов и вовсе не обращал никакого внимания.

Началась тренировка с небольшого квадрата, где хоккеисты играли два на два. Сначала Илья Ковальчук и Александр Барабанов издевались над Динаром Хафизуллиным и Максимом Чудиновым, а потом Павел Дацюк в дуэте с Виктором Тихоновым показывал хоккейную мудрость своему любимому центрфорварду Николаю Прохоркину и совсем юному Михаилу Мальцеву, который в матче с «Автомобилистом» впервые будет заявлен основным форвардом в четвертом звене.

Войнов готов

В большинстве своем на тренировке не происходило ничего особенного. Но потом на льду внезапно появились еще несколько хоккеистов в салатовых свитерах. Это были Евгений Кетов, Роман Рукавишников, Антон Белов и Вячеслав Войнов. Двукратный обладатель Кубка Стэнли последний раз играл в феврале 2016 года и из-за травмы пропустил все, что можно. Теперь на волоске и Олимпиада.

Оказалось, что Войнов уже сейчас готов выходить на лед, но он в списке травмированных до 21 сентября. Раньше этой даты он не может оказаться в заявке.

– Вячеслав точно поедет с командой на выездную серию, никаких проблем у него уже нет, – рассказал уже после тренировки тренер СКА Владимир Федосов.

– Для вас раскатка обычная, а для журналистов историческая. Как вам кажется, решение открыть занятия для журналистов – правильное?

– Думаю, лига движется в правильном направлении, берем многое из НХЛ. Там даже во время матчей интервью берут. Будем привыкать к этому.

– С тренерским штабом советовались, принимая это решение?

– Да, пресс-атташе пришел и спросил – можно ли присутствовать журналистам на тренировке. Мы разрешили. Вот и все.

– Специально как-то готовитесь к «Автомобилисту»?

– Никаких особенных нюансов нет, готовимся по своей программе. Мы два года у них не выигрывали, это о чем-то говорит: хорошая и грамотная команда.

«Я копирую Умарка? Интересно»

После первой открытой раскатки пресс-служба вывела на общение Павла Дацюка, который сначала даже попросил подождать, пока камеры настроят свет.

– Думаю, болельщикам интересно, какие мысли у болельщиков утром перед игрой: о чем они думают и как настраиваются? Открыть для журналистом раскатки – правильное решение и хорошая традиция.

– О чем думает этим утром хоккеист Павел Дацюк? – сразу подловили капитана СКА на словах журналисты.

– Хм, – улыбнулся 39-летний форвард и продолжил говорить о себе уже в третьем лице. – Он думает об игре и о том, что «Автомобилист» часто в последнее время обыгрывал СКА. Они и в этом матче будут настроены на 100 процентов, игра будет тяжелая. И, конечно, Павел думает, что на матч придет полный стадион, будет хорошая атмосфера.

– Готовитесь сделать хет-трик?

– Я готовлюсь к этому каждую игру, но в моей карьере он у меня был всего один. Поэтому стоит переосмыслить свою подготовку.

– Линус Умарк в интервью сказал, что вы копируете его финты. Как такое получилось?

– Не знаю, о чем он говорит, – Павел даже опешил от такой наглости.

– Он имел в виду буллит с перекидыванием вратаря, – подсказали форварду.

– Ага, – через паузу ответил Дацюк. – Интересно. На самом деле мне тяжело сказать, кто и кого копирует. Любой красивый гол достоин внимания. И еще надо посмотреть, кто и когда это все придумывает.