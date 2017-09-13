«Мы объявляем бойкот и никуда не едем». Америка вынесла жесткий вердикт по Корее

О самых интересных событиях в российском хоккее – в рубрике «Три хита КХЛ» от обозревателя «Советского спорта».

1. СКА ОТКРЫЛСЯ

Я уже писал, что КХЛ внесла важную поправку в новый регламент о том, что 15 домашних тренировок команд перед матчами должны быть открытыми для прессы.

Клубы удивились, но информацию переварили, со скрипом начали составлять графики. Двумя последними клубами КХЛ оставались СКА и «Торпедо», которые держали долгую паузу. И я вчера был поражен тем, что Питер решил открыть не 15, а все свои домашние утренние раскатки перед матчами вообще.

Подождите, а как же закрытый Олег Знарок, который раньше гонял журналистов с тренировок и запрещал им снимать видео, когда рисовал на макете секретные схемы? А как же один из руководителей клуба Роман Ротенберг с выражением: «Наш девиз – нужно меньше говорить, а больше делать»? Просто разрыв шаблонов.

Причем СКА пошел на пользу опыт чемпионатов мира и Кубка мира, где ты по определению не можешь сделать тренировки закрытыми. За это штрафуют. И смотрите, сегодня утром в Питере на раскатке собралось немало журналистов. Уже узнали, что Вячеслав Войнов будет в списке травмированных до 21 сентября, но поедет на выезд с командой. Разные другие новости. Разогревается рядовой матч с «Автомобилистом», между прочим, а не битва с ЦСКА.

Это прорыв для КХЛ. Но шаг половинчатый – следующие решения: пусть клубы открывают вообще все домашние тренировки перед матчами. А потом надо пускать и на тренировки гостей. Часто бывает, что СКА приехал в Ханты-Мансийск, и гораздо больше интереса вызывают гости, а не хозяева.

2. РАЗГРОМ «ЮГРЫ»

Вчера «Югра» в Ханты-Мансийске попала под «Авангард» (0:7). Не выдержал даже ведущий он-лайн трансляции в твиттере, написав: «Слезы капают на клавиатуру…»

слёзы капают на клавиатуру..... — HC Ugra (@ugrahc) 12 сентября 2017 г.

Жалко «Югру», ничто не спасет ее от вылета из КХЛ после этого сезона. Да еще такое унижение. Виноват ли в этом Игорь Захаркин? Стоит ли он на вылет?

Во-первых, Игорь Владимирович на пресс-конференции произнес правильные слова: «Мне следует сегодня извиниться перед нашими болельщиками даже не за то, что команда была плохо подготовлена к матчу. А за то, что у команды просто нет характера. Проиграли с таким счетом. И нельзя сказать, что соперник не позволял играть. Мы могли действовать лучше, залезть под ворота. А получилось все настолько безвольно и неподготовленно, что мне было стыдно…»

Во-вторых, на ком держится эта «Югра»? Варфоломеев, Проскуряков, Ильин, Королев, Купцов, Майоров? Можно ли решать серьезные задачи с таким составом? Чем поможет увольнение Захаркина? Да ничем. В целом «Югре» не стоит делать резких движений. Нужно достойно довести сезон до конца и дождаться вердикта КХЛ. По игре это сейчас команда из высшей лиги.

3. ОЛИМПИАДА МИМО

Если честно, я уже устал от новостей о том, что игроки НХЛ не едут на Олимпиаду. Ну не едут, мы уже все поняли – сколько можно об этом повторять?

Но теперь президент ИИХФ Рене Фазель в интервью Reuters сделал заявление, что надежд больше нет, и этот вопрос обсуждать не стоит: все, игроки НХЛ не едут на Олимпиаду.

Зато есть надежда, что энхаэловцы попадут в Пекин. Хорошо бы, если так.

Вообще я рад, что в этом вопросе поставлена окончательная точка. Хотя не удивлюсь, если завтра опять кто-то закричит: «НХЛ совершенно точно, вот сейчас однозначно, зуб даю – не поедет на Олимпиаду в Пхенчхан!»

Да, Америка вынесла вердикт по Корее. Бойкот, никто никуда не едет, все дела. Но просто эта мыльная опера собирает какой-то трафик и держит читателей в тонусе перед Олимпиадой, на которой пока мы видим провал по продаже билетов: разошлись только 20% от общего количества.

А может, НХЛ все-таки поедет на Олимпиаду? Без лучших игроков мира и хоккей будет каким-то не таким.